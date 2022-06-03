В последнее время стал частым вопрос: можно ли перекрестить ребенка второй раз? Причиной таких мыслей и желаний по большей части является суеверие. Верующие люди под руководством экстрасенсов, колдунов и магов становятся уверенными в том, что все беды, невзгоды, порчи, заговоры, денежные и семейные проблемы в жизни, есть не что иное, как действие черных магических сил. И, чтобы уберечь себя от этих невзгод, необходимо креститься второй раз с другим именем, которое будет знать только Бог. Тем самым магические силы будут продолжать свои негативные действия уже на старое имя, а человек наладит свою жизнь.

Духовное рождение человека

Люди, к которым общается большая часть населения для мнимой помощи в собственных проблемах и невзгодах, являются оккультистами. Они греховным путем используют силы черной магии и колдовства, обращаясь к дьяволу. Человек, грамотный духовно, не станет предаваться низким делам.

В Ветхом Завете было запрещено заниматься оккультизмом или обращаться за помощью к этим людям. Этот грех является наказуемым.

Если вдаться в подробности определения крещения как такового, то мы узнаем, что это духовное рождение человека, которое аналогично физическому возможно только единожды в жизни.

Поэтому повторное крещение невозможно ни при каких обстоятельствах для христианина. Это Таинство происходит раз в жизни, являясь рождением для духовной жизни во Христе. И при желании провести Таинство повторно вам будет категорически отказано в церкви.

Правильно выбирайте крестных

Рожденным детям, чтобы принять веру и быть Сыном Божьим, необходимо крещение. Для этого обряда необходимо наличие духовных родителей. Для девочек главное - найти подходящую для выполнения своих духовных обязательств крестную. Для мальчика важно, чтобы был крестный. Не обязательно строгое наличие сразу двух духовных наставников, но при такой возможности этот момент будет только одобрен.

Подходите к вопросу выбора вторых родителей для ребенка серьезно, чтобы потом не возникло вопросов по поводу того, как перекрестить ребенка с другими крестными. Необходимо, чтобы они были верующими, грамотными духовно и ответственными перед обязательствами. Иначе если ошибиться с выбором, то в будущем может создаться ситуация, когда у ребенка не окажется духовной поддержки и помощи в воспитании. Тогда этот вопрос придется решать снова путем выбора наставника, так как перекрестить своего малыша вы уже не сможете.