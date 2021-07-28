Что означает буква «М» на ладони?

От автора: «Сегодня я бы вам хотела рассказать об интересном знаке „М“ на руке, который формируется четырьмя линиями, а именно линией ума, линией жизни, сердца, а также линией судьбы.»



Эта буква «М» должна быть максимально четкая и размещаться на обеих ладонях — на правой и левой.





Но что она значит, спросите вы? Часто это говорит о большой удаче, которая будет сопутствовать человеку всю жизнь. Нередко такие люди богаты, знамениты и талантливы, у них прекрасно развита интуиция, они коммуникабельны, инициативны, к ним тянуться не только люди, но и возможности.



Да, с такими линиями человека ждет уникальная судьба, если он, конечно же, воспользуется большими возможностями, что не всегда получается. Мешает родовая карма, проклятие или другой негатив, который вы сами себе создаете.

Кроме того, по одной из версий, буква «М», которая формируется из главных линий на ладони, значит то, что человек опытная душа, которая уже прошла не одно воплощение на этой Земле.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2266528873308752270/

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