Королевский геморрой: необычная мечта придворных Версаля

Людовик XIV крепко спал, пока весь двор пребывал в волнении. Некоторые верноподданные всю ночь не сомкнули глаз. Подумать только, завтра утром, 18 ноября 1686 года, король перенесет необычное для XVII века вмешательство. Наживую.

Королевская фистула появилась в результате лопнувшего абсцесса. А абсцесс...здесь мы можем выдвинуть несколько гипотез его появления начиная от питания короля, верхней езды и заканчивая солитёром или бесконечными клизмами (около 2 тысяч за всю жизнь).

Людовик XIV, фото автора в Версале

К этом процессу Шарль Франсуа Феликс, врач Людовика XIV, готовился целых шесть месяцев. Ранее такие действия попросту не проводились. 75 обычных бедняков избавились от своего бремени, правда кто-то перенес удачно, а кто-то нет.

Людовику XIV было 48 лет. В день "икс" он проснулся, помолился, и велел врачу обращаться с ним, как с обычным человеком. Мадам де Ментенон, к тому времени его морганатическая супруга, присутствовала в комнате вместе с королём, а также наследный дофин и военный министр, маркиз де Лувуа, держащий Людовика XIV за руку.

Кадр из к/с "Версаль"

Всё удаление прошло удачно. Людовик XIV не издал ни звука. Шарлю Франсуа Феликсу было пожаловано дворянство де Тасси и несколько сотен тысяч ливров в придачу.

Помощники врача получили чуть более скромное жалование, однако этого состояние им вполне хватило на несколько лет вперед.

Фистула Людовика XIV вошла в историю медицины. Процедуру назвали "королевская операция". Спустя месяц у короля закончился постельный режим, а ещё через три месяца Людовик смог снова сидеть в седле.

Многие аристократы, более 30 человек, просили Шарля Франсуа Феликса удостоить их той же операции, дабы до Людовика XIV донесли о храбрости его придворных. К сожалению, удалять было нечего, и разочарованные аристократы даже предлагали взятку врачу, дабы тот "что-то всё же удалил".

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