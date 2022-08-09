Разные странные и забавные забастовки со всего мира

Люди по-разному борются за свои права. Простой и проверенный способ — забастовка. Но и она может быть очень необычной.
1.
В 1973 году на американской космической станции “Скайлаб” забастовали астронавты. Они потребовали от руководства на Земле уменьшить объём работы и на 24 часа отключили связь. Через сутки она возобновилась и все пожелания космонавтов учли.
2.
Есть такой термин “итальянская забастовка” — это когда сотрудники начинают работать строго по должностной инструкции. И компания останавливается, потому что трудиться так становится невыносимо. Ну а руководство ничего не может им предъявить.
Такой способ опробовали в Швеции, в городке Вагерюдд. Там водителям автобусов запретили выходить на работу в шортах и указали на разрешённый дресс-код: брюки, юбку, рубашку и пиджак. И на следующий день все водители вышли трудиться в юбках.
3.
В США водитель тюремного автобуса перевозил заключённых и не успел доехать до пункта назначения во время рабочего дня. Он посмотрел на часы, увидел, что время вышло и просто бросил машину с людьми прямо на дороге. А автобусе находилось 40 человек и они три часа сидели и терпеливо ждали, когда приедет новый водитель.
4.
В 2002 году в Венесуэле поднялась волна народного возмущения из-за действий правительства.Тогда бастовало около 80% предприятий в стране. Делать людям было нечего и они вовсю занялись интимом. За период 2 декабря 2002 года по 2 февраля 2003-го, Венесуэла вышла на третье место в мире по продажам “Виагры”.
5.
Во Всеволжске руководства завода “Ford” решила сократить значительное количество работников. Те с этим не согласились и стали массово ходить в донорские центры, сдавать кровь и получать законный выходной. Одна бригада сменяла другую и все получали отгулы. Конвейер остановился и топ-менеджеры были вынуждены пойти на уступки.
6.
В 1945 году в США забастовали операторы лифтов. Тогда в каждом агрегате сидел специальный человек, который нажимал на кнопки. Пока лифтеры отказывались выходить на работу, люди волей-неволей научились самостоятельно тыкать на кнопку нужного им этажа. И когда забастовка прекратилась, всех лифтёров уволили, а профессия перестала существовать.
7.
Строители в Милане устроили “касочную” забастовку. Они были недовольны местными властями, поэтому пришли к памятнику художника Маурицио Каттелана и выложили всю площадь касками. На них обратили внимание и прислушались к их требованиям.
8.
Забастовки бывают и в виртуальном мире. Сотрудники компании нашли её офис в метавселенной и собрались перед входом с табличками “У меня есть право голоса”. Узнать кто именно пришёл на забастовку и руководства не получилось — было больше 1800 сотрудников. Поэтому им пошли на уступки, а дело постарались быстренько замять.
9.
Ну и главная забастовка — из Колумбии. Где знойные женщины из города Барбакоас отказались исполнять супружеский долг, пока мужики не починят дорогу в соседний поселок. В забастовке участвовала даже жена мэра. Но мужчины оказались довольно стойкими и крепились целых 112 дней. Потом, конечно, сдались и приступили к ремонту дороги.
А вы знали об этом?
Слово алмаз происходит от греческого слова «адамас», что означает непобедимый или неразрушимый. Самый большой алмаз был найден в созвездии Центавра на расстоянии 50 световых лет от Земли. Названа алмазная звезда была «Люси» (отсылка на песню Битлз «Люси в небесах с алмазами». Размер «камушка» – 10 миллиардов триллионов триллионов карат. На Юпитере и Сатурне иногда идут дожди из алмазов. Алмазы были впервые обнаружены в руслах рек в районе древней индийской крепости Голконда более 4000 лет назад. Настоящие бриллианты не видны на рентгене. Это один из способов отличить их от поддельных камней. Алмаз является самым твердым природным веществом. Единственное, что может поцарапать алмаз — другой алмаз. 80% алмазов в мире не подходят для изготовления ювелирных изделий. Они используются для промышленных целей или отбраковываются. Цвет алмаза обычно бледно-желтый или бесцветный, но также встречаются коричневые, синие, зеленые, оранжевые, красные, розовые и черные алмазы. Древние индусы вставляли бриллианты в глаза религиозных статуй, а также считали, что алмаз может защитить своего владельца от опасности.
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.
Рекомендую также прочесть:
«Мойте только эти 4 области» или здравствуй вновь немытая Европаhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43163235636/
Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии