Разные странные и забавные забастовки со всего мира

Люди по-разному борются за свои права. Простой и проверенный способ — забастовка. Но и она может быть очень необычной.

1.

В 1973 году на американской космической станции “Скайлаб” забастовали астронавты. Они потребовали от руководства на Земле уменьшить объём работы и на 24 часа отключили связь. Через сутки она возобновилась и все пожелания космонавтов учли.

2.

Есть такой термин “итальянская забастовка” — это когда сотрудники начинают работать строго по должностной инструкции. И компания останавливается, потому что трудиться так становится невыносимо. Ну а руководство ничего не может им предъявить.



Такой способ опробовали в Швеции, в городке Вагерюдд. Там водителям автобусов запретили выходить на работу в шортах и указали на разрешённый дресс-код: брюки, юбку, рубашку и пиджак. И на следующий день все водители вышли трудиться в юбках.

3.

В США водитель тюремного автобуса перевозил заключённых и не успел доехать до пункта назначения во время рабочего дня. Он посмотрел на часы, увидел, что время вышло и просто бросил машину с людьми прямо на дороге. А автобусе находилось 40 человек и они три часа сидели и терпеливо ждали, когда приедет новый водитель.

4.

В 2002 году в Венесуэле поднялась волна народного возмущения из-за действий правительства.

5.

Тогда бастовало около 80% предприятий в стране. Делать людям было нечего и они вовсю занялись интимом. За период 2 декабря 2002 года по 2 февраля 2003-го, Венесуэла вышла на третье место в мире по продажам “Виагры”.

Во Всеволжске руководства завода “Ford” решила сократить значительное количество работников. Те с этим не согласились и стали массово ходить в донорские центры, сдавать кровь и получать законный выходной. Одна бригада сменяла другую и все получали отгулы. Конвейер остановился и топ-менеджеры были вынуждены пойти на уступки.

6.

В 1945 году в США забастовали операторы лифтов. Тогда в каждом агрегате сидел специальный человек, который нажимал на кнопки. Пока лифтеры отказывались выходить на работу, люди волей-неволей научились самостоятельно тыкать на кнопку нужного им этажа. И когда забастовка прекратилась, всех лифтёров уволили, а профессия перестала существовать.

7.

Строители в Милане устроили “касочную” забастовку. Они были недовольны местными властями, поэтому пришли к памятнику художника Маурицио Каттелана и выложили всю площадь касками. На них обратили внимание и прислушались к их требованиям.

8.

Забастовки бывают и в виртуальном мире. Сотрудники компании нашли её офис в метавселенной и собрались перед входом с табличками “У меня есть право голоса”. Узнать кто именно пришёл на забастовку и руководства не получилось — было больше 1800 сотрудников. Поэтому им пошли на уступки, а дело постарались быстренько замять.

9.

Ну и главная забастовка — из Колумбии. Где знойные женщины из города Барбакоас отказались исполнять супружеский долг, пока мужики не починят дорогу в соседний поселок. В забастовке участвовала даже жена мэра. Но мужчины оказались довольно стойкими и крепились целых 112 дней. Потом, конечно, сдались и приступили к ремонту дороги.