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«Русский Страдивари»: как талант Семёна Налимова прославил балалайку на весь мир

«Русский Страдивари»: как талант Семёна Налимова прославил балалайку на весь мир

В России 19 века был свой Страдивари — Семён Налимов, плотник, создававший потрясающие балалайки. Он жил в Тверской области, где проживал также Василий Андреев, купец, обожавший балалайку и мечтавший прославить её на весь мир. Но знаменитые мастера отказывались заниматься изготовлением народного инструмента, так что Андреев отчаянно искал талантливого плотника, который взялся бы за это дело.

«Русский Страдивари»: как талант Семёна Налимова прославил балалайку на весь мирСемён Налимов

Легенда гласит, что, когда Андреев и Налимов познакомились и купец дал плотнику задание — построить самую лучшую балалайку, какую только возможно, Налимов стал ходить по его имению и стучать по дверям и оконным рамам в поисках идеально подходящего материала. Рамы и двери усадьбы, сделанные из лучшего горного клёна, понравились ему больше всего, и тогда Андреев велел снять их и отнести в мастерскую плотника. А пока тот работал, купеческий дом так и стоял без окон и дверей.

«Русский Страдивари»: как талант Семёна Налимова прославил балалайку на весь мирВасилий Андреев

С помощью лучших инструментов и материала Налимов построил свою первую балалайку и она звучала просто потрясающе и не была похожа ни на один другой народный инструмент. В ней, как и в скрипках Страдивари, уже была заданная гармония. «Его инструмент очень концентрированный, а потому сложный. Глубина исходит не от исполнителя, а от самого инструмента» — говорил про балалайку Налимова композитор и виртуоз балалайки Алексей Архиповский.

В наше время за балалайками Налимова буквально охотятся коллекционеры всего мира. Всего в мире сохранилось около 125 инструментов, большая часть которых находится в зарубежных коллекциях. «Страдивари балалаек» своим талантом прославил русскую балалайку на весь мир.

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