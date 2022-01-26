Летаргический сон: как медики отличают его от настоящей смерти

До сих пор неизвестны реальные причины возникновения такого явления как летаргия. На протяжении веков люди испытывали страх перед «глубоким» сном, который сложно отличить от смерти.

Забвение или смерть

Летаргия происходит от греческого lethe «забвение» и argia «бездействие». Это не просто одна из разновидностей сна, а настоящая болезнь. У человека в летаргическом сне замедляются все жизненные процессы организма – сердцебиение становится редким, дыхание поверхностным и незаметным, практически полностью отсутствует реакция на внешние раздражители. Летаргический сон может быть легким и тяжелым. В случае первого, у человека заметно дыхание, у него сохраняется частичное восприятие мира – больной выглядит, как глубоко спящий человек. При тяжелой форме он становится похож на мертвеца – тело холодеет и бледнеет, зрачки перестают реагировать на свет, дыхание становится настолько незаметным, что даже с помощью зеркала сложно определить его наличие. Такой больной начинает худеть, прекращаются биологические выделения. В общем, даже на современном уровне медицины наличие жизни в таком пациенте определяют лишь с помощью ЭКГ и химического анализа крови. Что говорить о ранних эпохах, когда человечество не знало понятия «летаргии», а любого холодного и не реагирующего на раздражители человека, сочли бы мертвецом.

Длина летаргического сна непредсказуема, как и длина комы. Приступ может длиться от нескольких часов, до десятков лет. Известен случай, который наблюдал академик Павлов. Ему попался пациент, «проспавший» революцию. Качалкин пребывал в летаргии с 1898 по 1918 год. После пробуждения он рассказывал, что понимал все происходящее вокруг него, но «чувствовал страшную, неодолимую тяжесть в мускулах, так что ему было даже трудно дышать».

Причины

Несмотря на описанный выше случай, летаргия чаще всего встречается у женщин. Особенно у тех, кто склонен к истерии. Человек может впасть в сон после сильного эмоционального стресса, как например, случилось с Надеждой Лебединой в 1954 году. После ссоры с мужем она уснула и проснулась только через 20 лет. Причем, по воспоминаниям близких, она реагировала на происходящее эмоционально. Правда, сама пациентка этого не помнит. Помимо стресса, причиной летаргии может стать шизофрения. Например, ею страдал упомянутый нами Качалкин. В таких случаях, по словам медиков, сон может стать естественной реакцией на недуг.

В некоторых случаях летаргия возникала в результате серьезных травм головы, при тяжелых отравлениях, значительных кровопотерях и физическом истощении. Жительница Норвегии Августина Леггард уснула после родов на 22 года.

К летаргическому сну могут привести побочные эффекты и передозировка сильными медицинскими препаратами, например, интерфероном – противовирусным и противоопухолевым лекарством. В этом случае, чтобы вывести из летаргии больного, достаточно перестать принимать лекарство.

В последнее время все чаще звучат мнения о вирусных причинах летаргии. Так, доктора медицинских наук - Рассел Дейл и Эндрю Черч, изучив историю двадцати больных летаргией, выявили закономерность, что многие из пациентов, перед тем как «уснуть», переболели ангиной. Дальнейшие поиски бактериальной инфекции позволили выявить редкую форму стрептококков у всех этих больных. На основании этого ученые решили, что бактерии, которые вызывали ангину, изменили свои свойства, преодолели иммунную защиту и вызвали воспаление среднего мозга. Такое поражение нервной системы могло спровоцировать приступ летаргического сна.

Из истории

И все же никто не знает, почему человек засыпает летаргическим сном. Но сегодня нам хотя бы известно, что такая болезнь существует. В темные времена Средневековья и Нового времени истории о проснувшихся на собственных похоронах долгое время служили неиссякаемым источником для народного фольклора. Это воспринималось как чудо, или как «проделки дьявола». Люди пытались максимально огородить себя от возможного «возвращения» своих близких. На территории Польши мертвецам иногда ломали ноги и вставляли в рот камень. В других местах хоронили лицом вниз. С общим подъемом науки в эпоху Возрождения, люди начали рассматривать подобные случаи с медицинской точки зрения.

