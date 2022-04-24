Китайская деревня карликов

Сами по себе деревни не странные. Китайские деревни тоже не странные. В этой стране много отдаленных деревень, но одна выделяется среди остальных. Ученые и специалисты крайне интересуются жителями деревни Яньси (Yangsi) в провинции Сычуань (Sichuan Province). В чем причина? Мало того, что в этой деревне всего 80 жителей, так почти половина из них-карлики.

По словам тех, кто живет в Яньси, более 60 лет назад деревню поразила таинственная болезнь. Больше всего от нее пострадали маленькие дети в возрасте от пяти до семи лет, которых болезнь заставила перестать расти. Сейчас эксперты знают, что замедление роста обычно наблюдается у 1 из 20 000 человек, поэтому то, что произошло в Яньси, очень необычно. Особенно учитывая тот факт, что исторические наблюдения карликов подтверждает, что несколько сотен из них жили в регионе Сычуань в один момент.



Как будто таинственной болезни было недостаточно, некоторые из заболевших детей стали страдать от различных проблем. Став взрослыми, некоторые из них родили детей, которые также выросли только до 1 метра.

Китайское правительство никогда не позволяло приезжим посещать эту деревню, сделав ее легендарной. Говорилось, что жители деревни чувствовали, что в их дома вторгаются темные силы, и начали верить, что их прокляли предки за то, что они неправильно совершали обряд похорон.

Другие считают, что источником проблемы были черепахи. Некоторые жители деревни готовили и ели черных черепах, а вскоре после этого деревню поразила странная болезнь. Спустя все эти годы, похоже, проклятье рассеялось. Молодое поколение уже не подвержено болезни.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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