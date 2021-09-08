Некрасивая история самых красивых алмазов в мире

Индия до 18 века была монополистом на рынке алмазов. Потом открыли алмазные рудники в Бразилии и Южной Африке. До этого же основная часть всех драгоценных камней этого рода добывалась в Голконде.

Сейчас это один из штатов Индии, носящий название Андхра. История Голконды и её легендарных бриллиантов полна тёмных пятен и чудесных сюрпризов. Почему самый крупный в мире алмаз нашли в старой туфле покойного монарха, а потом использовали его как пресс-папье, далее в обзоре.

Средневековая столица и родина алмазов

Недалеко от прекрасного древнего Хайдарабада, находится легендарная родина самых крупных и самых лучших алмазов в мире — Голконда. Некогда это был отлично укреплённый форт и древняя столица династии Кутб-Шахи. С давних времён здесь обнаружили сказочно крупное месторождение алмазов. В результате Голконда стала центром мирового рынка бриллиантов.

Форт Голконда и его Мечеть.

Так было вплоть до конца 19 века. Голконда была основным источником лучших и крупнейших алмазов в мире. Само название этого города стало неким синонимом сказочных богатств. По сей день голкондское происхождение драгоценного камня среди торговцев алмазами и коллекционеров пользуется особым почётом и знаком наилучшего качества камня.

Руины легендарной Голконды сегодня.

Алмазы Голконды получили славу во всём мире чрезвычайно давно. Европе они известны ещё со времен Марко Поло. Во Франции был один, знаменитый в те времена, торговец драгоценными камнями. Звали его Жан-Батист Тавернье. Жану-Батисту посчастливилось быть тем, одним из немногих иностранцев, которые могли себе позволить свободно путешествовать по Индии. Тавернье даже дозволялось совершенно беспрепятственное посещение всех индийских алмазных рудников. Тавернье говорил, что индийские месторождения драгоценных камней настолько обширны и сказочно богаты, что их просто не описать словами.

Во время одного из вояжей по стране Тавернье разрешили исследовать Алмаз Великого Могола. Это был просто колоссальный камень овальной формы. Своё название он получил в честь Шаха Акбара, который стал третьим индийским императором Моголов.

Этот легендарный камень бесследно исчез. Его украли и больше никто никогда его не видел. Существует несколько версий по поводу его местонахождения. Некоторые считают, что воры распилили его на несколько более мелких частей, чтобы скрыть его происхождение и продать по частям. Многие историки убеждены в том, что частью этого алмаза является знаменитый бриллиант Орлов 189 карат. Его в своё время носила великая императрица российская Екатерина ІІ. Сейчас камень хранится в Оружейной палате Кремля в Москве.

Орловский алмаз.

Тавернье также посчастливилось лицезреть величайший в своём роде плоский алмаз. Его именуют алмазом Великого стола. В те далёкие времена он хранился в Голконде. Когда в 1739 году в Индию вторгся Надир-шах, он разграбил сокровищницу и очередной прославленный бриллиант тоже исчез навсегда.

Ещё одной легендой Голконды был так называемый голубой Тавернье. Торговец купил его в 1666 году. После он продал драгоценность королю Людовику XIV. Это был камень треугольной формы весом 67 карат с прекрасным оттенком небесно-голубого цвета. Этот бриллиант оформили в золотую булавку для галстука. Король надевал это украшение во время особо торжественных церемоний. Правнук Людовика XIV, Людовик XV, превратил эту булавку в более роскошную подвеску. Её дополнительно украсили целой россыпью драгоценных камней.

Самые знаменитые алмазы мира

Во времена Французской революции Людовика XVI и его семью посадили в тюрьму. Бунтовщики до основания разграбили королевскую сокровищницу. Знаменитый бриллиант снова всплыл только двадцать лет спустя уже в Англии. Его переделали в 45-каратное изделие и дали имя «Надежда».

Бриллиант Надежда в Смитсоновском музее естественной истории, Вашингтон, округ Колумбия.

С тех пор камень сменил целую череду хозяев. В середине 20 века его купил торговец драгоценностями из Нью-Йорка по имени Гарри Уинстон. Несколько лет спустя он подарил камень Национальному музею естественной истории Соединенных Штатов. Там знаменитая драгоценность хранится по сей день.

