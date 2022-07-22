Граф Григорий Орлов: яркий путь от фаворита императрицы до безумия

Орлов сделал головокружительную карьеру при дворе, много лет был фаворитом императрицы Екатерины II, стал отцом ее ребенка, а потом влюбился в двоюродную сестру и потерял рассудок. Григорий Григорьевич родился в семье новгородского губернатора в 1734 году. У Григория было четверо братьев. Всю жизнь их связывала теснейшая дружба.

Детство Григория прошло в Москве. Склонностей к наукам он не проявлял и в 15 лет было отдан служить в лейб-гвардию рядовым. В гвардии он быстро стал офицером, обратив на себя внимание безудержной храбростью во время Семилетней войны. Он был неоднократно ранен на поле боя. Слыл настоящим силачом, один охотился на медведя. В армии его обожали. В 1760 году Орлов стал адъютантом у генерала Шувалова.

"Граф Григорий Орлов", худ. Федор Рокотов

В Петербурге Орлов произвел фурор, особенно среди дам. Молодой двухметровый красавец, храбрый, склонный к авантюрам, любящий покутить, он заинтересовал собой жену наследника русского престола Екатерину Алексеевну. Григорий произвел сильное впечатление на царевну. Она отзывалась о нем «как о красивейшем мужчине своего времени». Их роман продлился 12 лет.

Екатерина любила Орлова. Григорий был плохо образован и не слишком умён, что расстраивало прекрасно образованную императрицу. Но он был смел, решителен и бесконечно предан ей. Современники отзывались о нем как о человеке простом, грубоватым, с бурным нравом, но щедрым и добрым. В 1762 году Екатерина родила сына от Григория, Алексея Бобринского, ставшего родоначальником династии графов Бобринских.

«Портрет императрицы Екатерины II» худ. Виргилиус Эриксен

В этом же году был осуществлен государственный переворот, благодаря которому Екатерина II взошла на российский престол, свергнув мужа Петра III. Григорий с братьями были активными участниками и организаторами переворота. Сразу после восшествия на престол Екатерина сделала Орлова генерал-майором и графом, щедро одарив фаворита и его братьев чинами, деньгами и поместьями. Екатерина даже задумалась о браке с Григорием, но придворные и духовенство отговорили императрицу от необдуманного поступка.

Орлов не имел большего влияния в политике. Он построил дворец в Гатчине, а в 1771 году спас Москвы от чумы. Он оказывал поддержку ученому Ломоносову, изобретателю Кулибину и писателю Фонвизину. Шли годы, и любовь императрицы угасла. В 1772 году Екатерина отправила Григория в отставку с должности фаворита, напоследок одарив его титулом князя и деньгами. Орлов был потрясен расставанием с императрицей и не мог поверить, что она разлюбила его. Григорий топил горе в вине и кутежах, потом заболел и на пару лет уехал за границу.

"Алексей Григорьевич Бобринский - внебрачный сын императрицы" худ. Карл Христинек

В 1773 году Орлов стал опекуном двоюродной сестры. Екатерина Зиновьева была фрейлиной императрицы. Она была юна, хороша собой и романтична. Поэт Державин называл Зиновьеву «ангел красоты». Григорий влюбился в Катеньку, как мальчишка, и мечтал жениться на ней. Но православная церковь запрещала браки между близкими родственниками. Конечно, это не остановило влюблённых. В 1777 году они тайно поженилась. Жених был старше 18-летней невесты на 25 лет.

Брак этот вызвал негодование в высшем свете. Дело о нем рассматривалась в Сенате и в Синоде, которые постановили разлучить супругов и признать бракосочетание незаконным. Но за молодых вступилась императрица. Екатерина II всегда отличалась великодушием. Она защитила бывшего фаворита и признала брак законным. А Катеньке присвоила звание статс-дамы. Супруги отправились в Швейцарию, а по возвращению тихо поселились в имении.

«Княгиня сумела возвратить спокойствие в сердце Орлова; он предпочитал теперь частную жизнь прежнему бурному и блестящему существованию» - саксонский дипломат Г. Гельбиг.

"Екатерина Орлова" неизвестный художник

Всего лишь четыре года счастья было отмеряно им судьбой. Детей у пары не было. Вскоре Екатерина заболела чахоткой. Орлов пытался спасти жену. Он созвал лучших врачей, увез жену на лечение в Швейцарию, где они прожили два года. Но в 1782 году Катенька умерла. Григорий не смог пережить смерть любимой и впал в детство.

Когда его братья приехали за ним, они не узнали храброго красавца. Он сошел с ума. Братья увезли его в Россию. Помешательство Орлова потрясло русскую императрицу. Екатерина II пыталась помочь бывшему любимцу, направила к нему своих врачей, навещала его, но ничего не помогло. Григорий умер в 1783 году. Ему было 48 лет.

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А вы знали об этом?

Будущий император Петр III родился 21 февраля 1728 года в Киле, Германия. Он был сыном Анны, одной из дочерей Петра Великого, и Карла Фредерика, герцога Германии, что технически делало его немцем. Изначально он не должен был им стать императором Российской империи, поскольку он был внуком Карла XII Шведского по отцовской линии и поэтому должен был унаследовать шведский престол. Однако, когда Петру III было всего четырнадцать лет, его ближайшая родственница, тетя Елизавета по материнской линии, стала императрицей России.Она переименовала Петра в Петра Федоровича и увезла от всего, провозгласив его наследником российского престола. 21 августа 1745 года, когда Петру было всего семнадцать лет, он женился на молодой, умной принцессе из Анхальт-Цербста, в Германии, Софи Фредерике Августе, которая приняла имя Екатерина Алексеевна, или, как мы знаем ее в истории, Екатерина II. Как только Петр III стал царем России, он изменил внешнюю политику своей тетки против Пруссии, вывел Россию из войны с Фридрихом Великим (хотя Фридрих проигрывал!), и, как будто этого было недостаточно, он заключил союз с Пруссией и планировал начать войну с Данией! Вдобавок ко всему, он оттолкнул от себя русскую православную церковь, когда попытался заставить ее принять лютеранские религиозные обычаи. Именно поэтому русский народ ненавидел Петра. Петр III правил всего шесть месяцев, после чего был свергнут своей женой Екатериной, которая вступила в сговор со своим любовником и другими членами личной гвардии Петра III. Впоследствии он был убит в 1762 году, когда ему было всего 34 года. 9 июля 1762 года Екатерина, с одобрения русской гвардии, Русской православной церкви стала Екатериной II, императрицей России.

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