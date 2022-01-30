Какую доплату получали красноармейцы за подвиги на фронте

Сейчас принято считать, что доблестные защитники Советского Союза воевали в Великой Отечественной исключительно за идею. Однако это не так. Нисколько не умаляя героизма красноармейцев, Иосиф Сталин все-таки считал нужным достойно оплачивать их подвиги. За каждого убитого фашиста советским солдатам, конечно, не платили. Однако за значительные достижения давали очень даже приличные премии. Об этом свидетельствуют изданные за годы войны приказы Сталина.



Мужественным летчикам — солидное вознаграждение

На отечественную авиацию Сталин делал особую ставку. Героизм прославленных советских летчиков он подкрепил «Приказом о порядке награждения летного состава ВВС» за номером 0299, изданным 19.08.1941. Согласно ему, за каждый уничтоженный самолет противника советские летчики получали по 1 000 рублей. Не только результативность оплачивалась, но и количество. За 5 боевых вылетов боец получал 1 500 рублей, за 25 — 3 000. Ночные вылеты стоили дороже: за 5 давали 2 000 рублей. Участие в бомбардировке Берлина премировали по особому тарифу. Согласно приказу № 0265 от 8.08.1941, советские летчики получали по 2 000 рублей за 1 сброшенную на столицу Рейха бомбу.

Награды за уничтожение вражеских танков

К июню 1943-го Сталин понял, что поощрять нужно не только летчиков. Артиллерия и пехота вносят не менее важный вклад в дело победы. 24 числа вышел приказ № 0387 о поощрении солдат, взорвавших вражеские танки. Согласно ему, за подрыв каждого фашистского танка наводчик противотанкового орудия получал 500 рублей, остальные члены орудийного расчета — по 200 рублей. Пехотинец, героически подорвавший танк ручной гранатой, удостаивался премии в 1 000 рублей.



Выплаты ополченцам и партизанам

Не обошли вниманием также партизан и ополченцев. По приказу Сталина от 14.04.1942 за номером 0281 все зачисленные в партизанские отряды и формирования народного ополчения лица получали такое же материальное и денежное довольствие, как и бойцы Красной Армии. Гражданские лица, участвующие в городских формированиях противовоздушной обороны, получали материальное обеспечение в размере своей средней месячной зарплаты в мирное время (но не более 400 руб.).

Выплаты семьям военнослужащих

23.07.1941 Сталин издал приказ № 242 об обеспечении семей фронтовиков. Согласно ему, жены высшего начсостава армии получали: бездетные — 250 рублей, с одним ребенком — 300, с двумя детьми — 400, с тремя и более детьми — 500 рублей в месяц. Жены младшего начсостава получали, соответственно, 150, 200, 250 и 300 рублей в месяц. За воевавших на фронте рядовых женам начислялось (при указанных условиях) по 50, 75, 100 и 125 рублей.



Награды за ремонт боевой техники

Накануне войны СССР не мог похвастаться высоким уровнем жизни граждан. В стране постоянно чего-то не хватало. Жили бедно. Так же встретили войну. В тылу практически круглосуточно вкалывали на военных заводах старики, женщины и даже дети, но оружия и техники все равно было в обрез. По этой причине Сталин 5.04.1942 выпустил особый приказ № 0249 о материальном вознаграждении за успешный ремонт каждой единицы боевой техники.

За восстановление обычного бомбардировщика бригада получала 2 000 рублей, тяжелого ТБ-3 или ТБ-7 — 4 000, штурмовика или истребителя — 750 рублей. За каждое отремонтированное артиллерийское орудие бригада получала от 15 до 200 рублей. Ставка зависела от вида орудия и сложности текущего ремонта. Назначение проводилось согласно приказу № 98, изданному 31.03.1942. Награду давали также за ремонт винтовок и пулеметов: от 5 до 200 рублей в зависимости от вида и количества единиц оружия.

Все эти приказы подтверждают, что Маршал Сталин не рассчитывал на один только героизм советских солдат. Он прекрасно понимал, что почет и уважение за проявленную доблесть и честно выполненный долг непременно следует подкрепить осязаемыми стимулами. Встающий против врага солдат должен быть уверен, что дома его близкие не голодают и, что в случае инвалидности после тяжелого ранения он не будет голодать сам.

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