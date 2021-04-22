Доктор наук заявил, что Сталин убил Ленина. Это бред или факты?

Недавно, копаясь в литературе, я случайно наткнулся на статью из Коммерсанта, которая вышла аж в 1999 году. В ней историк Юрий Фельштинский развивает потрясающий тезис: Ленин умер не сам, ему помог Сталин.
Не то чтобы я был большим фанатом конспирологических теорий, но когда доктор исторических наук на полном серьезе говорит, что Сталин отравил Ленина, то я просто не могу пройти мимо: уж очень интересно узнать, какими фактами он оперирует. Давайте кратко по ним пройдемся.Ленин на Красной площади во время первомайской демонстрации 1919 года
Пьяное признание
Фельштинский говорит, что его цель – ввести в научный оборот некоторые забытые документы, которые расходятся с официальной версией смерти Ленина. Первый из них – это книга Лидии Шатуновской «Жизнь в Кремле». В ней автор утверждает, что вскоре после смерти Сталина у нее состоялся разговор с Иваном Михайловичем Гронским, который несколько лет возглавлял газету «Известия ВЦИК», близко общался со Сталиным, а в 1938-54 гг. сидел в Воркутлаге.
Со слов Гронского она пересказывает историю о том, как во время одной встречи с писателями Сталин изрядно выпил и начал что-то бормотать о том, что «он один знает, как и от чего умер Ленин». Тогда Гронский перетащил Сталина в соседнюю комнату и уложил спать.
На утро Сталин был сам не свой, тряс Гронского за плечи и кричал: «Иван! Скажи мне правду. Что я вчера говорил о смерти Ленина? Скажи мне правду, Иван!» Но журналист уверил его, что ничего конкретного вождь не рассказывал. Якобы именно с этого дня отношение Сталина к Гронскому кардинально изменилось. Страшный секрет Сталина преподносится в книге, как причина ареста Гронского в 1938 году.
Цианид для Ильича
Далее история обрастает подробностями. Снова приводятся воспоминания участников одной из встреч Сталина с писателями. Так, литераторы А. А. Фадеев и П. А. Павленко вспоминают, как Сталин рассказывал им, что Ленин сам просил достать для него цианистый калий. Якобы Ильич хотел покончить с собой, но Сталин пожалел его и не стал добывать яд.Ленин и Сталин, 1922 год
Причем в 1939 году Троцкий написал статью, где подтвердил эту историю. В ней говорится, что Сталин пытался получить у Троцкого, Зиновьева и Каменева санкцию на эвтаназию Ленина, но ему было отказано. Троцкий высказывает версию, что Сталин все же сумел провернуть отравление сам. Статью опубликовали в журнале Liberty, а через 10 дней Троцкого убил агент НКВД.
Повар-свидетель
Также приводятся воспоминания Елизаветы Лермоло, которая была арестована в 1934 году по делу об убийстве Кирова. В мемуарах она пишет, что познакомилась в тюрьме с неким Гаврилой Волковым и он рассказал ей, что раньше работал поваром в Кремле. Когда Ленин заболел и уехал лечиться в санаторий Горки, то Волкова назначили туда шеф-поваром. Работая в Горках, Волков замечал, что состояние Ленина резко ухудшалось, когда Надежду Крупскую вызывали в Москву по неотложным делам.
В один из таких отъездов повар пришел к Ленину и увидел, что тому совсем плохо. Он уже не мог говорить и пытался что-то донести до Волкова с помощью жестов. На предложение позвать врача Ленин категорически тряс головой. В последующие дни его состояние только ухудшалось и он уже не вставал с постели. 21 января 1924 года, когда Волков принес Ленину завтрак, вождь сунул ему в руки кое как написанную записку, где говорилось: «Гаврилушка, меня отравили... Сейчас же поезжай и привези Надю... Скажи Троцкому... Скажи всем, кому сумеешь».Ленин в Горках, 1923 год
Чекист и два врача
Наконец, последний текст – это книга Ива Дельбарса «Подлинный Сталин», изданная в 1951 году. В ней приводится рассказ секретаря Сталина Григория Каннера об эпизоде, случившемся 20 января 1924 года. Он вспоминает, как к Сталину пришли второй заместитель председателя ОГПУ Г.Г. Ягода и два врача, лечившие Ленина. Им он дал указание «немедленно отправиться в Горки и срочно осмотреть Владимира Ильича». На следующий день у Ильича случился сильный приступ и он скончался, о чем Ягода доложил Сталину по телефону.
