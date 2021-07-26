Считается, что проще встретить морщерогого кизляка, чем верного мужчину. Так все ли мужчины изменяют? Пора разобраться.

О бабниках

Безусловно, есть такая категория мужчин - бабники. Они, как правило, не слишком разборчивы в связях, а порой и всеядны. Не озабочены вопросами морали, часто зависимы от секса и тащат на себе ворох комплексов. Выходя за такого придется смириться с тем, что переделать супруга не получится и придется терпеть все его адюльтеры.

Почему мужчины изменяют?

Нас интересует другая категория мужчин, к счастью, самая многочисленная. Они настроены на крепкие и гармоничные отношения с одной женщиной, но и они, при определенных обстоятельствах, способны на измену. Итак, все ли мужчины изменяют женам? Статистика утверждает, что этой слабости подвержены примерно 75% мужчин.

Измена мужа служит сигналом, что в отношениях что-то пошло не так, какие-то его потребности не удовлетворены, не хватает какой-то энергии.

Например, жена не проявляет чуткости, не уделяет ему достаточно времени, не интересуется его делами. Возможно, семья погрязла в проблемах, а новый роман позволяет мужчине передохнуть от них, отвлечься и, возможно, вспомнить себя прежнего, каким он был до женитьбы.

Случается, что некоторым не хватает легкости в отношениях, флирта. Ведь такая любовная игра поднимает настроение и жизненный тонус, однако при этом разрушает семью.

Так все ли мужчины изменяют? Конечно, нет, но довести до измены можно практически любого из них.

Что делать, если муж изменил?

Если вы заподозрили мужа в измене, действуйте, чтобы все исправить. Шпионаж и скандалы не входят в список мер. Для начала можно попробовать все обсудить и попросить его прояснить ситуацию.

Для этого нужна определенная смелость, вы должны быть готовы на прямой вопрос получить прямой ответ, а именно, выслушать признание в измене. Изменяют ли любящие мужчины? К сожалению, да. Все ли женщины готовы принять эту правду? Не каждой удается после такого откровения простить и сохранить отношения.

Главное в такой ситуации - ничего не решать на эмоциях, не слушать ничьих советов. Лучше взять тайм-аут, спустить пар и подумать, ведь разорвать отношения можно в любой момент, а вот восстановить потом бывает очень сложно, иногда невозможно.

Не нужно сваливать всю ответственность на “подлого предателя”, в измене всегда виноваты оба, конечно если речь не идет о бабниках.

Как вести себя, если измена все же случилась? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Важно решить для себя, хотите ли вы сохранить отношения или нет.

Если вы решили сохранить семью, постарайтесь переключиться, не думать о плохом, а наоборот, вспомнить все хорошее, что у вас было, начиная со дня встречи. Это может быть медовый месяц, семейные праздники, поездки, рождение детей.

Старайтесь в этот период общаться только с теми, кто вас поддерживает и верит в ваш брак. Держитесь подальше от тех, кто будет стараться вызвать в вас чувство вины. Если не удается избегать общения, абстрагируйтесь, сосредоточьтесь на каком-то сценарии, например, общаться с его родителями как с дедушкой и бабушкой вашего ребенка и пропускать мимо ушей их нотации.

Не общайтесь с “доброжелателями”, считающими своим долгом держать вас в курсе всех нюансов развития отношений между вашим мужем и его любовницей.

Если вы решили, что не можете больше сохранять отношения, позвольте себе отстрадать. Установите себе строгие временные пределы, например, дайте себе три дня для скорби.

В этот период делайте что хотите: плачьте, истерите, бейте посуду. Дайте горю выйти из вас. После этого вы можете захотеть спать. Позвольте себе выспаться и отдохнуть. Придите в себя и переверните страницу.

Как предотвратить измену

Ответьте на вопрос, может ли мужчина изменить, если получает от жены все, что ему нужно для счастья? Станет ли он тратить энергию на поиски того, что у него и так в достатке? Маловероятно.

Самое сложное - понять, чего же не хватает вашей второй половине. К сожалению, люди редко говорят о своих проблемах и чувствах, предпочитая обрушивать на партнера обвинения и награждать его нелестными эпитетами. Будь все иначе, ситуацию можно было бы разрешить, не доводя ее до измены.

Нужно приучить себя говорить о своих чувствах, причем используя “я-высказывания”: “я обижена”, “я зла”, “я расстроена”, “мне надоело”. Старайтесь не употреблять “ты-высказываний”: “ты меня обидел”, “ты обманул”, “ты виноват”. Не нужно также наступать супругу на горло и в ультимативной форме требовать, чтобы он срочно признался, что же не устраивает его в ваших отношениях.

Начните с себя и честно расскажите о своих чувствах. Вскоре и ваш партнер подхватит эстафету и тоже научится говорить о том, что чувствует. Главное, не просто слушать, а обсуждать и делать выводы. Попытаться понять, что не нравится партнеру и откорректировать свое поведение.

Верность в отношениях - не миф, она возможна, нужно только работать над их укреплением вдвоем. Секрет гармонии прост - делайте для партнера то, что он любит и не делайте того, чего не любит.

Кто виноват?

Разберемся теперь подробней в причинах измен, и может ли любящий мужчина изменить. Чаще всего в мужской измене обвиняют женщину: потеряла форму после родов, не устраивала его в постели, не следила за собой. Мужчину, напротив, оправдывают, объясняя походы налево склонностью к полигамии. Что же делать, если муж ушел в загул и как все исправить?

