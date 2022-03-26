Как и за что убили Цицерона?

«Румата навсегда запомнил его, иссиня-бледного от пьянства, как он стоит, вцепившись тонкими руками в ванты, на палубе уходящего корабля и звонким, молодым голосом выкрикивает свой прощальный сонет «Как лист увядший падает на душу»».

(с) А. и Б. Стругацкие, «Трудно быть богом».

Плутарх, оставивший описание последних дней жизни Цицерона, не сообщает о том, выкрикивал ли знаменитый оратор какие-либо слова с борта корабля, увозившего его из Астуры. Однако в отличие от персонажа Стругацких, этот римлянин передумал покидать свою родину. Он сошёл на берег на Цирцейский мыс в Лации. Эта курортная местность вдали от крупных городов в то время была застроена виллами богатых римлян.

Цирцейский мыс в наши дни

Оттуда Цицерон прошёл пешком около двадцати километров по направлению к Риму, но по пути передумал и вернулся в Астуру. Там он снова отплыл в море, но и на этот раз поплыл не в чужие страны, а совсем недалеко, к своему имению в Кайете. Там домашние рабы, опасаясь за жизнь своего господина, на следующее утро уговорили его отправиться в порт, чтобы с третьей попытки всё-таки покинуть берега Италии. Но было уже поздно: когда носилки с Цицероном вынесли за ворота виллы, к ней уже подходили посланные из Рима палачи.

Цицерон, кадр из сериала «Рим»

Происходивший из патрицианской семьи военный трибун Попилий со своим помощником, центурионом Гереннием, силой вломились в запертый дом Цицерона и принялись допрашивать его домашних. Все отговаривались незнанием, но некий вольноотпущенник по имени Филолог выдал Цицерона, сказав, что носилки с ним понесли к морю окольной тропой. Трибун взял несколько своих подчинённых и отправился прочёсывать все пути из рощи, расположенной между виллой и портом. А Геренний бросился по той тропе, на которую указал Филолог.

Смерть Цицерона. Современная иллюстрация

Убийство Цицерона Плутарх описывает так: «Цицерон услыхал топот и приказал рабам остановиться и опустить носилки на землю. Подперев, по своему обыкновению, подбородок левою рукой, он пристальным взглядом смотрел на палачей, грязный, давно не стриженный, с иссушенным мучительной заботою лицом, и большинство присутствовавших отвернулось, когда палач подбежал к носилкам. Цицерон сам вытянул шею навстречу мечу, и Геренний перерезал ему горло».

Марк Антоний в сериале «Рим»

Приказ о казни Цицерона отдал Марк Антоний, один из троицы политиков, пришедших к власти после убийства Юлия Цезаря. Осенью 43 г. до н.э. он объединился с юным Октавианом Августом и Марком Эмилием Лепидом. Подчинявшиеся им войска заняли столицу и принялись устанавливать новые порядки. Одним из первых указов, который издал триумвират, стало объявление Цицерона врагом римского народа. По римским законам, за любую помощь такому отверженному грозили кары, а убийце этого человека полагалась награда.

Статуя Цицерона перед Дворцом Правосудия в Риме

После убийства Цицерона центурион Геренний отрезал ему голову и обе руки. Их привезли в Рим и выставили на трибуне форума, чтобы каждый мог видеть, какая злая судьба постигла великого оратора. Это было совсем не в римских обычаях, но Марк Антоний хотел наглядно показать, что ждёт любого человека, который осмелится бросить вызов его власти. Ведь вся вина Цицерона заключалась именно в этом — он неоднократно выступал в сенате с речами, обличавшими Марка Антония.

Римский сенат на картине современного художника

После смерти Цезаря никто в Риме не смог бы предсказать Цицерону такую участь. Ведь он официально считался принцепсом, то есть первым из сенаторов. Впоследствии так будут называть императоров Рима, но в эпоху Республики звание принцепса было лишь свидетельством высокого авторитета. А уж авторитет у Цицерона имелся, как и популярность, и ораторский талант. Марк Антоний, хоть и обладал на тот момент огромной властью, всё же не имел такой поддержки в сенате как Цицерон, поэтому осенью 44 г. до н.э. он предпочёл уехать в Цизальпийскую Галлию. Цицерон же стал самым влиятельным политиком Республики.

Бюст Марка Эмилия Лепида, I в. до н.э.

Увы, после этого Цицерон не предпринял никаких реальных мер для укрепления своей власти, ограничиваясь пламенными речами в сенате, обличавшими Марка Антония. Марк Антоний речей не произносил, он тайно договорился с Октавианом, сыном Цезаря, и полководцем Лепидом, которого сенат отправил с войском против Марка Антония. Последнему удалось убедить Лепида, что в союзе с ним тот станет консулом (он им действительно станет в следующем году) и получит практически безграничную власть. Для этого достаточно лишить сенат Рима голоса, убив Цицерона. Впоследствии историки напишут, что вместе с Цицероном умерла и Республика.

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