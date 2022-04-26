"Проклятие княгини Гагариной": что раскопали современные потомки княгини

Необычная судьба для девушки княжеских кровей ждала Елену Гагарину. Пожалуй, вы больше не встретите женщин, похожих на неё. Елена получила прекрасное образование, была умной и красивой петербурженкой из высшей аристократии.

Какая её могла ожидать судьба? На самом деле, сколько я не рассказывала про биографии знатных русских красавиц, всё достаточно банально: прекрасное образование, должность при дворе, брак в молодом возрасте. Но Елена пошла по иному пути.

Княжна Гагарина влюбилась в бедного поэта. Его звали Александр Ротчев. Порой, он писал настолько сомнительные стихи, что полиция установила за ним пристальное наблюдение.

Родители княжны были против. В то время было начало XIX века, ну какой брак с человеком без гроша и титула? Елена была настойчива. Не встретив одобрения родителей, она сбежала из отчего дома. В 1828 году влюбленные поженились.

Жозефи Дезире Корт "Выход на бал"

Александр Ротчев подарил жене свою книгу из стихотворений "Подражание Корану". Как вы понимаете, во-первых — более ничего поэт предложить не мог, а во-вторых — книгу долго проверяли на цензуру. Кстати, книгу вы так же можете самостоятельно найти в интернете. Приведу отрывок.

Молодые супруги снимали жильё сперва в деревне, а потом в Москве.

Денег у княгини Гагариной не было, более того, родители отреклись от дочери за то, что та запятнала княжеское старинное древо Гагариных таким неравным браком.

Вскоре родился сын Михаил. Кормить семью нужно было на что-то, и явно не на деньги поэта. Александр Ротчев ввязался в авантюру. Решил поехать покорять и осваивать Русскую Америку вместе со своей семьей.

В 1836 году семья прибыла на корвете "Елена" спустя девять месяцев путешествий. Город — Ново-Архангельск, ныне Ситка. Ранее Ново-Архангельск считался столицей русской Аляски. По сравнению с блистательным Петербургом, новое место жительство напоминало настоящую деревню!

Ново-Архангельск XIX век

Деятельная натура Ротчева раскрылась в полной мере. Скоро он стал «правителем» Форт-Росса, а его жена, княжна по рождению — единственной русской женщиной. Остальное же мужчины обычно женились на креолках. Помимо сына Михаила у супругов родилось ещё четверо детей.

Форт Росс стал центром культурной жизни в Калифорнии: представления, званые вечера, балы и литературные посиделки. Именем Елены Гагариной была названа гора в США.

В 1841 году Ротчевы покинули Калифорнию. Они вернулись в Петербург. Власти российской империи давно хотели упразднить Форт Росс. После — судьба нашей главной героини обрывается на долгие 14 лет. Известно лишь, что в 1843 году супруги решили расстаться.

Думаю, что Ротчев единожды вкусив удовольствие от путешествий не желал оставаться в столице российской империи. Он уехал на 10 лет в дальние странствия, а после приезда был официально оформлен развод. Позднее Александр женился на немецкой баронессе. В 1855 году Елена приехала в Иркутск, где стала главой сиротопитального дома. Назначили её на такую должность неслучайно. В Форт Россе Елена присматривала за детьми рабочих.

Елена Павловна Ротчева (Гагарина) скончалась в Чорбовки, в Полтавской губернии в 73 года. И я всё равно считаю её достойной и сильной женщиной, несмотря на её неравный брак. Её прах покоился под неприметной церквушкой. Практически никто не знал об этом захоронении. Её потомки отчаянно пытались найти свою прабабушку. Обнаружили случайно.

Один вор пробрался в церковь, чтобы забрать доски "для хозяйства". В этот же день молодой человек скончался в аварии. Одна пожилая женщина сказала, мол видела княгиню Гагарину во сне, и та обещала мстить каждому, кто потревожит её покой. Тогда жители деревни решили узнать открыт ли склеп, мол, если открыт, то ждут дурные вести.

Чтобы проверить открыт или закрыт склеп княгини Гагариной, отправили трёх мужчин. В эту церквушку не заходили лет 20, и смельчаков как ветром сдуло, когда они увидели черепушку некогда знатной дамы. Сельсовет решил собрать все останки в закрытый гроб, и захоронить в подвале храма.

Судьбой Елены Гагариной заинтересовался наш современник краевед Бобрищев. Он ездил в Чорбовку, где нашёл женщину 102 лет. Она успела застать живую княгиню. У этой женщины сохранилась даже фотография Елены со своей дочерью Ольгой.

Когда Бобрищев опубликовал свою статью, то свою прабабушку узнали её потомки. Две правнучки отправились в Чорбовку. Женщины попросили открыть доски, чтобы возложить цветы своей прабабушке. Однако правнучек злой рок Гагариной не коснулся. Многие считают, что история российской империи осталась в XX веке, а на самом деле её отголоски живы до сих пор.

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