Как наряжалась русская знать в 18 веке

Портрет Елизаветы Петровны. Из свободных источников.

Хотелось бы к этой теме побольше иллюстраций, но увы... Чужие фотографии из музеев я постить не хочу, а своих у меня нет. Портретов, которые наглядно показывали бы предмет нашего разговора я, к сожалению, тоже не обнаружила.

Русский двор начал погружаться в роскошь не при Петре Первом, который был спартанского склада, а при Анне Иоанновне.

Очевидцы говорят, для того, чтобы императрица была хорошо расположена к человеку, он должен был хорошо одеваться, и этим выделяться посреди всех раззолоченных придворных. Несколько странный критерий оценки человека, но потомки Ивана умом не блистали.

Так вот. Считалось неуважением прийти во дворец, засвидетельствовать почтение императрицы в день ее рождения, именин или годовщину коронации не в новом дорогущем одеянии. Придворные вынуждены были тратить баснословные капиталы, чтобы Анна милостиво выделила их из толпы по причине пышных одежд, и, не дай Бог не выделила по причине одежд недостаточно пышных...

Портрет Елизаветы Петровны. Из свободных источников.

Однако, как ни полон был блеска двор Анны Иоанновны, его переплюнул двор Елизаветы Петровны.

Елизавета сама была модницей до мозга костей. Дамы при ней просто соревновались в щегольстве и роскоши, но при этом, разумеется, нельзя было переплюнуть саму императрицу, чья любовь к нарядам вообще - то выходила за рамки разумного.

Во время московского пожара 1753 года у нее сгорело одних платьев около 4000. А после ее смерти осталось 15000 платьев. Она не носила одно платье 2 раза, а многие так и не успела надеть. Так же после нее остались сундуки набитые башмаками, лентами, чулками, и огромное количество закупленных дорогих материй рулонами...

Портрет Елизаветы Петровны. Из свободных источников.

При Екатерине уже не надо было тащить модные наряды из Европы - они приехали сами, в виде модисток и парикмахеров, которые теперь везде стали открывать свои салоны. Здесь мода охватила уже широкие массы дворян, и все лучшее и оригинальное привозилось и продавалось в русских столицах для всех желающих.

Было место и импровизации - рассказывали такой анекдот - парикмахер Марии - Антуанетты после революции обосновался в России и конечно не имел недостатка в клиентуре. И вот однажды, наряжая на бал знатную клиентку он метался по комнате в поисках вдохновения, и все никак не мог придумать нечто оригинальное. Вдруг взгляд его упал на лежащие бархатные штаны. Он схватил ножницы, искромсал эти штаны, и соорудил из них конструкцию на голове клиентки, которая произвела потом фурор своей прической.

Вообще за туалетом дамы теперь просиживали долгими часами - а чем им еще было заниматься?)

У мужчин, помимо прочего, появилась мода на супердорогие трости. Некоторые собирали из них целые коллекции (в те времена многие буквально не знали - куда девать свои деньги)).

Пудрить волосы было обязательно. Пудры были разных цветов, и существовали специальные шкафы, в которые заходили, чтобы напудриться (чтобы пудра не разлеталась по всему жилищу). Правило пудрить волосы продержалось до 30-х годов 19 века, правда, у стариков. А у основной массы - до Александра Первого. Именно он подал всем знак, что пудриться больше не надо тем, что перестал пудриться сам и коротко остриг волосы. Но не все и не сразу приняли это нововведение. Уж очень оно шло в разрез с укоренившимися правилами приличия...

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