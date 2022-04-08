Как понять, что у мужчины появилась любовница

По статистике, 55% мужчин отрицают измену даже при очевидных доказательствах «преступления». Что уж говорить о случаях, когда у женщины из фактов — лишь догадки да интуиция. Он отпирается, она подозревает… Ситуация накаляется.

Итак, как же понять, что мужчина вам изменяет? Существует целый ряд признаков, которые мы рассмотрим в нашей статье. А также поможем определить характер его отношений с любовницей, не прибегая к прямому диалогу и выяснению отношений.

Как узнать, что муж изменяет: косвенные и прямые признаки

Вы можете почувствовать, что между вами и любимым мужчиной будто черная кошка пробежала: что-то неуловимое изменилось, а что именно — не совсем понятно. Чтобы не скатываться в паранойю и не делать поспешных выводов, дайте себе какой-то срок, чтобы присмотреться и понять, действительно ли ваши отношения изменились.

Не спешить с обвинениями весьма похвально, но всё же — как понять, что муж врет и изменяет? Рассмотрим косвенные признаки:

✓ Повышенный интерес к своей внешности. Особенно он заметен у тех, кто раньше максимум регулярно посещал душ. Если мужчина внезапно сел на диету и начал ходить в спортзал, значит, ему вдруг захотелось выглядеть подтянутым, красивым. С чего бы это?

✓ Эмоциональная дистанция. Муж перестал делиться своими мыслями, проблемами, чувствами. Общение превратилось в обмен новостями и бытовые разговоры. Но все же люди склонны делиться сокровенным с тем, кто близок по духу. И если для вашего мужчины таким собеседником являетесь не вы, то кто же?

✓ Относится к вам по-другому. Люди в основном действуют стереотипно и редко меняют свои привычные алгоритмы поведения. Но если вы отметили со стороны мужа повышенное внимание, подчеркнутую заботу, усиленный контроль или, наоборот, внезапное безразличие — это повод насторожиться и подумать, не связаны ли такие перемены с появлением у него любовницы.

✓ Чувство вины.Любимый смотрит на вас глазами«побитой собаки», демонстрирует повышенный, а иногда и навязчивый интерес. Задаривает подарками и цветами, хотя раньше такая щедрость была для него нетипичной. Хорошая новость: вы ему небезразличны. А плохая заключается в том, что как только чувство вины притупится, парень может опять изменять вам, и узнать об этом будет труднее.

✓ Не хочет, чтобы вы общались с его друзьями. Старается не брать вас на свои дружеские посиделки, хотя раньше весьма способствовал этому общению. Так бывает, если друзья осведомлены о его отношениях на стороне. Мужчина боится, что они расскажут вам о его похождениях.

✓ Бурно осуждает других за неверность.Это не вид изощренного лицемерия, а лишь попытка наказать себя и, возможно, уберечь от следующего шага навстречу любовнице. Такое публичное непрямое самобичевание может быть и криком о помощи. Важно правильного его понять и поговорить откровенно, почему факт измены других людей так возмутил мужчину.

✓ Изменившиеся вкусы. Раньше он нечасто слушал музыку, а теперь постоянно включает треки каких-то незнакомых исполнителей. Не смотрел сериалы, но как-то резко изменил свое мнение. Будто прислушался к чьему-то совету...

Вообще, если ваш мужчина по натуре консерватор, то изменившиеся вкусы можно отнести не к косвенным, а к прямым признакам измены. Уж слишком разительные метаморфозы для человека, который ранее смотрел и слушал только то, к чему давно привык.

Прямые признаки измены

Иногда своим поведением мужчина чуть ли не «в лоб» сообщает, что в его жизни появилась другая женщина. Казалось бы, как уж тут не понять, что он изменяет? Но некоторые женщины могут отрицать очевидную и неприятную правду.

Если вы не из таких, давайте рассмотрим явные признаки измены:

✓ На вас нет времени.Вы перестали быть для него приоритетом. Ваши проблемы, дела, желания наталкиваются на неизбежное «угу» с его стороны и откладываются в долгий ящик. Вместе с тем он постоянно занят, куда-то уезжает, принимает звонки. Вас в его жизни становится все меньше, но кто-то же занял вакантное место?

✓ Он перестал строить совместные планы. Никаких загадываний наперед, никаких оплаченных туров (в январе на август), никаких общих ипотек и крупных финансовых вложений в будущее. На попытки согласовать время летнего отпуска отмалчивается, хотя раньше с удовольствием строил планы и делился своими мечтами.

✓ Скрытность и замкнутость. Еще недавно вы с вашим мужчиной не имели друг от друга секретов, делились и радостями, и горестями. Теперь же он все чаще увиливает от прямых вопросов, явно что-то скрывает. А ваша попытка посмотреть на экран его смартфона наталкивается на неловкий, но жесткий протест.

