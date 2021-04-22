Доктор наук заявил, что Сталин убил Ленина. Это бред или факты?

Недавно, копаясь в литературе, я случайно наткнулся на статью из Коммерсанта, которая вышла аж в 1999 году. В ней историк Юрий Фельштинский развивает потрясающий тезис: Ленин умер не сам, ему помог Сталин.

Не то чтобы я был большим фанатом конспирологических теорий, но когда доктор исторических наук на полном серьезе говорит, что Сталин отравил Ленина, то я просто не могу пройти мимо: уж очень интересно узнать, какими фактами он оперирует. Давайте кратко по ним пройдемся.

Пьяное признание

Ленин на Красной площади во время первомайской демонстрации 1919 года

Фельштинский говорит, что его цель – ввести в научный оборот некоторые забытые документы, которые расходятся с официальной версией смерти Ленина. Первый из них – это книга Лидии Шатуновской «Жизнь в Кремле». В ней автор утверждает, что вскоре после смерти Сталина у нее состоялся разговор с Иваном Михайловичем Гронским, который несколько лет возглавлял газету «Известия ВЦИК», близко общался со Сталиным, а в 1938-54 гг. сидел в Воркутлаге.

Со слов Гронского она пересказывает историю о том, как во время одной встречи с писателями Сталин изрядно выпил и начал что-то бормотать о том, что «он один знает, как и от чего умер Ленин». Тогда Гронский перетащил Сталина в соседнюю комнату и уложил спать.

На утро Сталин был сам не свой, тряс Гронского за плечи и кричал: «Иван! Скажи мне правду. Что я вчера говорил о смерти Ленина? Скажи мне правду, Иван!» Но журналист уверил его, что ничего конкретного вождь не рассказывал. Якобы именно с этого дня отношение Сталина к Гронскому кардинально изменилось. Страшный секрет Сталина преподносится в книге, как причина ареста Гронского в 1938 году.

Цианид для Ильича

Далее история обрастает подробностями. Снова приводятся воспоминания участников одной из встреч Сталина с писателями. Так, литераторы А. А. Фадеев и П. А. Павленко вспоминают, как Сталин рассказывал им, что Ленин сам просил достать для него цианистый калий. Якобы Ильич хотел покончить с собой, но Сталин пожалел его и не стал добывать яд.

Ленин и Сталин, 1922 год

Причем в 1939 году Троцкий написал статью, где подтвердил эту историю. В ней говорится, что Сталин пытался получить у Троцкого, Зиновьева и Каменева санкцию на эвтаназию Ленина, но ему было отказано. Троцкий высказывает версию, что Сталин все же сумел провернуть отравление сам. Статью опубликовали в журнале Liberty, а через 10 дней Троцкого убил агент НКВД.

Повар-свидетель

Также приводятся воспоминания Елизаветы Лермоло, которая была арестована в 1934 году по делу об убийстве Кирова. В мемуарах она пишет, что познакомилась в тюрьме с неким Гаврилой Волковым и он рассказал ей, что раньше работал поваром в Кремле. Когда Ленин заболел и уехал лечиться в санаторий Горки, то Волкова назначили туда шеф-поваром. Работая в Горках, Волков замечал, что состояние Ленина резко ухудшалось, когда Надежду Крупскую вызывали в Москву по неотложным делам.

В один из таких отъездов повар пришел к Ленину и увидел, что тому совсем плохо. Он уже не мог говорить и пытался что-то донести до Волкова с помощью жестов. На предложение позвать врача Ленин категорически тряс головой. В последующие дни его состояние только ухудшалось и он уже не вставал с постели. 21 января 1924 года, когда Волков принес Ленину завтрак, вождь сунул ему в руки кое как написанную записку, где говорилось: «Гаврилушка, меня отравили... Сейчас же поезжай и привези Надю... Скажи Троцкому... Скажи всем, кому сумеешь».

Чекист и два врача

Ленин в Горках, 1923 год

Наконец, последний текст – это книга Ива Дельбарса «Подлинный Сталин», изданная в 1951 году. В ней приводится рассказ секретаря Сталина Григория Каннера об эпизоде, случившемся 20 января 1924 года. Он вспоминает, как к Сталину пришли второй заместитель председателя ОГПУ Г.Г. Ягода и два врача, лечившие Ленина. Им он дал указание «немедленно отправиться в Горки и срочно осмотреть Владимира Ильича». На следующий день у Ильича случился сильный приступ и он скончался, о чем Ягода доложил Сталину по телефону.

Такие вот увлекательные истории приводит доктор исторических наук Фельштинский. Лично я открыт для новых знаний, но в отравление Ленина верить пока не готов. В частности, сильно смущает, что почти все источники – это пересказы чужих историй, изложенные в мемуарах бывших политзаключенных. Не говоря уже о том, что буквально все тексты издавались либо в Лондоне, либо в Нью-Йорке. Как думаете, во всем этом есть хоть доля правды?