Известна история итальянского поэта Франческо Петрарки, который в 1344 году впал в летаргию и очнулся спустя 20 часов на собственных похоронах. Удивителен и другой случай о пятилетнем мальчике Марке Гофмане, который был признан умершим в 1885 году в штате Висконсин, США. После похорон матери приснилось, что ребенок жив и вертится во сне в гробу. Обезумевшая женщина заставила мужа вскрыть могилу и с ужасом обнаружила похороненного в той самой позе из своего сновидения. Мальчика спасли благодаря материнскому чувству. После этого он прожил долгую жизнь и скончался в возрасте 80 лет.

Тафофобия

С осознанием летаргии как болезни, пришли фобии. Сегодня тафофобия, или страх быть погребенным заживо – одна из самых распространенных в мире. Ей в разное время страдали такие известные личности, как Шопенгауэр, Нобель, Гоголь, Цветаева и Эдгар По. Последний посвятил своему страху множество произведений. В его рассказе «Заживо погребенные» описывается множество случаев летаргического сна, окончившихся плачевно: «Я вгляделся; и волею невидимого, который все еще сжимал мое запястье, предо мной отверзлись все могилы на лике земли. Но увы! Не все они уснули беспробудным сном, на много миллионов больше было других, не усопших навек; я увидел, что многие, казалось бы, покоящиеся в мире, так или иначе изменили те застывшие, неудобные позы, в которых их предали земле».

Тафофобия нашла отражение не только в литературе, но также в законе и научной мысли. Еще в 1772 году герцог Мекленбургский ввел обязательную отсрочку похорон до третьего дня после смерти, чтобы предотвратить возможность погребения заживо. Вскоре эта мера была принята в ряде стран Европы. С XIX века начали производиться безопасные гробы, оборудованные средством спасения для «нечаянно погребенных». Эммануил Нобель изготовил для себя один из первых склепов с вентиляцией и сигнализацией (колокольчиком, который приводился в движение с помощью веревки, установленной в гробу). Впоследствии, изобретатели Франц Вестерн и Йохан Табернег изобрели защиту колокола от случайного звона, оборудовали гроб антимоскитной сеткой, и провели водоотводы, чтобы избежать затопления дождевой водой.

Безопасные гробы существуют и по сей день. Современную модель изобрел и запатентовал в 1995 году итальянец Фабрицио Казели. Его проект включал сигнал тревоги, систему связи наподобие домофона, фонарик, дыхательный аппарат, кардиомонитор и электрокардиостимулятор.

Спящие красавицы

Как ни парадоксально, в случае долгой летаргии человек практически не меняется. Он даже не стареет. В случаях, описанных выше, обе женщины – Надежда Лебедина и Августина Леггард, во время сна соответствовали своему прежнему возрасту. Но как только их жизнь приобретала обычный ритм, года забирали свое. Так, Августина в течение первого года после пробуждения резко постарела, а организм Надежды нагнал свой «полтинник» меньше, чем за шесть месяцев. Врачи вспоминают: «То, что нам удалось наблюдать незабываемо! Она старела у нас на глазах. Каждый день прибавлял новые морщины, седые волосы». В чем секрет молодости спящих, и как организм столь быстро возвращает упущенные года, ученым только предстоит выяснить.

Страху вопреки

К счастью для тафофобов, шанс быть похороненным заживо сегодня чрезвычайно мал. Если у медиков есть хоть малейшее подозрение на возможность летаргического сна, они снимают электрокардиограмму или электроэнцефалограмму, где фиксируется активность человеческого мозга и сердечная деятельность. Если человек жив, подобная процедура даст результат, даже если пациент не реагирует на внешние раздражители. Далее медики проводят тщательный анализ на наличие признаков смерти – либо это травмы, несовместимые с жизнью, либо характерные пятна, которые появляются на 1-2 день после смерти. В случае сомнений, проверяется капиллярное кровотечение при легком надрезе и делается анализ крови.

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