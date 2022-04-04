Две болельщицы сборной Португалии попросили у Роналду его сперму

Две поклонницы сборной Португалии обратились к лидеру команды Криштиану Роналду с необычной просьбой — пожертвовать им сперму. Об этом сообщает The Sun.

Соответствующий плакат появился на трибунах стадиона «Драгау» в Порту во время финального стыкового матча за место на ЧМ-2022, в котором португальцы обыграли Северную Македонию (2:0). На плакате было написан по-португальски «Ronaldo doa-nos o teu», что в переводе означает «Роналду, пожертвуй нам свою…». Рядом с надписью было характерное изображение сперматозоида и два флага — португальский и бразильский.

Роналду отыграл весь матч против Северной Македонии и отметился голевой передачей. Теперь, если не вмешаются травмы, Криштиану сыграет на своем пятом чемпионате мира. До Роналду лишь четыре игрока в истории становились участниками пяти мундиалей.

Источник : https://sportmail.ru/news/football-worldcup/50694013/?fromma...

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