Малоизвестные факты о древней цивилизации майя

Сегодня по всей Мезоамерике - территории, простирающийся примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа - можно увидеть руины древних городов с возвышающимися пирамидами, площадками для игры в мяч, монументальными скульптурами и загадочными иероглифами.

Это все наследие древней цивилизации майя, о которой и пойдет речь в этом обзоре.

1. Пирамиды и города майя находят до сих пор

Пирамиды и города майя.

Может показаться странным, как большие пирамиды могли долгое время ускользнуть от внимания современных археологов. Но всего несколько лет назад пирамида майя возрастом более 1000 лет была обнаружена в Тонина (мексиканский штат Чьяпас). Она была скрыта под холмом, который ранее считался естественным.

В 2015 году исследователи заявили, что этот памятник истории на самом деле является самой высокой пирамидой в Мексике (75 метров). Также недавно в мексиканском штате Кампече были обнаружены руины двух городов майя, ранее спрятанные за густой растительностью.

2. Майя любили шоколад

Какао,вода, мед, перец чили, кукурузная мука.

Более 3500 лет назад ольмеки в Месоамерике стали, вероятно, первыми, кто понял, что какао и его продукты съедобны, но именно майя вывели употребление шоколада на массовый уровень.

Археологические данные свидетельствуют о том, что майя обрабатывали какао, по крайней мере 2600 лет назад.

Однако, этот напиток не был похож на современный горячий шоколад: майя смешивали какао с водой, медом, перцем чили, кукурузной мукой и другими ингредиентами, чтобы сделать пенистый пряный напиток. Сохранившееся искусство майя позволяет предположить, что распитие какао являлось важной частью праздничных мероприятий и ритуалов.

3. Система иероглифов

Комбинации более 800 иероглифов.

Письменность майя, которая восходит к концу доклассического периода (300 г. до н.э. - 100 г. н.э.), сохранилась на зданиях, каменных памятниках, редких рукописях и керамике. В то время как слова в русском языке образуются комбинациями из 33 букв, слова языка майя образовались из различных комбинаций более 800 иероглифов, каждый из которых представлял собой слог. Эта система письменности считается самой сложной в Мезоамерике.

4. Иероглифов майя расшифрованы случайно

Татьяна Проскурякова.

Американка родом из Сибири Татьяна Проскурякова училась на архитектора. Когда она не смогла устроиться на работу по своей специальности, то начала подрабатывать археологическим иллюстратором для музея в Филадельфии. В 1930 году ее пригласили в экспедицию на майянские раскопки Пьедрас Неграс в Гватемале.

Несмотря на отсутствие формальной академической подготовки, Проскурякова в конечном итоге стала первым человеком, кто частично сумел расшифровать письменность майя. Именно она первой предположила, что надписи повествуют о событиях из жизни их правителей, что позволило расшифровать много глаголов.

5. Майя писали книги

Длинные полосы прочной бумаги.

Майя писали книги на длинных полосах прочной бумаги, изготовленной из внутренней коры смоковницы. Но на сегодняшний день выжили только три Кодекса майя: Дрезденский кодекс, Мадридский кодекс и Парижский кодекс. Многие другие книги майя стали жертвами влажного климата Мезоамерики, а также европейцев, которые целенаправленно уничтожали тексты майя.

6. Майя не предсказывали конец света

Окончание 5125-летнего полного цикла.

В Интернете было полно разговоров о том, что согласно календаря майя конец света наступит 21 декабря 2012 года. Дата уже давно прошла, а апокалипсиса так и не случилось. Однако любой майянист мог бы сразу сказать о том, что волноваться не о чем. 21 декабря 2012 как раз совпало с окончанием 5125-летнего полного цикла "длинного" календаря майя. Но это был лишь один из календарей, которые использовали майя. Они также имели 260-дневный священный календарь, который использовался для планирования религиозных церемоний, а также 365-дневный солнечный календарь.

7. У майя свои понятия о красоте

Зубы инкрустированные бирюзой.

Майя не довольствовались одеждой и косметикой, чтобы сделать себя красивыми. В детстве многим мужчинам и женщинам искусственно деформировали черепа, чтобы придать им удлиненную форму, которая, вероятно, означала их социальный статус. Майя также сверлили отверстия в своих передних зубах и инкрустировали их нефритом, пиритом, гематитом или бирюзой.

8. Ритуальные клизмы майя

Ректальное употребление галлюциногенов.

Для майя употребляющих галлюциногенов и одурманивающих веществ было лучшим способом поговорить с духами . Они пили такие вещества , как "balché", который изготавливался из ферментированного (возможно, с психоделическим эффектом) меда. Но чтобы получить более быстрый эффект, а также, возможно, чтобы избежать рвоты, майя часто вводили спирт и психоактивные вещества ректально.

9. Майя окрашивали жертв в синий цвет

Майянский синий.

Яркий пигмент , известный как "майянский синий" уже давно очаровывал археологов, поскольку он сохранился на протяжении веков на каменных памятниках, даже в суровых условиях мезоамериканских джунглей. Но этот веселый цвет также использовался в человеческих жертвоприношениях. Когда майя хотели угодить богу дождя, они красили приносимых в жертву людей в синий цвет, после чего вырезали их сердца и бросали на каменные алтари.

10. Майя любили пропотеть

Тикаль в Гватемале.

Майя строили из камня или необожженного кирпича структуры, подобные саунам, которые использовались в медицинских целях и для ритуального очищения. Эти "дома потения" были найдены в таких местах, как Тикаль в Гватемале и Хойя - де - Серен (деревня майя, которая была похоронена в вулканическом пепле в Сальвадоре около 600 года н.э.). Самый ранний известный дом потения был обнаружен в Куэльо, в северной части Белиза. Он на 3000 лет старше знаменитых бань римской цивилизации.

11. Экстремальные игры майя

Своеобразный вариант баскетбола.

Игровые площадки встречались повсеместно в городах майя в Мексике. На них майя играли в питц (своеобразный вариант баскетбола). Игроки пытались занести в обруч, подобный баскетбольному кольцу, тяжелый резиновый шар (размером с футбольный мяч) без помощи рук. Разрешалось использовать голову, колени и локти. Эта игра была не совсем обычным времяпрепровождением, а скорее важным ритуалом, и капитана проигравшей команды зачастую приносили в жертву.

12. У майя были одомашненные индюки

Индюки майя.

Современный символ американского Дня благодарения, индейки, возможно, впервые были одомашнены майя. Они не только употребляли этих птиц в пищу, но и использовали кости и перья индеек, чтобы создать вееры и музыкальные инструменты.

13. Загадка упадка цивилизации майя

Пирамиды майя в южных низменностях.

Цивилизация майя вышла на пик расцвета в 300 - 660 годах нашего века. Но внезапно все начало приходить в упадок в 8-9 веках. Города майя в южных низменностях, в которых когда-то жило до 70 000 человек, были покинуты и заброшены. Существуют десятки теорий, но что случилось на самом деле — не знает никто.

14. Майя не исчезли

Потомки майя.

Конечно, многие из великих городов майя были таинственным образом заброшены, но люди никуда не исчезли. Потомки майя живут и сегодня, причем в Гватемале они составляют большинство населения. "Майя" на самом деле является обобщающим термином для многих различных коренных этнических групп.

15. Артефакты и монументы майя находятся под угрозой

Черные археологи уничтожают памятники.

В Гватемале и Белизе черные археологи повсеместно грабят археологические памятники. Предметы древней цивилизации можно найти на черном рынке стран, но еще большей проблемой является то, что в процессе раскопок безвозвратно уничтожаются бесценные археологические объекты.

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