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Малоизвестные факты о древней цивилизации майя

Сегодня по всей Мезоамерике - территории, простирающийся примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа - можно увидеть руины древних городов с возвышающимися пирамидами, площадками для игры в мяч, монументальными скульптурами и загадочными иероглифами.

Это все наследие древней цивилизации майя, о которой и пойдет речь в этом обзоре.

1. Пирамиды и города майя находят до сих пор

Пирамиды и города майя. | Фото: infoglaz.ru

Пирамиды и города майя.

Может показаться странным, как большие пирамиды могли долгое время ускользнуть от внимания современных археологов. Но всего несколько лет назад пирамида майя возрастом более 1000 лет была обнаружена в Тонина (мексиканский штат Чьяпас). Она была скрыта под холмом, который ранее считался естественным.

В 2015 году исследователи заявили, что этот памятник истории на самом деле является самой высокой пирамидой в Мексике (75 метров). Также недавно в мексиканском штате Кампече были обнаружены руины двух городов майя, ранее спрятанные за густой растительностью.

2. Майя любили шоколад

Какао,вода, мед, перец чили, кукурузная мука. | Фото: futura-sciences.com

Какао,вода, мед, перец чили, кукурузная мука.

Более 3500 лет назад ольмеки в Месоамерике стали, вероятно, первыми, кто понял, что какао и его продукты съедобны, но именно майя вывели употребление шоколада на массовый уровень.

Археологические данные свидетельствуют о том, что майя обрабатывали какао, по крайней мере 2600 лет назад.

Однако, этот напиток не был похож на современный горячий шоколад: майя смешивали какао с водой, медом, перцем чили, кукурузной мукой и другими ингредиентами, чтобы сделать пенистый пряный напиток. Сохранившееся искусство майя позволяет предположить, что распитие какао являлось важной частью праздничных мероприятий и ритуалов.

3. Система иероглифов

Комбинации более 800 иероглифов. | Фото:the-clu.com

Комбинации более 800 иероглифов.

Письменность майя, которая восходит к концу доклассического периода (300 г. до н.э. - 100 г. н.э.), сохранилась на зданиях, каменных памятниках, редких рукописях и керамике. В то время как слова в русском языке образуются комбинациями из 33 букв, слова языка майя образовались из различных комбинаций более 800 иероглифов, каждый из которых представлял собой слог. Эта система письменности считается самой сложной в Мезоамерике.

4. Иероглифов майя расшифрованы случайно

Татьяна Проскурякова. | Фото:indiansworld.org

Татьяна Проскурякова.

Американка родом из Сибири Татьяна Проскурякова училась на архитектора. Когда она не смогла устроиться на работу по своей специальности, то начала подрабатывать археологическим иллюстратором для музея в Филадельфии. В 1930 году ее пригласили в экспедицию на майянские раскопки Пьедрас Неграс в Гватемале.

Несмотря на отсутствие формальной академической подготовки, Проскурякова в конечном итоге стала первым человеком, кто частично сумел расшифровать письменность майя. Именно она первой предположила, что надписи повествуют о событиях из жизни их правителей, что позволило расшифровать много глаголов.

5. Майя писали книги

Длинные полосы прочной бумаги. | Фото: pictures11.ru

Длинные полосы прочной бумаги.

Майя писали книги на длинных полосах прочной бумаги, изготовленной из внутренней коры смоковницы. Но на сегодняшний день выжили только три Кодекса майя: Дрезденский кодекс, Мадридский кодекс и Парижский кодекс. Многие другие книги майя стали жертвами влажного климата Мезоамерики, а также европейцев, которые целенаправленно уничтожали тексты майя.

6. Майя не предсказывали конец света

Окончание 5125-летнего полного цикла. | Фото: tangerinetravel.com

Окончание 5125-летнего полного цикла.

В Интернете было полно разговоров о том, что согласно календаря майя конец света наступит 21 декабря 2012 года. Дата уже давно прошла, а апокалипсиса так и не случилось. Однако любой майянист мог бы сразу сказать о том, что волноваться не о чем. 21 декабря 2012 как раз совпало с окончанием 5125-летнего полного цикла "длинного" календаря майя. Но это был лишь один из календарей, которые использовали майя. Они также имели 260-дневный священный календарь, который использовался для планирования религиозных церемоний, а также 365-дневный солнечный календарь.

