Оберег из обычной соли, который впитывает негатив как губка

Соль обладает большой силой в энергетическом плане, одно из моих любимейших свойств — соль, как губка, впитывает негатив.

И обычай встречать гостей хлебом-солью возник не просто так. Человек, который съел хлеб с солью, лишается тёмной энергии, которую мог бы принести в дом.

Обрядов с солью я знаю много, но я расскажу, как сделать очень простой, но очень действенный оберег из соли. Как раз скоро 24 июля особенное Полнолуние, в которое очень хорошо делать оберегии ставить энергетические защиты от негатива.





Данный оберег действительно очень хорош, он работает даже у тех, кто далёк от магии. Единственно, соль, как и любой другой материал, должен подходить вам. Выяснить это можно только опытным путём, но из практики скажу: крайне-крайне мало людей которым соль не подходит. Так что пробуйте.

Важно — требования к соли. Соль берите самую обычную — каменную, желательно крупную. Она ни в коем случае не должна содержать никаких добавок. Йодированная соль тоже никак не подходит, поскольку йод меняет природную энергетику соли. Морскую соль тоже не берите — она хорошо работает в растворённом в воде состоянии, но не в данном обереге. То есть ищите в магазине самую обычную дешёвую соль без добавок — она и будет нужна.

Данный обряд, как сделать оберег из соли, передала мне лет 20 назад наставница. Правда, она говорила делать оберег в мешочке, но я с годами пришла к тому, что удобнее брать маленькие стеклянные бутылочки или баночки как на фотографии.

Итак, вы купили соль и подготовили бутылочку / полотняный мешочек. Делайте следующее.

Возьмите в правую руку горсть соли и наговаривайте на неё так, чтобы дыхание касалось соли:

«Соль солёная, а я (ваше имя) от всякого зла защищённая / защищённый. Соль в себя зло вбирает, через себя пропускает, а я (ваше имя) лиха не знает. Да будет так!».

Затем аккуратно пересыпьте соль в бутылочку или в мешочек, при этом читайте:

«Защити. Сохрани. Оборони. Зло и зависть людскую отведи. Ни в тело, ни в душу заразы не пусти. Да будет так!».

Если часть соли рассыпется, когда будете пересыпать — ничего страшно. Её спокойно можно использовать в пищу.

Данный оберег носите с собой в сумочке или где вам удобно. Когда предстоит сложный день, возьмите из бутылочки или мешочка в правую руку щепотку заговорённой соли, бросьте её через порог не далеко, переступите правой ногой и скажите «На удачу!» и идите по делам, всё в этот день будет ладиться.

Можете обновлять данный оберег по мере необходимости, но я даю его как раз перед Полнолунием, потому что сделанный в этот день он будет иметь наибольшую силу.

Ещё момент, если вдруг соль просыпется в сумке — ничего страшного, значит, она вобрала в себя негатив. Сделайте новый оберег. Рассыпавшуюся соль можете оставить где-нибудь под деревом.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2265086223630207130/

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