Такие вот увлекательные истории приводит доктор исторических наук Фельштинский. Лично я открыт для новых знаний, но в отравление Ленина верить пока не готов. В частности, сильно смущает, что почти все источники – это пересказы чужих историй, изложенные в мемуарах бывших политзаключенных. Не говоря уже о том, что буквально все тексты издавались либо в Лондоне, либо в Нью-Йорке. Как думаете, во всем этом есть хоть доля правды?
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:
Действительно, у палача народов Сталина был весомый мотив убить кровавого нехристя Ленина в первую очередь из-за посмертного завещания Ильича! Как известно, до конца своих дней Ленин был убежден, что его письмо сохранится до съезда партии в запечатанном виде. Это было очень важно, так как в письме давались сугубо личные характеристики членам Политбюро и ЦК Коммунистической партии. Однако, как выяснилось позже, секретарь Владимира Ильича Лидия Фотиева , тайный осведомитель Сталина, сообщила Сталину о содержании этого секретного послания.
В объяснении, написанном ею 29 декабря 1922 года Каменеву,продажная тварь Фотиева оправдывалась тем, что якобы не знала о секретности письма и что стенографистка ее якобы не предупредила.В этом письме Ленин подчеркивал необходимость сохранения единства партии, повышения ее руководящей роли. Важнейшим условием сохранения партийного единства и обеспечения коллективности руководства Ленин считал сплоченность и монолитность ЦК, поднятие его авторитета, и в этих целях предлагал увеличить число членов ЦК до 50-100 человек.
Ставя вопрос о руководстве партией в случае своей смерти, тяжело больной вождь партии в своем письме завещании давал характеристики лидерам ВКП(б) - Сталину, Троцкому, Зиновьеву, Каменеву, Бухарину и Пятакову, оценив не только их политическую деятельность, но и некоторые личные качества.
В характеристике Сталина Ленин особо выделил тот момент, который вызывал у него серьезную тревогу. Он выражал сомнение в том, что Сталин, став генеральным секретарем ЦК и сосредоточив в своих руках большую власть, сумеет правильно ею пользоваться, и предлагал обдумать вопрос о назначении генеральным секретарем другого человека, "который во всех других отношениях отличается от товарища Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т.д." (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 45, с. 346 ).
Следует также отметить, что о правдивости крайне отрицательной характеристики Ленина в отношении Сталина говорит и тот факт, что он никак не мог простить Сталину его неуважительное и наглое отношение к «любимой» женушке Наденьке, когда будущий палач народов бесцеремонно послал ее в «пешее эротическое путешествие на три буквы» !
Именно после этого у Крупской – «жены-служанки» Ленина, которая и так всю жизнь переживала из-за измены вождя мирового пролетариата Володеньки с его «постельной женушкой» Инессой Арманд, случился истерический припадок, из-з чего она чуть не умерла !
Если бы Сталин на XII съезд РКП(б) вероломно не скрыл бы от делегатов съезда завещание Ленина(существует также версия, что он просто переделал завещание Ленина ), то однозначно он был бы освобожден от занимаемой должности!
Любопытно, что после смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых», требовалась Сталину для легитимации его собственной еще не до конца укрепившейся власти в стране. Лозунг: «Сталин – это Ленин сегодня» создавал преемственность от одного вождя к другому , хотя политика Сталина кардинально отличалась от политики Ленина!
Как «вождь народов» угробил деревню(https://otari.mirtesen.ru/blog/43748539635)
Величайший авантюрист современности !(https://otari.mirtesen.ru/blog/43015697704/)
Миф об отказе Сталина от мировой революции(https://otari.mirtesen.ru/blog/43390810017/)
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