Выясним для начала, кто виноват. По мнению психологов, ответственность за поступки лежит на тех, кто их совершает. Согласно последним исследованиям полигамны, по своей природе, и мужчины, и женщины. Но разве, как разумные существа, мы не должны думать о последствиях своих поступков и управлять животными инстинктами? Способность к контролю над желаниями не зависит от пола.

Лишний вес, потеря привлекательности, нехватка секса - не главные причины измены, ведь изменяют и молодым красоткам, и знаменитостям, и обычным девушкам. В чем же секрет? Можно ли обезопасить себя от измен?

Можно! Для начала нужно разобраться в себе, понять свою сущность, познакомиться со своими субличностями, их желаниями и потребностями, а затем познакомиться с ипостасями партнера, его желаниями и потребностями.

Зачем? Чтобы проще было понять и принять друг друга, не пытаясь подогнать под общепризнанные стандарты идеального мужа или жены. Ведь измены чаще всего случаются из-за нежелания принять что-то в партнере. Чаще всего это те стороны его личности, которые отвергаются нашей культурой и моралью.

Представьте теперь, что в его жизни появится человек, который примет эти его черты. Не высмеет и не осудит, а наоборот, оценит и примет как само собой разумеющееся, поможет раскрыться. Какова вероятность, что именно здесь он и попытается удовлетворить свои потребности?

Так что, теперь все позволять? Конечно, нет, но у людей есть определенные чувства, имеющие первостепенное значение и их просто необходимо выражать. Часто жены требуют от своих мужчин, чтобы они были не просто пай-мальчиками, а девочками-отличницами в накрахмаленных фартучках. Они просто хотят сделать мужей удобными, а им нужно иногда быть дикими и злыми.

Итак, поговорим о главных причинах измен и о том, как выйти из ситуации.

Рождение ребенка

Пожалуй, самая распространенная причина. Не все пары проходят через это испытание. Появление малыша меняет весь уклад жизни семьи, все время женщины посвящено ребенку, а если добавить сюда бессонные ночи, сбои в сексуальной жизни, отсутствие внимания и элементарной возможности пообщаться в спокойной обстановке, ребенок становится для мужа не просто препятствием, а порой и конкурентом. Все это заставляет мужчину искать счастья на стороне.

Что делать? Выделить время для мужа. Лучше наплевать на уборку, но найти время для секса. Пыль на комоде он вам простит, а вот отсутствие близости вряд ли, да и вам, согласитесь, это занятие понравится больше.

Нарушение личного пространства

Почти у каждого мужчины есть увлечение. Кто-то играет в хоккей, кто-то в бильярд по пятницам, у кого-то самая большая коллекция фотографий Майи Плисецкой, кто-то не представляет своей жизни без World of Tanks, а кто-то по субботам ходит в баню. И если женщины готовы пожертвовать своими увлечениями, большинство мужчин - нет. Поэтому, если вы запретите своему мужу заниматься любимым делом, это испортит ваши отношения и отдалит его от вас. У мужа появится ощущение, что вы его душите, ограничиваете его свободу.

Конечно, если вам нужна его помощь, просто попросите супруга на этот раз отложить любимое занятие, но не ставьте ультиматумы, не требуйте и не давите на него. Уважайте его увлечения, а еще лучше разделяйте, это пойдет на пользу вашим отношениям.

Ревность

Отвратительное чувство, разрушившее немало семей. Ревностью вы разрушаете образ желанной женщины, сложившийся в отношении вас у вашего мужа. Сомнениями в себе вы наводите его на мысль о том, что есть и другие, более достойные женщины, и можете сами подтолкнуть его к измене. Ревнуя на пустом месте, вы вызываете в мужчине агрессию, и он постепенно утрачивает к вам интерес. Может ли изменить любящий мужчина в этой ситуации? Ответ очевиден.

Что делать? Работать над собой, стать независимой личностью. Тогда вы просто будете еще больше притягивать его внимание.

Финансовые проблемы

Мужчина - это добытчик. Принося домой мамонта, особенно если этот мамонт большой, он чувствует себя по-настоящему крутым парнем. К сожалению, финансовая стабильность - величина переменная, и если в семье начались проблемы с деньгами, это сильно бьет по самолюбию мужчины.

Если вдобавок жена начинает унижать его достоинство, постоянно напоминать о неудаче и нагнетать обстановку, отношения могут окончательно расстроиться. Все ли мужчины изменяют женам, если те постоянно бьют по их самолюбию? Возможно, не все, многие просто разрывают отношения.

Говорите своему мужчине, что он сильный, что у него все получится. Вдохновляйте, и он свернет горы!

Нехватка секса

Неудовлетворенный мужчина будет искать женщину на стороне, и это закон. И неважно, как часто вы занимаетесь сексом, главное здесь - его качество. Девять процентов измен происходит по причине недовольства сексуальной жизнью, утверждает статистика. Все ли мужчины изменяют, если жены не удовлетворяют, их в постели? Большинство!

Изучайте своего мужчину, говорите с ним, обсуждайте сексуальные проблемы и делитесь своими желаниями. Ему хочется быть хорошим любовником, поэтому позвольте ему это, пусть постарается для вас. В противном случае он решит стать хорошим любовником для кого-то другого.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2264831120861300835/

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