Иеремиил (архангел) в чем помогает?

Архангелы - вожди ангельского воинства, наиболее близкие к Богу. Для того чтобы разобраться с тем, кто такой Иеремиил (архангел) и в чем он помогает, стоит сделать небольшое отступление. Как есть девять чинов ангельских, так и месяц ноябрь тоже считается девятым месяцем от марта, с которого раньше начинался год, поэтому он был избран для праздника ангелов (8/21 ноября). В Священном Писании и предании описаны следующие ангелы: Михаил, Гавриил, Иеремиил, Рафаил, Иегудиил, Уриил, Селафиил и Варахиил. В иерархии ангелов они поклоняются Богу, воплощают святые цели Господа на земле и помогают людям справляться с их нуждами.

Архангел Иеремиил: в чем помогает

Какие дела земные помогает вершить эта знаковая фигура? Внушителем благих, добрых помыслов и возносителем душ к Богу является Иеремиил (архангел). В православной традиции он посылается к человеку, чтобы помочь ему вернуться к Богу. Иеремиил (архангел) приоткрывает мрачные тайны будущего мира, который погряз во грехах, и помогает обнаружить в мире зерна святости и жизни вечной. Ему подчиняются ангелы покаяния, которые дают возможность вспомнить человеку о забытых грехах. И когда грешник исповедуется или причащается, небесные воины тоже находятся рядом и дают силы для молитвы и работы души.

Имя Иеремиил с еврейского обозначает «возвышение к Богу», или «милость Божия». Он является вдохновителем людей на то, чтобы они больше времени уделяли духовным аспектам и прилагали к этому максимум труда и усилий. В процессе постижения архангел Иеремиил будет находиться рядом, и помощь его не заставит себя ждать. Он поможет человеку познать Божественную мудрость и милость. Если вдруг что-то не получается, чувствуется некий духовный застой, ослабли силы, нет интереса и к этому нужно возродить энтузиазм, тогда нужно молиться архангелу Иеремиилу. Этот служитель небесный укажет тот духовный путь, который будет правильным и приведет ко спасению человеческой души.

Иеремиил (архангел) - икона

Как выглядит ангел согласно церковным канонам? Архангел Иеремиил (фото иконы на это указывает) изображается чаще всего с весами в правой руке. Также по преданию он является небесным пророком откровений, помогающим душам только что умерших людей заново пересмотреть свою прожитую жизнь.

Часто в ожидании каких-то чудес мы резко воцерковляемся, беремся за чтение Священного Писания, молитвы и другой духовной литературы, ошибочно думая, что в миг что-то в нашей жизни изменится, однако через некоторое время проходит все рвение, и голову посещают совсем не те мысли, потому что требуется огромная работа над своим духовным состоянием. При этом из-за бесовских козней человек может впасть в уныние и скуку. Но в силах архангела Иеремиила создать все благоприятные условия для эмоционального исцеления человека и особенно в ситуациях, когда требуется прощение другого, ведь это самая главная составляющая духовного воспитания.

Учиться на ошибках, призывая имя архангела

Он также дает возможность человеку изучить предыдущий жизненный опыт, чтобы стать сильнее, начать эффективную борьбу с разного рода страстями и искушениями, а также внести в свою жизнь позитивные изменения. Таким образом, пересматривая свою жизнь ежедневно, можно получить огромную пользу. Архангел Иеремиил предупреждает, что в ином мире у человека той возможности уже не будет, но пока он жив, то может провести анализ и найти ошибки во взаимоотношениях с другими людьми, раскаяться и не повторять их в дальнейшем.

Упоминания в библейских сюжетах

Святой Иеремиил (архангел) описывается в неканонической «Третьей книге Ездры». Он появляется с архангелом Уриилом и отвечает на вопросы праведника Ездры о знамениях, которые будут предшествовать концу света, о наследии вечного для праведников Царствия Небесного. Он также объясняет, что Всевышний все взвесил на своих весах, измерил времена и часы, поэтому будущий век наступит только тогда, когда количество представших перед Богом праведников («число семян») достигнет определенной цифры, запечатленной из колен Израилевых, а равна она будет 144 000 («Апокалипсис Иоанна Богослова»). За этим придет День Страшного суда, с Небес спустится к людям во славе своей Сын Человеческий и все святые ангелы с ним. Грядущий на облаках с силою и славою великою пошлет ангелов своих с громогласною трубою, и соберут они избранных, и услышат все слова Спасителя мира, чтобы благословенные пришли и наследовали Царство, уготованное им.