Кстати, это отличный способ проверить изменяет ли парень: просто присмотритесь, как он реагирует на то, что вы взяли его телефон.

Особенно если он с ним расстается редко: подолгу «зависает» в санузле, якобы принимая ванную, проводит целые вечера, имеет скрытые чаты и переписки с удаленными сообщениями.

✓ Раздражительность и критиканство. Эти эмоции почти не затрагивают окружающих, а сконцентрированы лишь на вас. Критике подвергается буквально всё: не так и не то говоришь, слишком тихая или слишком громкая, готовишь невкусно, выглядишь нестильно и так далее. Женщины с низкой самооценкой, услышав подобное, действительно верят, что проблема в них. И наличие любовницы, как причину грубого отношения со стороны мужчины, подозревают в самом крайнем случае.

✓ Начал молодиться. В разделе с косвенными признаками измен мы уже упоминали повышенное внимание к внешнему виду. Но если речь идет о парнях, которые вдруг начали заниматься своей внешностью, то это лишь намек, повод девушке «навострить ушки».

А вот молодящиеся мужчины после 40 лет — это те, что осознанно хотят скрыть свой истинный возраст. Вероятно, в их близком кругу общения есть молодые женщины. И перспектива выглядеть на их фоне стариком пугает. Осталось выяснить, каков характер этого общения — только дружба или нечто более?

✓ Вы больше не спите вместе. Причем во всех смыслах этого слова. Не спите физически в одной кровати (причины «отселиться» всегда благовидные — рано вставать, чуткий сон, поздно пришел с работы). Не спите и в плане секса. Если он и раньше был нечастым, то на фоне измены может и вовсе исчезнуть.

Хотя, если все наоборот (мужчина вдруг начал активничать в сексе) — это тоже может быть свидетельством появления на горизонте любовницы. Насторожить должны и изменения в механике процесса: новые интимные позы, тяга к экспериментам, несвойственные желания и фантазии. Или же слишком пресный подход (сухо, без эмоций) — то, чего не было раньше.

✓ Повышенное внимание к другим женщинам. Казалось бы, зачем себя так подставлять? О любовнице жена может и не узнать, но флиртовать на ее глазах с другими женщинами — что за поведение?

По мнению психологов, мужчина, который уже изменил либо находится на пороге измены, подсознательно расценивает себя, как свободного человека. Того, кто не скован обязательствами и клятвами. Обращая внимание на других женщин в присутствии своей супруги, он пытается утвердиться в своем мнении (делаю что хочу). При этом он отслеживает ее реакцию, чтобы определить рамки дозволенного.

Что это — интрижка или любовь?

Если вы уже в курсе, что мужчина вам изменяет, самое время узнать, что это было и какие у них отношения с любовницей. Это действительно важно, потому что помогает оценить ситуацию и составить план действий. Есть женщины, которые могут закрыть глаза на мелкие интрижки своих мужчин, а вот длительный роман с постоянной любовницей не простят. Разобраться в типе измены может подтолкнуть и желание понять ее причину, и праздное любопытство.

На то, что это не разовая связь, а полноценные отношения на стороне, наталкивают такие признаки:

муж проводит дома очень мало времени. Срывается в незапланированные «командировки», может уехать из дому вечером и появиться под утро. При этом не особо заморачивается предлогами — грубо отвечает, что так надо, вызвали и пр.;

если измена вскрылась, то на предложение позвонить любовнице и сказать, что их отношения закончены, отвечает отказом — видимо, отказываться от своей пассии так просто он не собирается;

стали известны его благородные поступки по отношению к той женщине (например, устроил ее на работу, дал денег на отдых). То есть он ведет себя как полноценный партнер, заботится о ней и опекает;

все чаще во время ваших ссор с его стороны звучат такие слова, как «развод», «расставание» и пр. Он не дорожит вашими отношениями. Причем любовница может быть как следствием, так и причиной разлада. В любом случае ее влияние на ваш союз значительно — образовался классический треугольник;

мужчина перестал вам говорить слова любви. Конечно, мы не берем во внимание особо циничных личностей, которые сыпят признаниями в две стороны одновременно;

вы заметили в его выписке по карте крупные траты в магазинах косметики, парфюмерии, белья и т. д. Случайным любовницам, как правило, подарков не дарят;

ваши общие дети уже знакомы с разлучницей — это значит, что у вашего мужчины серьезные планы на ее счет. Ведь случайную пассию он бы просто не допустил к ним;

если любовница — старая знакомая или подруга вашего мужчины, то, скорее всего, эта связь долгая и прочная. Просто их дружеские отношения перешли на новый уровень.

Источник :https://otnosheniya.temaretik.com/2450847639918349110/

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