Эльбрус: какие тайны хранит самая высокая гора Европы

Эльбрус - высочайшая вершина России и Европы, один из самых популярных пиков среди альпинистов всего мира. В годы Великой Отечественной войны за Эльбрус шли отчаянные бои, а Гитлер хотел назвать гору своим именем.

Название

Не все называют Эльбрус Эльбрусом. На карачаево-балкарском языке он носит название "Минги-тау", что можно перевести как "вечная гора". Кабардинское название горы - Ошхамахо (гора счастья), адыгейское - Къусхьэмаху (гора, приносящая счастье). У Эльбруса не меньше десяти имен. Его привычное для нас название произошло либо от иранского Айтибарес (высокая гора), либо от зендского Эльбурс, что значит "блестящий, сверкающий", либо от грузинского слова Ялбуз, которое восходит к тюркскому "ял" - буря, "буз" - лёд. Османский путешественник XVII века Эвлия Челеби в своих записях упоминал название Эльбарс, что переводится как "гора народа барсов".

Вулкан

Эльбрус - стратовулкан. В ходе геологических исследований было установлено, что последнее извержение Эльбруса было в 50-х годах нашей эры. На Эльбрусе геологами также был обнаружен пепел от двух извержений, произошедших 45 и 40 тысяч лет назад. Первое - извержение самого Эльбруса, второе - извержение Казбека. Считается, что именно второе проявление вулканической активности послужило поводом к исходу из горных пещер неандертальцев.

Ледники

Эльбрус покрывают 23 ледника, площадь которых составляет больше 130 квадратных километров. Эльбрус питает водой почти весь Северный Кавказ. Его ледники дают жизнь трем крупным рекам - Кубани, Малку и Баксан. Восхождения Высота Эльбруса была впервые определена в 1813 году русским академиком Викентием Вишневским. Первое восхождение на восточную вершину (5621 метр) Эльбруса состоялось в 1829 году. Его совершила группа под руководством генерала Георгия Эммануэля, первым на вершину взошел проводник Килар Хаширов. Более высокая западная вершина (5642 метра) была покорена в 1874 году английской экспедицией, которой руководил Флоренс Гроув. И снова первым на пике оказался проводник - балкарец Ахии Соттаев. Русский военный топограф Андрей Васильевич Пастухов в 1890 году взошел на западную вершину, а спустя шесть лет – на восточную. Таким образом, он стал первым человеком, покорившим оба пика. Кроме того, он составил подробные карты обеих вершин.

Сегодня Эльбрус является одной из самых популярных вершин среди альпинистов. По альпинистской классификации гора оценивается как 2А снежно-ледовая, прохождение обеих вершин — 2Б. Есть и другие, более сложные маршруты, например, Эльбрус (З) по С-З ребру 3А.

"Пик Гитлера"

21 августа 1942 года группа лучших альпинистов 1-й горнострелковой дивизии во главе с капитаном Хайнцем Гротом покорила обе вершины Эльбруса. Целью восхождения была установка флагов Третьего рейха. Геббельсовская пропаганда не упустила случай и преподнесла это событие как едва ли не безоговорочное покорение Кавказа. Немецкая пресса тогда писала: «На высшей точке Европы, вершине Эльбрус, развевается германский флаг, скоро он появится и на Казбеке». Как факт принадлежности Кавказа Германии западную вершину Эльбруса немецкие власти намеревались назвать именем фюрера. Всех участников восхождения наградили Железными крестами, а также специальными жетонами с изображением контуров Эльбруса и надписью «Пик Гитлера».

Но радость от восхождений длилась недолго, уже зимой 1942-1943 года фашисты были выбиты со склонов Эльбруса, 13 и 17 февраля 1943 года на обеих вершинах были установлены советские флаги.

"Приют одиннадцати"

В 1909 году председатель Кавказского горного общества Рудольф Лейцингер остановился с группой из десяти школьников на привале на высоте 4130 метров. На этом месте в 1932 году была построена гостиница-перевалочный пункт для альпинистов, которая стала самой высокогорной гостиницей Европы. В 1938 году на месте деревянной гостиницы было построено новое трехэтажное здание, простоявшее 60 лет. Во время Второй мировой войны, 28 сентября 1942 года у "Приюта одиннадцати" состоялся бой между войсками НКВД и немецким горно-стрелковым подразделением. В память об этом на третьем этаже гостиницы энтузиастами был устроен музей. 16 августа 1998 года "Приют одиннадцати" сгорел из-за халатного обращения с огнем. Сегодня на этом месте ведется строительство новой гостиницы, правда, пока очень медленно, а туристы могут остановиться в здании, построенном в 2001 году на месте дизельной станции, а также в приюте "Липрус", расположенном на высоте 3912 метров, или в акклиматизационном приюте "Бочки" на высоте 3750 метров. К нему ведет канатная дорога.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Последняя воля маршала Жукова: почему власть не исполнила ее https://otari.mirtesen.ru/blog/43070223535/

Число 13 и его значение в нумерологии https://otari.mirtesen.ru/blog/43571644467/

Изменяют ли женщины так же, как мужчины? https://otari.mirtesen.ru/blog/43471061874/