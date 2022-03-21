Всё как у людей: почему враждовали мать и жена Николая II

Конфликт, который разгорелся в семье последнего русского императора, можно было бы считать вполне рядовым, если бы не последствия. Кто знает, сохрани Николай II мир между собственной женой и матерью, возможно, вся история страны повернулась бы по-другому.

Известно, что вдовствующая императрица Мария Федоровна, жена Александра III, не переносила невестку — Александру Федоровну, супругу Николая II. Русский самодержец разрывался между двух огней: с одной стороны любимая мать, с другой — не менее любимая жена.

И. Крамской. Портрет императрицы Марии Федоровны. Дж. Коррей. Портрет императрицы Елизаветы Федоровны

«Спортсменка, полиглотка»

Немецкую принцессу Викторию Алису Елену Луизы Беатрису Гессен-Дармштадтскую (имя Александры Федоровны до замужества) Мария Федоровна не принимала с самого начала, когда та, приехав в Россию по приглашению сестры — супруги великого князя Сергея Александровича,только познакомилась с наследником русского престола.

Император и императрица надеялись женить сына на Елене Орлеанской, принцессе из древнего французского рода. Елена, «воплощение женского здоровья и красоты, спортсменка, полиглотка» (так описывали француженку в прессе), цесаревичу не приглянулась. Его сердце было занято Алисой, на браке с которой и настоял наследник престола.

Мария Федоровна с сыном

Императорской чете, скрепя сердце, пришлось уступить сыну, хотя немецкая принцесса из захудалого рода, по их мнению, совсем не подходила будущему правителю России. Особенно негодовала Мария Федоровна — датчанка по происхождению, она отвергала все немецкое, а германского императора и вовсе считала бессовестным.

Любовь победила — свадьба между Ники и Аликс (так называли друг друга влюбленные) состоялась, но с выбором сына Мария Федоровна так и не смирилась. Со временем конфликт свекрови и невестки только усугублялся.

Л. Туксен. Свадьба императора Николая II и великой княгини Александры Фёдоровны

«Нахальство, грубость, бессердечие и бесцеремонность»

Первые дамы России были совершенно разными по характеру.

Мария Федоровна — веселая, общительная, живая. Она объединила вокруг себя весь двор, блистала на балах, имела много друзей и подруг. Александра Федоровна, напротив, снискала репутацию закрытой, малообщительной и строгой женщины.

Мария Федоровна никак не хотела признавать невестку полноправной правительницей России. Как того требовали обычаи, вдовствующая императрица отказалась передать Александре Федоровне фамильные драгоценности, не вставала при ее появлении. Часто, вопреки этикету, на официальных приемах Николай II вел под руку мать, а его жена шла сзади. Даже после ухода супруга в мир иной и свадьбы сына Мария Федоровна вела себя так, как будто она по-прежнему единственная монархиня империи.

Александра Федоровна, хотя и не конфликтовала открыто, на подобные эскапады свекрови очень обижалась. Она не раз высказывала царственному супругу свое недовольство и время от времени отвечала свекрови, как говорится, симметрично.

Однажды, например, получила от Марии Федоровны в подарок несколько платьев, но так не разу и не надела ни одно из них. «Нахальство, грубость, бессердечие и бесцеремонность», — так охарактеризовала невинный, в общем-то, поступок невестки вдовствующая императрица.

Но главным камнем преткновения в конфликте свекрови и невестки был, конечно, сам Николай II — сын одной и муж другой женщины.

Николай II и Александра Федоровна

«Внушает опасения»

Нерешительный и ведомый, Николай II поначалу во всем полагался на мать. Именно с ней он советовался по всем важным вопросам, и именно она подсказывала молодому правителю, как поступить в том или ином случае.

Со временем место главной советчицы императора заняла его жена. В отличие от свекрови, которая приказывала сыну, Александра Федоровна действовала дипломатично — внушала мужу, что он — помазанник Божий, а тот, кто смеет перечить императору, — враг.

Поскольку ни знаний, ни таланта к управлению огромной страной Александра Федоровна не имела, ее политические советы вызывали у родных и близких императора недоумение и тревогу: «Мадам все больше встает во главе, топя Ники. А время проходит <…>, общее положение внушает опасения» (из письма великого князя Николая Михайловича).

Особенно сильно Марию Федоровну возмущало сближение сына и невестки с Распутиным. Вдовствующая императрица, как могла, пыталась отдалить «старца» от императорской семьи, но чем сильнее она старалась, тем сильнее сопротивлялась Александра Федоровна.

В конце концов, раздосадованная и разгневанная, Мария Федоровна уехала из Петрограда. Все время она проводила в Киеве и Ливадии, не желая видеть столь нелюбимую невестку.

Мария Фёдоровна с Николаем II

«Все это приведет нас к несчастью»

Взаимные обиды разделили семью. Понимая тщетность усилий, Мария Федоровна перестала поддерживать сына, а говоря о невестке, даже не называла ее по имени, ограничиваясь коротким «она» или грубыми прозвищами. «Если бы только Господь открыл глаза моему Ники, и он перестал следовать ее ужасным советам!» — отчаянно восклицала в дневнике вдовствующая императрица и продолжала пророчески, — «Все это приведет нас к несчастью».

Николай страдал, но однажды встав на сторону жены, так и не свернул с этого пути, за что и поплатился.

А вдовствующая императрица, напротив, благодаря семейному конфликту сохранила жизнь. Из Крыма она была эвакуирована в Великобританию, а затем в Данию.

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