Зачем нужна была пика на касках немецких солдат?

Пикельхельм или "шлем с пикой" стал одной из визитных карточек немецких солдат Первой Мировой войны. Для чего вообще нужны была эта пика и откуда она взялась?

Пусть вас не смущает двуглавый орел на касках , потому как на изображении представлена русская каска образца 1844 года, которая и послужила прототипом немецкого пикельхельма.

Работали над каской лично император Николай I и придворный живописец Лев Иванович Киль.

Изготавливалась каска из плотной кожи с металическим шишаком (той самой пикой).

Основой для каски послужила русская кирасирская каска:

И шелом - средневековый шлем, бывший популярным на Руси и в странах Азии:

На изображении шелом Ивана Грозного

Шишак или пика на каске служила для декоративных целей - при парадной форме в нее вставлялся султан из конского волоса:

Цвет султана зависел от рода войск: пехота и кавалерия - черный, гвардейские части - белый, музыканты всех родов войск - красный.

В 1844 году каски начали внедряться в войска, но пробыли там недолго. Уже в 1855 начался их вывод из эксплуатации. О причинах расскажу в конце.

При всем этом, пикельхельм куда прочнее ассоциируется не с русской армией, а с прусской - там он и принят на вооружении был раньше, да и в Первую Мировую немецкие солдаты воевали именно в таких касках.

История появления пикельхельма в Германии довольно забавная. В 1837 году принц Карл Прусский посещал Россию с дружественным визитом. Там Николай I подарил ему один из прототипов каски, которая тогда находилась еще на стадии разработки.

Каска настолько впечатлила Карла, что по возвращению домой тот начал просить у отца Фридриха Вильгельма III внедрить нечто подобное и в немецкой армии. Тот отказался, а вот брат Карла - Фридрих Вильгельм IV ставший императором после смерти отца согласился. Так в 1842 году на вооружение армии был принят пикельхельм, который отличался от русского главным образом остроконечной пикой, вместо округлого шишака:

К Первой Мировой пикельхельмы несколько видоизменились:

Но в таком виде они носились лишь при параде. В полевых условиях каска закрывалась чехлом:

В целом, ни русский, ни немецкий вариант каски не были удачными. Их изготовление было достаточно дорогим. Кроме того, кожа требовала ухода, который, чаще всего, не получала. В результате, намокшие каски на солнце расслаивались и деформировались, приходя в полную негодность. Что и послужило главной причиной отказа от них в России.

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