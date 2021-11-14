15 комплиментов, которые стоит говорить мужчине, чтобы чувства стали еще крепче

Любые отношения - это тысячи слов и сотни поступков, которые дают нашим спутникам веру в нашу любовь или отнимают ее. Чем дольше люди вместе, тем с большей вероятностью они забывают о простых, но таких необходимых проявлениях внимания. Легкое прикосновение, улыбка, мимолетный поцелуй, ничего не значащая похвала и обычная забота - это так просто!

Делая приятное своим избранникам, мы и сами начинаем чувствовать себя лучше. Не обязательно покупать дорогие подарки или придумывать оригинальные сценарии совместного времяпрепровождения.

Самый простой способ сделать так, чтобы партнер с каждым днем снова и снова влюблялся в вас - не забывать о комплиментах и не лениться делать самые очевидные вещи.

Говорите

Похвала необходима всем - успешным и только идущим на пути к своей цели, красивым и работающим над своим телом, взбалмошным озорникам и спокойным уравновешенным людям. Именно такое одобрение или, если позволите, вознаграждение может сделать ярким и теплым даже самый хмурый день. Найти повод для комплимента гораздо проще, чем вы думаете - вот 9 самых простых, но очень действенных примеров.

1. Событие любого масштаба

Каждый человек уникален, и на этом стоит акцентировать внимание. Почему бы не сказать любимым, что никто другой не сможет так вкусно приготовить омлет, мило чихнуть или в двадцатый раз переживать бурю эмоций при просмотре любимого фильма?

2. Выражение эмоций

Всегда приятно ощущать заботу даже в мелочах - она дает крылья. Например, когда жена гладит мужу рубашку, она автоматически показывает, что ценит его внешность. Когда мужчина заваривает чай и приносит своей подруге плед - это также трогательно. Мы должны говорить о своих чувствах, выражать благодарность за то, что можем ощущать себя счастливыми в данный конкретный момент.

3. Поощрение

Развитие - обязательное условие современной жизни. Оно может касаться профессиональных или личностных интересов - это не столь важно. Когда мы одобряем стремления своих половинок, мы приумножаем их веру в себя и стремление достигать все новых вершин.

4. Слова любви

Не забывайте говорить партнеру о том, что вы любите его. Просто так, без повода - прощаясь утром или встречаясь вечером, коротким сообщением в течение дня. Также можно почаще упоминать о том, что вам нравится в характере или поступках вашего спутника.

5. Одобрение выбора

Все мы склонны со временем меняться. Нам хочется примерить новую прическу, стиль в одежде, заняться новым хобби. Будьте неизменно честны - не стоит поощрять откровенно ненужные затеи, но не забывайте о словах ободрения, когда в них есть смысл.

6. Разделение обязанностей

В большинстве семей или пар есть своеобразное разделение обязанностей. Например, женщина готовит и убирает, мужчина выносит мусор и ездит за продуктами. Любящие люди всегда ценят старания друг друга и без стеснения показывают это. «Я ценю все, что ты делаешь для нас», - еще одно доказательство того, что вы находитесь вместе не по чистой случайности или из-за каких-либо обязательств.

7. Радость от совместной жизни

Сравнению с другими парами не место в счастливой семье. Пусть у соседа будет более дорогая машина, а у подруги - несколько шуб. В конце концов, это их личные дела. Если вы живете в гармонии и вам есть чему радоваться, обязательно скажите об этом своей половинке. О том, что вы счастливы в браке, у вас прекрасная семья, доверительные отношения, хорошие дети - в этом заслуга вас обоих.

8. Терпение и понимание

На протяжении жизни каждый человек меняет предпочтения. На смену шумным вечеринкам могут прийти спокойные вечера с книгой, авиамоделирование, а иногда и увлечение философией и подобными более серьезными вещами. Поддерживайте такие изменения в образе жизни партнера и говорите о том, что он все так же важен и привлекателен, как много лет назад.

9. Уважение чужого мнения

У каждого из нас есть своя точка зрения, обусловленная теми или иными соображениями. Соглашаться с ней или нет - зависит от ситуации, но высказывать свое уважение нужно всегда.

Делайте

Поступки важнее слов - это общеизвестная истина. Мы привыкли проживать каждый день по одному и тому же сценарию, но иногда он требует корректировки. Не всегда наши любимые люди бывают в хорошем расположении духа или форме, но мы можем сделать так, чтобы они чувствовали нашу заботу и все сильнее влюблялись.

1. Ухаживайте

Скажем честно - не каждому приятно находиться в компании человека, страдающего от сильной простуды или разлада пищеварения. Но от этого никто не застрахован. Многие стараются самоустраниться в подобные дни, причем с достаточно благородной целью - не мешать. Но в такие моменты слабости человеку нужна поддержка и понимание того, что он не остался наедине со своей проблемой. Не страшно, если забота будет в большей мере напоминать родительскую - напротив, это сближает.

2. Вспоминайте

В памяти телефона каждого из нас есть множество фотографий. Мы хотим навечно запечатлеть счастливые моменты, но наслаждаться ими почему-то предпочитаем в одиночестве. Снимки и видеоролики - это свидетельства того, что вам было хорошо в тот или другой день. Время от времени просматривайте их вместе, чтобы снова пережить взрыв положительных эмоций. Или просто иногда отправляйте своей половинке памятные фото с трогательными или смешными комментариями.

3. Увлекайтесь

Безусловно, мы не можем проводить с мужьями и женами абсолютно все свободное время. Хотя бы редкие минуты или часы нужно посвящать собственным делам. Общее увлечение - это самый верный способ качественного совместного отдыха. Пусть вы найдете его не сразу, но, увидите, оно того стоит.

4. Празднуйте

Постарайтесь не оставлять незамеченными годовщины, дни рождения, значимые покупки, профессиональные или личностные достижения. Можно отправиться в любимое кафе, заказать пиццу или пригласить близких, если вы желаете разделить событие с ними.

5. Обнимайте

Согласно мнению множества ученых, каждому человеку нужны объятия. Для такого проявления чувств не нужен повод - это можно сделать, просто проходя мимо.

6. Учитесь друг у друга

Каждый из нас в чем-то хорош. Учиться у партнера стоит не для того, чтобы устроить нечто сродни соревнованию. Таким образом мы можем показать, насколько ценим любимого человека и в чем хотим быть похожими на него.

Как всегда, все гениальное - просто. Требуется меньше минуты для того, чтобы сделать комплимент, подоткнуть одеяло или приготовить чай. Но эти мгновения - бесценны. Они побуждают людей чувствовать любовь и любить в ответ.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2347201738673753039/

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