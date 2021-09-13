Омиш: пиратский город на берегу Адриатического моря

Хорватия — настоящий рай как для любителей пляжного отдыха, так и для тех, кому больше по душе активные походы. Здесь есть и море, и горы, а о красоте местной природы просто невозможно рассказывать, ведь лучше увидеть ее своими глазами и влюбиться навсегда! Вдоль всего побережья Адриатики уютно расположились маленькие города, которые вот уже много лет притягивают туристов. Одно из таких очаровательных мест — небольшой курортный городок Омиш, находящийся в устье реки Цетина, где потрясающим образом сочетаются прошлое и настоящее.

С давних времен там, где сейчас расположен город Омиш, существовало поселение под названием Онеон. Оно было известно еще древним римлянам. В VII веке всю береговую линию района заселили славяне, которых называли неретванами. Со временем город по достоинству оценили пираты, которые начали собирать дань со всех судов, заходивших в здешние воды. Не обходилось и без грабежей.

В XV-XVI веках земли вокруг города стали камнем преткновения между Османской империей и Венецией. В результате кровопролитных боев Омиш был присоединен к последней.

Город настолько небольшой, что обойти его пешком можно не больше, чем за полчаса. Тем не менее, здесь есть что посмотреть.

Крепость Мирабелла

Особого внимания заслуживают пиратские крепости Мирабелла и Стари Град.

Возведенный пиратами в XIII веке форпост является символом города. В средние века крепость Мирабелла служила для защиты населения города. Отсюда же местных жителей предупреждали о приближении непрошенных гостей, ведь с ее стен отлично просматривается ущелье реки Цетина, остров Брач и море. Подъем сюда — задача не из легких, ведь нужно преодолеть почти полтысячи ступенек. Однако награда здесь ждет достойная: потрясающие виды с крепостных стен просто захватывают дух!

Крепость Стари Град

Как и находящаяся неподалеку Мирабелла, крепость Стари Град была возведена пиратами. Место на вершине горы Динара было выбрано очень удачно: это единственная точка, с которой отлично просматриваются все окрестности. В случае нападения на город в крепости могли укрыться местные жители.

Омиш — исторический портовый город, в котором воды реки Цетина встречаются с водами Адриатики. Здесь можно совершить незабываемую прогулку по каньону реки и насладиться живописными скалистыми ущельями, порогами и водопадами.

Город находится всего в 25 километрах от Сплита, так что добраться сюда можно без проблем всего за полчаса. Это замечательное тихое место отлично подойдет как для спокойного семейного отдыха, так и для активного: рафтинг, дайвинг, прогулки на корабликах к расположенным неподалеку островам— здесь всегда есть чем заняться.

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