7. У майя свои понятия о красоте

Зубы инкрустированные бирюзой. | Фото: medvoice.ru

Зубы инкрустированные бирюзой.

Майя не довольствовались одеждой и косметикой, чтобы сделать себя красивыми. В детстве многим мужчинам и женщинам искусственно деформировали черепа, чтобы придать им удлиненную форму, которая, вероятно, означала их социальный статус. Майя также сверлили отверстия в своих передних зубах и инкрустировали их нефритом, пиритом, гематитом или бирюзой.

8. Ритуальные клизмы майя

Ректальное употребление галлюциногенов. | Фото: my-hit.org

Ректальное употребление галлюциногенов.

Для майя употребляющих галлюциногенов и одурманивающих веществ было лучшим способом поговорить с духами . Они пили такие вещества , как "balché", который изготавливался из ферментированного (возможно, с психоделическим эффектом) меда. Но чтобы получить более быстрый эффект, а также, возможно, чтобы избежать рвоты, майя часто вводили спирт и психоактивные вещества ректально.

9. Майя окрашивали жертв в синий цвет

Майянский синий. | Фото: filmoteka1.ru

Майянский синий.

Яркий пигмент , известный как "майянский синий" уже давно очаровывал археологов, поскольку он сохранился на протяжении веков на каменных памятниках, даже в суровых условиях мезоамериканских джунглей. Но этот веселый цвет также использовался в человеческих жертвоприношениях. Когда майя хотели угодить богу дождя, они красили приносимых в жертву людей в синий цвет, после чего вырезали их сердца и бросали на каменные алтари.

10. Майя любили пропотеть

Тикаль в Гватемале. | Фото: livingcost.net

Тикаль в Гватемале.

Майя строили из камня или необожженного кирпича структуры, подобные саунам, которые использовались в медицинских целях и для ритуального очищения. Эти "дома потения" были найдены в таких местах, как Тикаль в Гватемале и Хойя - де - Серен (деревня майя, которая была похоронена в вулканическом пепле в Сальвадоре около 600 года н.э.). Самый ранний известный дом потения был обнаружен в Куэльо, в северной части Белиза. Он на 3000 лет старше знаменитых бань римской цивилизации.

11. Экстремальные игры майя

Своеобразный вариант баскетбола. | Фото: compicturemob.com

Своеобразный вариант баскетбола.

Игровые площадки встречались повсеместно в городах майя в Мексике. На них майя играли в питц (своеобразный вариант баскетбола). Игроки пытались занести в обруч, подобный баскетбольному кольцу, тяжелый резиновый шар (размером с футбольный мяч) без помощи рук. Разрешалось использовать голову, колени и локти. Эта игра была не совсем обычным времяпрепровождением, а скорее важным ритуалом, и капитана проигравшей команды зачастую приносили в жертву.

12. У майя были одомашненные индюки

Индюки майя. | Фото:allwantsimg.com

Индюки майя.

Современный символ американского Дня благодарения, индейки, возможно, впервые были одомашнены майя. Они не только употребляли этих птиц в пищу, но и использовали кости и перья индеек, чтобы создать вееры и музыкальные инструменты.

13. Загадка упадка цивилизации майя

Пирамиды майя в южных низменностях. | Фото: top-desktop.ru

Пирамиды майя в южных низменностях.

Цивилизация майя вышла на пик расцвета в 300 - 660 годах нашего века. Но внезапно все начало приходить в упадок в 8-9 веках. Города майя в южных низменностях, в которых когда-то жило до 70 000 человек, были покинуты и заброшены. Существуют десятки теорий, но что случилось на самом деле — не знает никто.

14. Майя не исчезли

Потомки майя. | Фото: davclub.ua

Потомки майя.

Конечно, многие из великих городов майя были таинственным образом заброшены, но люди никуда не исчезли. Потомки майя живут и сегодня, причем в Гватемале они составляют большинство населения. "Майя" на самом деле является обобщающим термином для многих различных коренных этнических групп.

15. Артефакты и монументы майя находятся под угрозой

Черные археологи уничтожают памятники. | Фото: dailyoddsandends.wordpress.com

Черные археологи уничтожают памятники.

В Гватемале и Белизе черные археологи повсеместно грабят археологические памятники. Предметы древней цивилизации можно найти на черном рынке стран, но еще большей проблемой является то, что в процессе раскопок безвозвратно уничтожаются бесценные археологические объекты.

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