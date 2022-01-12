Какой секретный советский шпион помог Сталину разгромить Гитлера

Отечественные и зарубежные историки до сих пор спорят, кто скрывался под кличкой «Вертер» (именно этот агент советской разведки стал одним из прототипов Штирлица). Есть даже версия, что речь идет о собирательном образе – якобы на самом деле информация из штаба вермахта поступала из нескольких источников.



Он был женщиной?

Исследователи «темы Вертера» единодушны в одном: ключевым передаточным звеном в переправке особо секретной информации по маршруту «штаб вермахта – Кремль» был швейцарец Рудольф Ресслер (агент «Люци»). Как пишет российский журналист и писатель, Сергей Баймухаметов, «Люци» удавалось получать, находясь в Швейцарии, важнейшую информацию и документы, только-только разработанные высшим военным командованием гитлеровцев в Берлине и еще даже не успевшие дойти до Гитлера.

В конце 70-х годов ХХ века в Швейцарии вышла книга Бернарда Руланда, бывшего офицера связи при Верховном главнокомандовании вермахта, «Augen von Moskau» («Глаза Москвы»), в которой он писал, что за несколько дней до нападения Германии на СССР уличил двух подчиненных ему связисток в копировании важнейших строго секретных документов, копии предназначались для передачи в Советский Союз. Руланд вспоминал, как потрясла его самоотверженность девушек, которые знали: в случае поимки их ждет неминуемая смерть, предваряемая жестокими пытками.

Офицер не выдал подчиненных. После войны отыскал обеих, и девушки взяли с Руланда слово, что он обнародует подлинные имена тех, кого спас, только после их смерти. Кроме того, антифашистки назвали своему бывшему начальнику связника, офицера общего управления вермахта, которого мемуарист выводит под именем «капитана фон Кемпера».

Сам Баймухаметов, как и многие другие публицисты и историки, полагает, что «Вертер» – это непременно фигура из военного руководства Третьего рейха, причем весьма авторитетная: в противном случае невозможно объяснить оперативность и массовость информации, поступающей в Кремль чуть ли не прямо со стола составителей данных документов в высшем немецком командовании в Берлине. Рудольф Ресслер «Вертера» так и не раскрыл, а возможно, он и сам не знал, кто это.



Из книги бывшего переводчика Гитлера, Пауля Карла Шмидта, «Восточный фронт», явствует, что гитлеровское командование знало: происходит утечка важнейшей информации о стратегических операциях вермахта, но за всю войну там так и не смогли установить «крота». По словам автора «Восточного фронта», и по истечении более чем 20 лет после окончания Второй Мировой войны (60-е годы, когда писалась его книга) никто не напал на след таинственного «Вертера». Бывший переводчик лидера нацистов утверждает, что секретные документы пропадали даже из Ставки фюрера, поэтому «Вертер» явно должен был занимать самый высокий пост в Третьем рейхе и пользоваться безусловным доверием Гитлера. ...

В прошлом генерал-майор абвера, а впоследствии глава разведки ФРГ Рейнхард Гелен распространял версию о том, что «Вертер» – это никто иной как «наци No 2» Мартин Борман. Верил в это и маршал Советского Союза Андрей Еременко. Однако никаких документальных подтверждений данная гипотеза не нашла. Начальник внешней разведки службы безопасности Вальтер Шелленберг в своих мемуарах «Лабиринт» намекал на начальника тайной государственной полиции Германии Генриха Мюллера – якобы «Вертером» был он. Но и это предположение пока таковым и остается.



... или английской СИС?

Предположение о том, что Рудольфу Ресслеру сливала информацию секретная разведывательная служба МИД Великобритании (СИС или МИ-6), которая и была тем самым «Вертером», выдвинул известный советский разведчик и историк спецслужб Павел Судоплатов. По Судоплатову, англичане, обладавшие аналогом немецкой шифровальной машины «Enigma» («тайна», – англ.), дешифровали гитлеровские радиограммы и передавали секретные сведения швейцарцу, причем на протяжении всей войны.

Писатель Андрей Мелехов, оспаривая эту гипотезу, ссылается на того же автора «Восточного фронта», утверждавшего в своей книге, что связь с «Вертером» была двусторонней – своего агента Кремль систематически просил добыть ту или иную информацию. Мелехов считает, что Судоплатов умышленно уводил общественность от личности истинного «Вертера», которого в Москве в действительности отлично знали и безоговорочно ему доверяли.



О каких операциях Сталин узнавал раньше Гитлера

Как нет единого мнения о том, кем на самом деле был агент «Вертер», так не существует и определенности с отправной точкой его сотрудничества с разведкой СССР. Российский публицист Игорь Бунич полагал, что «Вертер» работал на Ресслера еще до начала Великой Отечественной, и именно с помощью него в Кремль попал гитлеровский план наступления на Советский Союз («Барбаросса»).

Сразу несколько писателей и историков едины во мнении по поводу главного вклада «Вертера» в разгром гитлеровской Германии – речь идет о передачи сведений об операции «Цитадель», которую вермахт намеревался реализовать в 1943 году на Курско-Орловском направлении (знаменитая Курская битва). Информация о ней поступила Сталину за 3 месяца до начала сражения. Бывший переводчик фюрера Пауль Карл Шмидт в своей книге писал, что детализация этих сообщений была феноменальной: точный состав группировок вермахта, готовящихся к наступлению, безошибочное перечисление танковых дивизий, а также направлений главных ударов и многие другие стратегический важные нюансы...



Как известно, Курская битва во многом, если не в принципе, определила исход Великой Отечественной войны – многие историки склонны полагать, что от поражения, нанесенного советскими войсками немцам, гитлеровцы так и не смогли оправиться. Пауль Карл Шмидт утверждал, что противнику «сильно заранее» были известны все мало-мальски важные стратегические планы вермахта на Восточном фронте. Также «Вертер» сообщал Кремлю подробности о производстве вооружения и боеприпасов в нацистской Германии, о возможностях и перспективах применения гитлеровцами химических (отравляющих) веществ в боевых условиях, детали о реализации программы по изготовлению атомного оружия.

Другой швейцарский агент советской разведки, Шандор Радо («Дора», «Альберт») в книге «Под псевдонимом "Дора"» приводит шифровки от «Вертера», по содержанию которых понятно, насколько важная информация в них содержится – речь, в частности, шла о месторасположении корпусов вермахта в районе Орла, Курска в 1943 году, об особенностях поведения немецкого командования при передислокации войск, о планах, расчетах... Сообщения очень подробны, в них упоминается даже настроение Гитлера по поводу той или иной ситуации на Восточном фронте.



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