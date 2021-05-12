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Кого на самом деле американцы называют кавказцами

Кого на самом деле американцы называют кавказцами

Антропологи, врачи и философы немало времени потратили на то, чтобы выработать единую, максимально полную расовую классификацию людей. Однако из-за субъективных оценок в итоге возникла путаница. Самое яркое её проявление можно встретить в США.

От цвета кожи до размера черепа

Почти с самого возникновения человечество поделилось на общности: на семьи и племена, на народы и государства. Порядка 30-40 тысяч лет назад, когда люди уже жили во многих уголках планеты, появились и представления о расах. Первые из них основывались на самом очевидном биологическом различии между видами – цвете кожи.

Так, в Библии выделяются три расы – по трём сыновьям Ноя: желтокожему Симу, чернокожему Хаму и белокожему Иафету. Похожие представления были и у египтян – в середине третьего тысячелетия до нашей эры в настенных росписях, изображая людей, они использовали четыре цвета: красный – для египтян, чёрный – для южных народов, белый – для народов севера, жёлтый – для народов востока.

Как правило, выделялось четыре-пять категорий, и чаще всего выбирались они произвольно. Научно обоснованные расовые классификации, которые, впрочем, тоже не были лишены субъективности, появились только в ранний современный период, а наиболее активно формулировались на рубеже XVII-XVIII веков.

Принято считать, что автором первой стал французский философ Франсуа Бернье. В опубликованном им в 1684 году трактате «Новое деление Земли» выделены четыре расы: к первой он отнёс европейцев, североафриканцев, индийцев и переднеазиатов; ко второй – африканских негров; к третьей – восточных азиатов; к четвёртой – лопарей, малочисленный финно-угорский народ, проживающий в Северной Европе. Основывалась эта градация на внешности, но не только на цвете кожи, но и форме тела и лица.

По психосоматическим и физиологическим признакам первым поделил людей шведский естествоиспытатель Карл Линней. В своём фундаментальном произведении «Система природы» он выделил следующие разновидности человеческого рода: americanus, europeanus, asiaticus, africanus. В издании 1746 года к ним добавляются также monstrosus — мифические люди.

По его мнению, типичный европеец должен быть блондином, сангвиником, мускулистым и подвижным, остроумным человеком, но главное – подчиняющимся законам. Американцы, с другой стороны, рыжеволосые холерики, упорные и самодовольные, подчиняющиеся традиции. Азиатов учёный считал желтолицыми меланхоликами, скупыми и жестокими по натуре, которые в своих поступках руководствуются мнением общества. Наконец, характерными чертами африканцев он называл флегматичность, вялое телосложение, хитрость, малоподвижность, приверженность произволу.

Наиболее популярной в XVIII веке оказалась классификация представителей Геттингенской научной школы и прежде всего немецкого анатома Иоганна Фридриха Блюменбаха. Он выделил пять рас: кавказскую (белую), монголоидную (жёлтую), малайскую (коричневую), негроидную (чёрную) и американоидную (красную). Особенным в этой группировке было то, что основывалась она на измерениях черепов. Учёный пытался доказать, что физические характеристики, в первую очередь профиль головы, связаны с определенными группами и способностями.

Кавказец пишу, европеец в уме

Именно это предположение впоследствии создало благоприятную почву для развития научного расизма – попыток фактами обосновать идеи неравноценности людей. Работы Блюменбаха в XIX веке использовалась многими интересовавшимися происхождением рас биологами и сравнительными анатомами: Уильямом Велльсом, Уильямом Лоуренсом, Джеймсом Причардом, Генри Хаксли и Уильямом Флауером. Явная связь прослеживается также с трудами американского врача Сэмюэля Джорджа Мортона, которого многие и считают основоположником научного расизма.

Последний утверждал, что интеллектуальные способности напрямую зависят от объёма черепа, ведь чем больше голова – тем больше мозг. В своей Crania Americana учёный писал, что самый маленький мозг — в среднем 78 кубических дюймов – у негров. А самый большой – в среднем 87 кубических дюймов – у кавказцев, что ставило их в его иерархии на высшую ступень. Вот только кавказцами, вслед за Блюменбахом, Мортон называл не столько жителей горных территорий на Восточно-Европейской равнине, сколько народы Европы в целом, за исключением венгров, турок и финнов.

А пошло это оттого, что Блюменбах, как сейчас достоверно известно – ошибочно, считал Кавказ местом происхождения человека. И хоть, по его мнению, «самой красивой расой» были грузины, в них он видел в первую очередь прототип именно белого человека.

Впоследствии термин «кавказская раса» (Caucasian rase) в его более широком понимании укоренился в общественном сознании, особенно – в Соединённых Штатах, где он начал использоваться в социальном контексте для описания белых людей. Этому в том числе способствовала расовая сегрегация среди американцев и поиск для неё «научной базы».

«Такое научное понятие, как кавказская раса, было генерировано и получило повсеместное признание на Западе в первой половине XIX века, – пишет современный кавказский ученый Самир Хотко, — Антропологи, историки, этнографы, философы, государственные учреждения в США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Бразилии и множестве других стран оперируют понятием «кавказцы» или «кавказская раса» в наши дни».

На круги своя

Сегодня термин caucasian в американском языке закрепился в качестве стандартного обозначения европейцев и до сих пор используется для обозначения происхождения того или иного человека в некоторых профессиональных базах данных, да и в повседневной речи.

С другой стороны, в последние десятилетия называть себя «кавказцем» уже не совсем политкорректно – теперь это является привилегией преимущественно правых и расистов.

«Причины игнорирования кавказской темы, я думаю, вполне очевидны и лежат всецело в плоскости политики», – подтверждает Хотко.

Впрочем, и политика, и возникшая путаница в одинаковой степени оказались теми факторами, которые побудили учёных искать замену термину «кавказская раса». Уже в XIX веке во избежание часто встречающегося смешения немецкий исследователь Фердинанд Мюллер предложил использовать другой термин — «средиземноморская раса», что, впрочем, тоже не было идеальным вариантом. Постепенно специалисты сошлись во мнении, что лучшим названием для самой многочисленной расы, распространённой на территории Европы до эпохи Великих открытий, а сейчас уже по всему миру, будет «европеоидная». С конца XIX века в научных трудах и обиходе оно в основном заменило термин Блюменбаха, хотя всё ещё не везде.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158653

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