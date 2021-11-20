А вы сможете понять, какое число должно быть следующим?

Математика - точная наука, которая заставляет мозг хорошенько поработать. И именно это хорошо! Так уж случилось, что ему свойственно быстро впадать в состояние лени, если регулярно не подбрасывать для него различные головоломки, чтобы включить в работу и потренировать.

Сегодня предлагаем вам сделать именно это! Предлагаем простую задачку: нужно внимательно посмотреть на цифры, проанализировать их расположение и понять, какая же должна идти следом.

Задачка

Сможете ли вы понять, каким должно быть следующее число? Все, что вам нужно сделать - разгадать закономерность. Решить это задание можно двумя способами!

Готовы дать правильный ответ?

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Тогда рассказываем.

Ответ

Решение №1

В первом случае вам нужно прибавлять числа. Сперва 32+13=45; затем мы увеличиваем прибавляемое число каждый раз на 2. Так, 45+15=60; 60+17=77; 77+19=96. Правильный ответ - 96!

Решение №2

Здесь потребуется умножать, но тоже ничего сложного. Сперва 4х8=32; затем 5х9=45; 6х10=60; 7х11=77; 8х12=96. Ответ - 96!

А вам удалось правильно решить это задание? Поделитесь своим решением в комментариях!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2350968027252263493/

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