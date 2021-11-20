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А вы сможете понять, какое число должно быть следующим?

Математика - точная наука, которая заставляет мозг хорошенько поработать. И именно это хорошо! Так уж случилось, что ему свойственно быстро впадать в состояние лени, если регулярно не подбрасывать для него различные головоломки, чтобы включить в работу и потренировать.

Сегодня предлагаем вам сделать именно это! Предлагаем простую задачку: нужно внимательно посмотреть на цифры, проанализировать их расположение и понять, какая же должна идти следом.

А вы сможете понять, какое число должно быть следующим? Есть два варианта решения!А вы сможете понять, какое число должно быть следующим? Есть два варианта решения!А вы сможете понять, какое число должно быть следующим? Есть два варианта решения!

Задачка

А вы сможете понять, какое число должно быть следующим? Есть два варианта решения!А вы сможете понять, какое число должно быть следующим? Есть два варианта решения!

Сможете ли вы понять, каким должно быть следующее число? Все, что вам нужно сделать - разгадать закономерность. Решить это задание можно двумя способами!

Готовы дать правильный ответ?

Хорошенько подумали?

Уверены?

Тогда рассказываем.

Ответ

А вы сможете понять, какое число должно быть следующим? Есть два варианта решения!А вы сможете понять, какое число должно быть следующим? Есть два варианта решения!

Решение №1

В первом случае вам нужно прибавлять числа. Сперва 32+13=45; затем мы увеличиваем прибавляемое число каждый раз на 2. Так, 45+15=60; 60+17=77; 77+19=96. Правильный ответ - 96!

Решение №2

Здесь потребуется умножать, но тоже ничего сложного. Сперва 4х8=32; затем 5х9=45; 6х10=60; 7х11=77; 8х12=96. Ответ - 96!

А вы сможете понять, какое число должно быть следующим? Есть два варианта решения!А вы сможете понять, какое число должно быть следующим? Есть два варианта решения!А вы сможете понять, какое число должно быть следующим? Есть два варианта решения!

А вам удалось правильно решить это задание? Поделитесь своим решением в комментариях!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2350968027252263493/

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