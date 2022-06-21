Процесс, на котором судили двух Героев Советского Союза - даже современный российский суд отказался их реабилитировать

25 июля 46-го года в Советском Союзе состоялся довольно необычный судебный процесс - судили двух человек, Бронислава Антилевского и Семена Бочкова, людей, имевших высокое звание Герой Советского Союза. Но чем же они провинились перед страной? Причем провинились настолько, что даже суд уже в наше время отказался их реабилитировать.

Итак, начнем с Бронислава Романовича Антилевского. Этот человек появился на свет в 1916 году, а на службу в РККА попал в 37-м. На следующий год он завершил обучение в авиационном училище, и к 40-му стал настоящим асом - этот молодой летчик сумел всего за 20 вылетов сбить 2 финских самолета в ходе Зимней войны, за что и получил свое высокое звание Герой Советского Союза. Потом началась Великая Отечественная война, в которой Антилевский вновь успешно проявил себя, благополучно завершив к 43-му году 56 вылетов и став кавалером ордена Красного Знамени.

Бронислав Антилевский. Источник фото: https://fitzroymag.com/istorija/predatel-fashist-geroj-sovet...

Однако 28 августа 43-го Бронислав Антилевский был сбит ПВО противника и угодил к немцам в плен. Содержали летчика в Морицфельде, лагере на территории Польши. В какой-то момент активную вербовочную работу над Антилевским стал проводить Виктор Мальцев, человек, сотрудничавший с немцами с самого начала войны.

На момент описываемых событий он занимался тем, что набирал летчиков из числа советских военнопленных - они должны были стать "крыльями" генерала Андрея Власова.

Виктор Мальцев - вербовщик в авиацию РОА. Источник фото: https://ehdu.livejournal.com/1216069.html

Бронислав Антилевский согласился на сотрудничество, был отпущен из лагеря военнопленных и в дальнейшем служил уже на стороне РОА, выполняя задачи непосредственно в авиации. В 45-м году он был то ли пойман партизанами и сдан в НКВД, где уже досконально выяснили его судьбу, то ли, что более вероятно, попытался сдаться американцам, но позже был отправлен в СССР, где и подвергся суду за измену Родине. 29 ноября 46-го года Антилевский был казнен, а в 50-м лишен всех наград и званий.

Второй человек, над которым состоялся суд 25 июля 46-го года, также был выдающимся летчиком РККА, Героем Советского Союза. Семен Трофимович Бычков появился на свет в 1918 году, после учебы в аэроклубе и авиационном училище оказался в армии, где показал себя умелым и решительным летчиком.

Семен Бычков. Источник фото: https://m.fishki.net/3483797-istorija-odnogo-predatelystva-k...

В 42-м году случился инцидент, в ходе которого Бычкова не совсем справедливо обвинили, скажем так, обидели и уязвили самолюбие. Этот умелый летчик был обвинен в том, что сломал свой самолет, за что получил ни много ни мало, а целых 5 лет лагерей, разумеется, с отсрочкой отбывания срока. Однако позже вроде как во всем разобрались и судимость с Бычкова сняли.

В дальнейшем Семен Бычков несколько раз ярко проявил себя в воздушных боях, за что удостоился двух орденов Красного Знамени. Звездным часом для него стал сентябрь 43-го года - всего за месяц Бычков лично сбил 15 самолетов противника, а еще 1 был уничтожена в группе. За столь выдающиеся успехи летчику-асу присвоили звание Герой Советского Союза.

В том же 43-м году Семена Бычкова назначили командиром 482-го ИАП, но прокомандовал им летчик не долго, так как уже 10 декабря был сбит и пленен раненым. Его перевозили с одного места на другое, пока он не оказался в том же самом лагере Морицфельд, где вербовочную работу над ним проводил все тот же Виктор Мальцев. Однако есть слухи, что со столь именитым летчиком имел разговор лично генерал Власов. Так или иначе, а в конечном итоге Семен Бычков выразил согласие на сотрудничество с коллаборационистами и в дальнейшем служил в авиачастях РОА. На суде в 46-м он говорил, что сделал это дабы найти возможность для побега, но побега не состоялось.

В 45-м году Семен Бычков был выдан американцами советской стороне, был судим, признан виновным в измене Родине и казнен 4 августа 46-го года. Званий и наград его лишили в следующем году.

Надо отметить, что создания авиации в Русской Освободительной Армии - это целиком и полностью инициатива как раз генерала Власова. Изначально никто и не задумывался о том, чтобы сформировать в рядах коллаборационистов настолько серьезные части. Тем не менее, даже несмотря на все недоверие, которое испытывали немцы к РОА, авиацию им создать разрешили, и к 45-му году в состав ВВС РОА входило какое-то количество самолетов и до 5 тысяч человек.

Из статьи в газете, посвященной суду. Источник фото: https://fb.ru/post/history/2019/3/26/76712

Изначально летчики-власовцы просто перегоняли самолеты, однако позже, ближе к концу войны, они лично участвовали в боевых операциях на стороне Люфтваффе, атаковали города и деревни, колонны беженцев, партизанские соединения.

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А вы знали об этом?

Автор книги «Адольф Гитлер — основатель Израиля» Хеннеке Кардель, который правдиво описал в своей книге тесную связь Гитлера с сионистами и его стремление освободить Европу от евреев и поселить их в Палестине, создав нацистский сионистский Израиль(«Операция трансфер»), неоднократно подвергался судебному преследованию со стороны еврейских организаций. Однако все судебные процессы Кардель выиграл, ибо представил документальные свидетельства фактов , приводимых им в своей книге . Как не парадоксально, но фашистские власти поддерживали широкие контакты с рядовыми членами сионистских организаций по всей Германии. Созданная в 1942 г. в Палестине под руководством Яира (Штерна) еврейская террористическая организация ЛЕХИ (Лохамей Херут Исраэль — Борцы за свободу Израиля) обратилась к нацистам с предложением оказать немецкой армии помощь в изгнании англичан из Палестины. И это не удивительно, ведь главной идеей, стоявшей за сионистской поддержкой убийства невинных евреев, было навести такой ужас на оставшихся в живых, чтобы они поверили, будто единственное безопасное место для них — в Израиле.

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