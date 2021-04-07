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В России впервые прооперировали мозг еще не родившегося ребенка

В России впервые прооперировали мозг еще не родившегося ребенка

 

Врачи из Тюмени и Екатеринбурга провели уникальную операцию на мозге еще не родившегося ребенка, у которого было диагностировано сразу несколько патологий и в том числе - гидроцефалия. Эта сложнейшая внутриутробная операция - первая в российской медицинской практике и всего вторая в мире.

Беременность была долгожданная, все шло хорошо, но на 22 неделе врачи сказали, что есть большие проблемы с развитием головного мозга ребенка. После обследований мне предложили сделать внутриутробную операцию", - рассказывает мама новорожденного.

Поскольку операция по сути своей экспериментальная, и результат ее практически непредсказуем, гарантий молодым родителям доктора дать не могли. Но без вмешательства был велик риск рождения полностью недееспособного малыша или вовсе его гибели.

"У ребенка стремительно начали развиваться сразу несколько патологий центральной нервной системы. Избыточное накопление спинномозговой жидкости в полостях мозга разрушало его и увеличивало голову в размерах. Спасти малыша могла только операция. Я понимал, что это риск, ведь внутриутробных нейрохирургических операций эндоскопическим путем еще не делали", - рассказал Альберт Суфианов, главный врач тюменского Федерального центра нейрохирургии.

Между тем специалисты были готовы: на протяжении трех лет они советовались с зарубежными коллегами, практиковались на симуляторах.

В России впервые прооперировали мозг еще не родившегося ребенка

 

"Когда позвонили из Екатеринбурга и сообщили, что пациентка срочно нуждается в операции, есть угроза для жизни ребенка, я, не раздумывая, выехал", - говорит профессор Суфианов.

Операцию 21-летней жительнице Ямала провели 7 мая, после чего она благополучно доносила сына и родила его в положенный срок с помощью кесарева сечения.

"Есть надежда, что мальчик будет развиваться наравне со сверстниками. Мы будем за ним наблюдать", - говорит завотделения ФЦН Тюмени Юрий Якимов.

На днях отец ребенка забрал окрепших жену и малыша домой.

"Этой операцией мы открываем целое направление стандартных нейрохирургических операций. Чем раньше мы начнем лечить заболевание центральной нервной системы, тем лучше результаты, восстановление, меньше неврологического дефицита", - уверен Альберт Суфианов.

Источник : https://rg.ru/2018/07/24/reg-urfo/

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