"Против его разборки не возражать": почему могилу Багратиона взорвали в 1932 году

Один из главных героев Отечественной войны с Наполеоном генерал Пётр Багратион умер 12 сентября 1812 года от последствий ранения в ногу, полученного на Бородинском поле. Посмертная судьба останков великого полководца оказалась не менее драматична, чем обстоятельства его смерти.

Могила героя

Умерший в возрасте 46 лет Багратион не успел сделать никаких распоряжений о своём погребении. Поэтому начальник главного штаба Второй Западной армии генерал-адъютант Эммануил Сен-При положил тело своего шефа в склепе Богоявленской церкви в селе Сима Владимирской губернии.

Первое перезахоронение праха Багратиона состоялось в 1839 году по инициативе «гусарского поэта» Дениса Давыдова, который служил адъютантом Багратиона. Проект поддержал император Николай I. Траурный кортеж под командованием полковника Захара Кенского выехал из Симы 5 июля 1839 года и за 17 дней достиг Бородинского поля. 26 августа в присутствии государя и 120-тысячного войска гроб Багратиона поместили в подземный склеп на батарее Раевского, с восточной стороны Главного монумента. Останки полководца упокоились на глубине около полутора метров, в трёх саркофагах. Сверху могилу покрывала бронзовая плита, отлитая из трофейных орудий, а по периметру её окружала решётка.

Взорванный прах

После Октябрьской революции генерала Багратиона «сбросили с парохода современности». Но могила забытого героя существовала бы и по сей день, если бы в 1932 году московские чиновники не получили контрольное задание облфинотдела по сбору 200 тонн чёрного металла. В поисках ресурсов власти обратили внимание на бородинский монумент – ценный, в их понимании, источник чугуна. Инициатором демонтажа монумента был председатель Московской городской контрольной комиссии ВКП(б) Николай Филатов. Как выяснила сотрудник музея «Бородинское поле» Людмила Фисенко, 25 апреля 1932 года Комиссия по архитектурной реставрации одного из отделов Наркомпроса дала следующее заключение: «Ввиду того, что памятник Раевского не имеет историко-художественного значения, против его разборки не возражать».

Памятник взорвали, а металл продали в Рудметаллторг за 6000 рублей, перевыполнив тем самым план. Во время «операции» серьёзно пострадал и склеп Багратиона. Большевикам «любовь к отеческим гробам» была несвойственна, поэтому мундир «царского сатрапа» рабочие повесили на ограде памятника, а его останки попросту выбросили. Ходили слухи, что в ту же ночь кости собрали деревенский сторож и некая монахиня или, по другой версии, местная учительница. Найденные останки они захоронили в деревянном ящике. Местоположение этой тайной могилы, если она действительно существует, неизвестно.

Несколько лет спустя сталинская внутренняя политика дала крен в сторону частичной реабилитации имперских ценностей. Яму на месте взрыва «облагородили». А в 1938 году в газете «Правда» вышел фельетон «Скажи-ка, дядя», затрагивавший события 1932 года. Резкой критике подвергся заведующий музейным отделом Наркомпроса Виктор Радус-Зенькович, который выступал против восстановления памятника Багратиону.

«Стоит ли популяризировать этого генерала?! Поставьте плиту, а памятник – ни к чему», – говорил Радус-Зенькович директору Бородинского музея.

В итоге на месте бывшего захоронения поставили обелиск, который вводил в заблуждение посетителей Бородинского поля надписью «здесь покоится Багратион». Памятник не пострадал в период немецкой оккупации. В 1962 году данное «надгробие» было реконструировано без проведения археологических работ.

Перезахоронение

В 1986 году археолог Евгений Морев из архитектурно-реставрационной мастерской №5 института «Спецпроектреставрация» начал раскопки на месте взорванной могилы Багратиона. Символично, что в непосредственной близости от склепа генерала нашлись останки красноармейцев, похороненных в период битвы за Москву в 1941-1942 годах.

А в грунте неожиданно обнаружились предметы из могилы Багратиона: обрывки мундира. плетеный кант и бахрома эполета, шнурок от звезды ордена Анны, клочок кожи от обуви и три пуговицы с остатками позолоты.

Главной же находкой была горсть останков самого генерала – в общей сложности 65 фрагментов. Их перечень приводится в статье историка Дмитрия Соловьёва: «восемь частично фрагментированных костей стоп и пальцев ног, по три фрагмента бедренных и тазовых костей, 12 фрагментов рёбер, один фрагмент локтевой кости, пять фрагментов длинных костей лучезапястного сустава, несколько фрагментов кистей и пальцев рук, пять неопределимых фрагментов суставных поверхностей, 16 мелких пластинок черепа, два зуба» (цитируется по «Военно-историческому журналу»). Сохранились также клочки волос генерала, что в будущем может пригодиться при анализе ДНК. Прах Багратиона умещался в двух ладонях. Некоторое время Морев возил эти останки в своём рюкзаке.

В 1987 году, незадолго до открытия главного монумента, собранные фрагменты костей было решено вернуть в могилу. Они уместились в шелковом мешочке, который положили в гроб. Поскольку «похвастаться» властям было нечем, церемонию перезахоронения Багратиона провели 18 августа 1987 года без особой огласки. Однако на месте всё-таки присутствовали войсковой оркестр, солдаты ближайшей воинской части, сотрудники музея Бородинской битвы и реставраторы монумента. Командовавший церемонией полковник Иван Лаптев мешочка с косточками (по другим данным, ларца или «двух пакетов»), судя по всему, даже не приметил – в воспоминаниях он утверждает, что гроб был «совершенно пуст». Так спустя 55 лет после осквернения могилы Багратиона советское государство частично «загладило вину» перед великим сыном России.

Стоит добавить, что на месте первой могилы Багратиона в селе Сима в настоящее время также находятся памятник-бюст и плита-кенотаф.

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