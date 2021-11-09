Почему, согласно приметам, нельзя держать диффенбахию в доме

Диффенбахию ещё называют вдовьим цветком или «мужегоном». Если растение заведёт семейная пара, то в доме начнутся ссоры, конфликты, которые могут привести к разводу.
Если диффенбахию заводит незамужняя девушка, то она может остаться старой девой.
Кроме того, на мужчин тоже это растение действует негативно, забирая мужскую энергетику и принося им мужскую слабость и проблемы с психикой.
Диффенбахия также препятствует появлению детей и может привести к полной бездетности.
Этот цветок может также поспособствовать понижению должности, увольнению, а то и вовсе к банкротству.
Растение может быть причиной смерти домашних животных, если они съедят кусочек листа.
При пересадке растения надо надевать перчатки для предотвращения ожогов кожи.
К чему цветёт диффенбахия?
Даже цветение диффенбахии — плохой знак, который говорит о скорых негативных переменах, и вам надо к ним морально подготовиться.
Чаще всего это перемены, связанные с мужчинами.
Положительные приметы
Диффенбахия очищает и увлажняет воздух, убивает бактерии.
Если за ним правильно ухаживать, то он дарит красоту и молодость своей хозяйке.
Если вы всё же решились завести это растение у себя дома, то в спальне его лучше не ставить, чтобы избежать ссор.
Поставьте растение на кухне. Это наиболее оптимальное место для диффенбахии.
Но в любом случае человек сам решает во что ему верить и заводить ли то или иное растение.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2342726055176964300/
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