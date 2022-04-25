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Для чего солдаты первой мировой войны использовали странные бинты на ногах вместо сапог?

Приглядевшись внимательно на старые снимки солдат первой мировой войны, можно заметить необычные намотки на ногах. Для чего это было нужно и какую роль они играли в разных армиях мира?

Обмотки солдат РККАОбмотки солдат РККА

Во времена императорской России, солдаты в армии не имели сапог. Их просто не хватало для всех. Позволить такую роскошь могли только знатные особы. Например, император Николай второй и его заместители, а так же другие высокие чины.

Откуда растут корни обмоток?

История столь странного изобретения и способа защиты ног, появилась еще на Руси. Тогда простые и небогатые люди не имели нормальной обуви и носили лапти, а данная широкая ткань называлась Ону́чи.

Они обувались в лапти, а чтобы защитить ноги, наматывали ткань сначала на ступни и до самого колена, а затем уже сверху обували лапти.

Пример лаптей и онучей                                                   Пример лаптей и онучей

То же самое произошло во время первой мировой войны. Сапоги были, но не для миллионов солдат, поэтому «обмотки» снова стали пользоваться популярностью. К тому же солдаты подтверждали тот факт, что на марше в них было даже легче передвигаться. Ноги уставали меньше. Но Онучи и обмотки имеют отличия. Обмотки наматывались от ступни до колена и ступня не обматывалась.

Такие обмотки были не только в Российской армии, но и во Французской, Немецкой и Английской. Такая же ситуация.

Для чего солдаты первой мировой войны использовали странные бинты на ногах вместо сапог?

А польза обмоток была в том, что она защищала от укусов насекомых, от порезов, грязи и других внешних факторов. Их можно было снять, постирать и потом снова использовать. К тому же штаны оставались невредимыми.

В наше время такой необходимости естественно нет и сейчас в той же армии РФ солдаты одеты в берцы и штаны. Тех же самых портянок в войсках сейчас тоже нет.

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