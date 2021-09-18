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4 последствия неправильно сделанного приворота

Иногда тяга к человеку настолько сильная, что влюбленный решает прибегнуть к очень опасному способу — черной магии. Множество специалистов отгаваривают людей от использования темных сил в качестве достижения своих целей. Одно неловкое движение в привороте и вы будете виновным в череде страшных последствий своей ошибки!
4 последствия неправильно сделанного приворота

От ваших неправильных действий можете пострадать не только вы, но и родственники. О том, что за собой влечет неправильно сделанный приворот, читайте далее…

Изменения возлюбленного

Поначалу вам будет казаться, что жизнь стала налаживаться. Объект обажания начал проявлять к вам знаки внимания и вроде бы ворожда подействовала! Но скоро вы заметите, как возлюбленный перестал быть похож на себя и начал медленно угасать:
* возлюбленный может начать проявлить агрессию, не свойственную ему ранее. Объектом для его нападок можете стать вы или посторонние люди. В любом случае гнев будет вызывать у вас дитчайший страх, ведь это вмешательство темных сил!


* ухудшение здоровья привороженного. Он начинает худеть, страдать бессонницей. Могут появляться нервозность и даже психические болезни.

4 последствия неправильно сделанного приворота

Изменения со стороны ворожившего

Если вы неверно провели ритуал приворота, например, забыли поблагодарить духов за помощь или не закрыли портал в чужое измерение, то высшие силы и с вас три шкуры сдерут!

У вас может появляться все то, что уже описанно вышы: неоправданная агрессия агрессия, ухудшения проблем со здоровьем, а также новые симптомы ошибочного ритуала.
* изменение чувств к возлюбленному. Кажется, что вы добились своего.
При виде вас объект обажания начинает краснеть, заикаться, а глаза

его горят и восхищенно смотрят на вас. Но неожиданно вас все это
начинает раздражать. Вам больше не нравится запах партнера, вас
раздражает каждое его действие! Вы готовы сменить имя и уехать в
другой город, лишь бы больше не пересекаться с возлюбленным!
* сильные неприятности у родственников. Те, кто связан с вами одной
кровью, в какой-то степени ответственны за вас. И если кто-то
совершил грех, есть вероятность, что расплатится вся родословная!
Если у ваших близких начало ухудшаться здоровье, они то и дело
попадают в неприятности и влезают в долги, то стоит западозрить
ошибку в привороте.         

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