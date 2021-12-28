Что на самом деле являлось ключевой причиной массовой амнистии заключенных после того, как не стало Иосифа Сталина

Амнистия заключенных в массовом порядке после того, как не стало Иосифа Сталина началась вовсе не из – за того, чтобы достичь справедливости и сочувствия заключенным, часть из которых оказалась в местах лишения свободы незаслуженно. Тому способствовал ряд экономических причин, которые вылезли на поверхность сразу после того, как не стало Иосифа Сталина.

В первую очередь, вся построенная некогда система труда заключенных, которая существовала в течении нескольких лет, претерпевала значительный экономический кризис. Средств на содержание таких огромных лагерей становилось все меньше, пропорционально с этим уменьшалась и выгода от их местонахождения в тюрьмах.

Кроме того, тюремные надзиратели просто перестали справляться с таким количеством заключенных, что вызвало в лагерях заключения массу проблем. Постоянные драки и разборки между заключенными, выяснения отношений между отдельными элементами стали порождать массовые конфликты, подавить которые просто не представлялось возможным. С этого момента стало очевидно, что пора начать решать вопрос о том, чтобы ликвидировать большую часть лагерей. Бунты были совсем невыгодны руководству страны.

Труд заключенных являлся актуальным для страны только в то время, когда шла война.

В это время и заключенные вели себя в допустимых рамках, поскольку понимали, что на данный момент у них нет другого выхода. Крах системы начался именно с окончания войны, когда надобность отпала, а сидя в тюрьме, люди нуждались в обеспечении и питании, которые получали уже совсем не в той мере, в которой они были доступны раньше.

Демонстрация любви к своему народу и сочувствие к такой несправедливости не играло ровным счетом никакой роли в принятии решения об освобождении заключенных. Эта причина шла исключительно как дополнительная и трактовалась людьми, которым было выгодно так думать.

Сам факт осуществления такого решения создал позитивный имидж будущей советской власти. За счет подобных действий им удалось создать большой резонанс между началом нового правления и режимом Иосифа Сталина, появились благоприятные слухи и надежды на то, что жизнь в обществе станет существенно легче.

Массовая амнистия вызвала другие осложнения в обществе. Повышение уровня преступности, безработица и невозможность найти свое место в жизни после выхода из тюрьмы, - все эти факторы сказывались на общественной жизни не только после периода амнистии, но и в дальнейшем.

Но так как экономические причины являлись первостепенными для принятия подобного решения, то ликвидация всех остальных проблем являлась медленной и поступательной, а на большинство из них просто предпочитали закрывать глаза, и сразу после амнистии, и в последующем.