В череде известнейших алмазов Голконды особое место занимает камень под названием Кохинор. Добыт он был в шахте Коллур, Кох-и-Нур. Его вес составлял колоссальные 200 карат. Сначала Кохинор украшал собой Павлиний трон Великих Моголов. Потом власть часто менялась и он стал переходить из рук в руки. Впоследствии, после захвата Англией Пенджаба в 1849 году, камень был передан королеве Виктории. Более века все английские королевы носили этот камень.

Королева Виктория с бриллиантом Koхинор в броши, работы немецкого художника Франца Ксавера Винтерхальтера.

В середине 20 века Индия обрела долгожданную независимость. Правительство потребовало вернуть Кохинор на родину. Британия отказалась, заявив, что камень был обретён законным способом. Сейчас этот великолепный алмаз выставлен на всеобщее обозрение в Ювелирном доме лондонского Тауэра. В самой Индии хранится лишь малая часть алмазов Голконды.

На старой карте Хайдарабад из Универсальной энциклопедии Хармсворта, около 1920-х годов.

Самый большой в мире розовый алмаз Дарья-и-Нур в настоящее время находится в Иране. Он хранится в коллекции королевских драгоценностей в Центральном банке Ирана в Тегеране. Первоначально сокровище принадлежало династии Какатия. Позже, как и Кохинор, камень стал частью Павлиньего трона.

В 18 веке, когда Надир-шах Ирана вторгся в Северную Индию и оккупировал Дели, он разграбил всю казну Великих Моголов. Тогда же он похитил Павлиний трон и соответственно Дарья-и-Нур, а также Кохинор оказались у него в руках. Некоторые исследователи считают, что Дарья-и-Нур вполне может быть частью бриллианта Великого стола, описанным Тавернье.

Дарья-и-Нур.

Эксперты говорят, что камень мог быть разделён на две части. Большая часть - это Дарья-и-Нур, а меньшая часть - это алмаз Нур-уль-Айн весом 60 карат. Последний в настоящее время украшает собой диадему, которая тоже хранится в иранской Императорской коллекции.

Самым значительным голкондским алмазом, которым владеет на сегодня Индия, является бриллиант по имени Джейкоб. Это прозрачный как слеза младенца камень весом 185 карат. Он по своей величине занимает среди алмазов пятое место в мире.

Битва за сокровище и королевская туфля

Известный во всём мире торговец драгоценными камнями и антиквариатом, по имени Александр Малькольм Джейкоб некогда купил пятый ао размеру в мире алмаз. Именно в честь него и был назван этот камень. Торговец хотел его продать шестому низаму Хайдабарада Махбубу Али Хану. Тот был одним из самых богатых людей в мире. Низам внёс огромный залог и камень привезли в Индию, представив пред светлые очи правителя. Тот осмотрел алмаз и пришёл к выводу, что он ему совсем не нравится.

Махбуб Али Хан, низам Хайдабарада.

Махбуб Али Хан попросил возвращения залога, но Джейкоб отказал. После этого началось историческое судебное разбирательство. Тяжба растянулась на долгое время и произвела настоящий фурор не только в Индии. В конце концов камень присудили отдать низаму, без уплаты остатка суммы. Тот счёл это оскорблением своей королевской чести, а камень окрестил несчастливым.

Униженный таким образом Махбуб Али Хан не хотел даже видеть пресловутый камень, который навлёк на его голову такой позор. Он завернул алмаз в тряпку и сунул в свою старую туфлю, постаравшись забыть о нём навсегда. Так и случилось. Об алмазе никто и не вспоминал. Низам скончался в 1911 году. Через несколько лет его сын нашёл камень.

Бриллиант Джейкоба.

Мир Осман Али Хан стал последним низамом Хайдарабада. Он не знал истинной стоимости камня и долгое время использовал его как пресс-папье. Когда низам узнал, что это такое на самом деле, то просто хранил его в своей коллекции драгоценностей. Несколько десятилетий спустя алмаз был куплен правительством Индии. Сегодня он хранится в Резервном банке Индии в Мумбаи.

Источник

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Василий Сталин: как воевал и сколько на самом деле сбил немецких самолётов «сын Вождя»? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43552529799/)

Как москвичи подняли «Чумной бунт» в 1771 году https://otari.mirtesen.ru/blog/43981245695/

«Древнерусский фэншуй»: почему раньше в крестьянских избах не было стульев https://otari.mirtesen.ru/blog/43741272674/