12 малоизвестных Законов Кармы

На санскрите это слово означает “действие”. На Западе закону Кармы эквивалентен закон Ньютона: “Сила действия равна силе противодействия”.

Когда мы думаем, говорим или действуем, то используем для этого собственную силу воли. И хотя мы можем этого не осознавать, любое действие так или иначе заставляет нас страдать.

Избежать этого страдания, как вы понимаете, нельзя. Но вот как его минимизировать, как сохранить в себе способность радоваться жизни — об этом и рассказывают законы Кармы.

Вот 12 самых интересных из них.

1. Великий Закон.

— “Что посеешь, то и пожнешь”. Также известен как “Закон причины и следствия”.

— Если мы хотим добиться счастья, мира, любви и дружбы, то сами при этом должны нести другим счастье, мир, любовь и быть верным другом.



— Что бы мы ни сотворили во Вселенной, она всегда нам это вернет.

2. Закон Творения.

— Жизнь — это не просто так. Она требует нашего участия и наших усилий.

— Мы — часть единого организма Вселенной. У нашей сущности есть не только внешняя сторона, но и внутренняя.

— Ключ к “правильному” внутреннему состоянию — независимость от окружающего мира.

— Будьте самим собой и окружайте себя теми людьми и теми вещами, которые вы действительно любите. И сознательно хотите, чтобы они были в вашей жизни.

3. Закон Смирения.— Вы не сможете изменить ситуацию до тех пор, пока сначала не примете ее.— Если у нас есть враги, а в наших близких — черты или привычки, которые мы ненавидим, то лучшее, что мы можем сделать — сосредоточиться на чем-то другом. Чаще думайте не о врагах, а о друзьях. И не о том, что муж ругается матом, а о том, что вы любите его за его жизнерадостность.4. Закон роста.— Дорога важнее пункта назначения.— Главное для вас — это чтобы изменились и выросли вы, а не люди, города или технологии вокруг вас.— Наша жизнь и время, отпущенное нам, — это все, что у нас на самом деле есть.— Если мы изменим что-то в себе и своих сердцах, наша жизнь изменится таким же образом.5. Закон ответственности.— Всякий раз, когда в моей жизни что-то происходит неправильно, причина кроется во мне.— Мы — зеркало того, что нас окружает. А то, что нас окружает — это наше зеркало. Это универсальная истина.6. Закон всеобщей взаимосвязи.

— Даже когда мы делаем то, что нам кажется несущественным, это очень важно. Потому что все вещи и явления во Вселенной взаимосвязаны.

— Каждый шаг провоцирует последующий. Так формируются привычки.

— Чтобы работа была сделана, ее кто-то должен начать.

— Ваши шаги в прошлом не имеют значения и не достойны анализа. Вы поступали так, как нужно, исходя из тех данных, что у вас на тот момент были.

— Прошлое, настоящее и будущее всегда связаны между собой. Нельзя так просто взять и начать все “с чистого листа”.

7. Закон Фокуса.

— Вы не можете думать о двух вещах одновременно.