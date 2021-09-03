«Русский Страдивари»: как талант Семёна Налимова прославил балалайку на весь мир

В России 19 века был свой Страдивари — Семён Налимов, плотник, создававший потрясающие балалайки. Он жил в Тверской области, где проживал также Василий Андреев, купец, обожавший балалайку и мечтавший прославить её на весь мир. Но знаменитые мастера отказывались заниматься изготовлением народного инструмента, так что Андреев отчаянно искал талантливого плотника, который взялся бы за это дело.

Семён Налимов

Легенда гласит, что, когда Андреев и Налимов познакомились и купец дал плотнику задание — построить самую лучшую балалайку, какую только возможно, Налимов стал ходить по его имению и стучать по дверям и оконным рамам в поисках идеально подходящего материала. Рамы и двери усадьбы, сделанные из лучшего горного клёна, понравились ему больше всего, и тогда Андреев велел снять их и отнести в мастерскую плотника. А пока тот работал, купеческий дом так и стоял без окон и дверей.

Василий Андреев

С помощью лучших инструментов и материала Налимов построил свою первую балалайку и она звучала просто потрясающе и не была похожа ни на один другой народный инструмент. В ней, как и в скрипках Страдивари, уже была заданная гармония. «Его инструмент очень концентрированный, а потому сложный. Глубина исходит не от исполнителя, а от самого инструмента» — говорил про балалайку Налимова композитор и виртуоз балалайки Алексей Архиповский.

В наше время за балалайками Налимова буквально охотятся коллекционеры всего мира. Всего в мире сохранилось около 125 инструментов, большая часть которых находится в зарубежных коллекциях. «Страдивари балалаек» своим талантом прославил русскую балалайку на весь мир.

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