Предостережение

При помощи дыма и огня небесный муж Иеремиил открыл святому пророку, что уже прошли две части того времени и осталась третья. И тут стоит напомнить, что Ездра жил в конце V тысячелетия от сотворения Адама. Дата соответствует V веку до Рождества Христова. Ездра спрашивал его о том, доживет ли он до дней этих, и что тогда случится. Но архангел ответил, что он может отчасти рассказать о знамениях, но о жизни его он не послан говорить. Рассказал ему архангел Иеремиил, что будет происходить перед концом света, и что умеющий в этих вопросах разбираться должен будет почувствовать близость кончины мира.

Архистратиг Божий Иеремиил помогает приоткрыть мрачную перспективу мира, погрязшего в грехе. Но он также помогает узреть святые зерна жизни вечной в умирающем мире.

Молитва и прошение архангелу

Молитва архангелу Иеремиилу начинается со слов: «О, великий архистратиг и архангел Божий Иеремииле…» Молитва ко святым ангелам: «К вам, яко заступником и хранителем живота моего…»

Архангела Иеримиила называют великим благовестником, который вещает о великом и преславном. Он помогает открыть человеческому глазу познание, пророчества и разумение воли Божией, укрепляет святую веру в людях, просвещает их ум познаниями Евангелия и посвящает в таинства благочестивой веры.

Духовные практики

В конце для тех, кто занимается эзотерикой, нужно добавить, что духовные практики относят каждого архангела к определенному лучу света. Эти лучи используют для балансировки или устранения боли в любой части человеческого тела, раскрытия чакр, развития способностей и т. д. Нужно только призвать архангела и попросить о помощи. Тогда совсем логично может возникнуть вопрос: архангел Иеремиил на каком луче служит? Его луч - лиловый. Это чакра «третьего глаза», которая находится в верхней точке лба, позволяющая человеку стать хозяином своей судьбы при постоянной поддержке архангелов.

Архистратиги Михаил и Гавриил

В число семи архангелов входят два архистратига. Первый - архистратиг Михаил («кто равен Богу») - главный вождь войска Господня, он поставлен над всеми ангельскими чинами. Под его предводительством шла война между ангелами и дьявольскими силами. Это событие описано в «Апокалипсисе» Иоанна Богослова. Архангел Михаил после смерти Моисея скрыл место, где было погребено его тело, чтобы евреи не стали почитать его как Бога.

Второй - архистратиг Гавриил («воин Божий»), который открыл пророку Даниилу тайны будущего, явился в священном храме к праведному Захарию и возвестил ему о рождении сына Иоанна (Крестителя). После этого он возвестил Деве Марии благую весть о том, что она родит Иисуса – сына Всевышнего.

Другие архангелы

За архистратигами нужно также упомянуть и других архангелов. Архангел Рафаил («исцеление Божие») – врач Божий, путеводитель и целитель недугов человеческих. Он упоминается в «Книге Товита». Кто хочет сподобиться помощи небесной архангела Рафаила, тому необходимо самому быть милостивым к бедствующим.

Архангел Уриил («свет Божий») – наставник заблудших, просветитель невежественного люда. Он просвещает умы человеческие полезной для людских душ истиной, воспламеняет сердца их любовью к Богу. Упоминания об архангеле Урииле можно найти в «Третьей книге Ездры» он был послан Господом к Ездре, чтобы предложить ему три пути и три подобия.

Архангел Селафиил («молитвенник Божий») – молитвенник, который всегда молится Богу о людях, об их спасении и побуждает к молитве. Архангел Селафиил упоминается в «Третьей Книге Ездры». В книге «Бытие» он явился Агари в пустыне, когда ее изгнал Авраам.

Архангел Иегудиил («славящий Господа») считается покровителем монашествующих, ходатайствующий о воздаянии им за их труды и подвиги, укрепляющий трудящихся во Славу Божию. Из Священного Писания архангел Иегудиил по велению Божиему покровительствовал израильтянам в их 40-летнем странствовании.

Архангел Варахиил («Богом благословенный») – один из трех ангелов в Мамре, явившихся Аврааму у дуба. Он предсказал Сарре – жене Авраама – рождение сына Исаака и подтвердил обетованное спасение в раю всему человеческому роду в лице Адама, обещанное Богом.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2401664389751769125/

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