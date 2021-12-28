Что на самом деле являлось ключевой причиной массовой амнистии заключенных после того, как не стало Иосифа Сталина

Амнистия заключенных в массовом порядке после того, как не стало Иосифа Сталина началась вовсе не из – за того, чтобы достичь справедливости и сочувствия заключенным, часть из которых оказалась в местах лишения свободы незаслуженно. Тому способствовал ряд экономических причин, которые вылезли на поверхность сразу после того, как не стало Иосифа Сталина.
В первую очередь, вся построенная некогда система труда заключенных, которая существовала в течении нескольких лет, претерпевала значительный экономический кризис. Средств на содержание таких огромных лагерей становилось все меньше, пропорционально с этим уменьшалась и выгода от их местонахождения в тюрьмах.
Кроме того, тюремные надзиратели просто перестали справляться с таким количеством заключенных, что вызвало в лагерях заключения массу проблем. Постоянные драки и разборки между заключенными, выяснения отношений между отдельными элементами стали порождать массовые конфликты, подавить которые просто не представлялось возможным. С этого момента стало очевидно, что пора начать решать вопрос о том, чтобы ликвидировать большую часть лагерей. Бунты были совсем невыгодны руководству страны.
Труд заключенных являлся актуальным для страны только в то время, когда шла война.В это время и заключенные вели себя в допустимых рамках, поскольку понимали, что на данный момент у них нет другого выхода. Крах системы начался именно с окончания войны, когда надобность отпала, а сидя в тюрьме, люди нуждались в обеспечении и питании, которые получали уже совсем не в той мере, в которой они были доступны раньше.
Демонстрация любви к своему народу и сочувствие к такой несправедливости не играло ровным счетом никакой роли в принятии решения об освобождении заключенных. Эта причина шла исключительно как дополнительная и трактовалась людьми, которым было выгодно так думать.
Сам факт осуществления такого решения создал позитивный имидж будущей советской власти. За счет подобных действий им удалось создать большой резонанс между началом нового правления и режимом Иосифа Сталина, появились благоприятные слухи и надежды на то, что жизнь в обществе станет существенно легче.
Массовая амнистия вызвала другие осложнения в обществе. Повышение уровня преступности, безработица и невозможность найти свое место в жизни после выхода из тюрьмы, - все эти факторы сказывались на общественной жизни не только после периода амнистии, но и в дальнейшем.
Но так как экономические причины являлись первостепенными для принятия подобного решения, то ликвидация всех остальных проблем являлась медленной и поступательной, а на большинство из них просто предпочитали закрывать глаза, и сразу после амнистии, и в последующем.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Трудно согласиться с автором этой статьи, что основной причиной массовой амнистии заключенных был экономический вопрос !Однозначно главной причиной было то , что Лаврентий Берия освободил сотни тысяч заключённых, большинство из которых сидело по разнарядке палача народов Сталина, а не по составу преступлений! Он отлично понимал, что многие из них не виноваты и сидели в тюрьме из-за параноидальной подозрительности садиста Сталина!Важно также отметить ,что Берия не участвовал в репрессиях 37 года, когда "палач народов" Сталин фактически истребил весь цвет нации.
Великий менеджер Берия отлично осознавал , что Сталин боролся не столько с врагами советской власти, а в первую очередь со своими соперниками? Как не парадоксально, но «врагами народа» почему-то , как правило, становились все те, кто не был согласен с проводимой варварской политикой и произволом изувера Сталина и просто безвинные люди, у которых большевики незаконно конфисковали все имущество!
Говоря о кровавых преступлениях Сталина, в первую очередь нельзя не отметить, что этот кровожадный изверг уничтожил и репрессировал миллионы своих граждан, фактически устроив геноцид своему народу ! Для оправдания же своих репрессивных действий Сталин использовал понятие «враг народа» ,которое впервые было употреблено Лениным еще на кануне революции 1905 года. С 1930 года этим понятием Сталин дополнительно стал обозначать воров, бандитов и в целом всех тех людей, которые были против советской власти и просто критиковали ее.
Не надо также забывать, что именно Берия , после смерти Сталина, раздал паспорта советским крестьянам , по сути, крепостным рабам, не имеющим права покидать деревни !Безусловно, Берия выгодно отличался от своего «хозяина» , поскольку отлично понимал всю утопию и бездарность советского социализма и то, что без частного сектора этот строй рано или поздно рухнет , что , собственно, со временем и произошло !Именно поэтому целью Берии было изменение существующего виртуального строя !
Я больше чем уверен , что если к власти ,тогда пришёл бы Берия , мы бы сейчас жили гораздо лучше , поскольку , в отличии от бездарного Сталина и его окружения , он ещё тогда задумал внести важные изменения в существующий утопический строй. Если бы тогда к власти пришел бы «великий мингрел» Берия , то сегодня многие россияне, живя в богатейшей стране мира, не жили бы как нищие бомжи, ностальгируя по кровавому советскому прошлому! В этом и его гениальность – выгодно отличающая его от самого Сталина и его тупых приспешников!
Уважаемые господа! Не думайте , что я одновременно оправдываю многочисленные злодеяния Берии, однако он не должен стать главным «козлом отпущения» за все ошибки и злодеяния жестокого и бесчеловечного сталинского периода нашей истории. Безусловно, Берия еще тогда хотел построить общество, подобное сегодняшнему процветающему Китаю! И он обязательно это сделал бы, если бы его не убили большевистские нехристи!
Именно поэтому мы в Грузии с уважением относимся к Берии и снесли главный памятник палачу народов Сталину в Гори, выбросив его на свалку истории!Вместе с тем пресс-служба Константинопольского патриархата сообщила о решении Вселенского синода канонизировать Лаврентия Берию. По словам члена синода митрополита Пигидия (Муссолиполуса), Берия тайно исповедовал православие и неоднократно летал исповедоваться на Афон !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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