США готовы смыть Украину в Черное море

Суть операции, о которой пойдет речь, проста – взорвав плотину Киевской ГЭС, спровоцировать самую крупную техногенную катастрофу в Европе.На протяжении всего Днепра расположен каскад из 8 гидроэлектростанций и 6 крупных водохранилищ. Одно только Киевское водохранилище в длину почти 70 км. Перепад уровня воды на нем доходит до 12 метров. Всего же разница между уровнем Киевского водохранилища и Черным морем составляет 103 метра.







Сценарий «аварии» на Киевской ГЭС за последние 20 лет не раз обсуждался в украинских пабликах, как в контексте аварии вследствие плачевного технического состояния объекта, так и в контексте преднамеренных действий «внешней силы». Под внешней силой, как нетрудно догадаться, понималась Российская Федерация.





Возросшие ставки



До недавнего времени такой сценарий мог показаться нереалистичным, однако США уже решились на атаку «Северных потоков» – критических элементов инфраструктуры России и ЕС. Это было сделано с вполне очевидной целью – отрезать для Европы пути к «отступлению» и договорам с Кремлем. Впрочем, эта очевидность не помешала западным СМИ обвинить в атаках на «Северный поток» Россию, что также служит довольно тревожным сигналом – западное общество уже привыкло рассуждать в отрыве от элементарной логики и с удовольствием принимает аргументы в стиле «ну это же русские, чего еще от них ждать».



Как итог – в случае «аварии» на Киевской ГЭС нет никаких сомнений в том, что вина будет возложена на Россию.



Стоит ли удивляться такому положению дел, если вспомнить, что промывание мозгов на Западе началось уже давно и никогда по-настоящему не прекращалось?

оружия против «мирной страны» – такой сценарий позволил бы там усилить антироссийскую риторику еще больше, а также получить веский повод для ввода войск на Украину.



Однако Кремль может и не решиться применять тактическое ядерное оружие. В этом случае «авария» на Киевской ГЭС станет для Запада настоящим подарком, ведь по своим последствиям она будет сопоставима с применением тактических ядерных зарядов по крупным населенным пунктам.



В дополнение к этому она по сути разделит Украину на две части, сделав невозможным (по крайней мере, на какое-то время) логистические операции через Днепр.



Могут пострадать и российские войска в Херсонско-Николаевском регионе, что также сделает невозможным для России проведение операции по «отрезанию» Украины от Черного моря путем движения в сторону Одессы.



Военные инженеры США

В 2015 году заграничные специалисты осуществили инженерный аудит сооружений каскада Днепрогэс.



Провести подобную проверку в теории могли десятки компаний, однако по невероятному стечению обстоятельств проводили его именно американцы, и не просто американцы, а специалисты инженерного корпуса американской армии (USACE).



Таким образом, именно США сегодня обладают наиболее исчерпывающей информацией по объекту. Эти данные, безусловно, позволяют планировать операции на высоком техническом уровне. Кроме того, можно с высокой степенью вероятности предполагать, что специалисты НАТО и сегодня имеют доступ к объектам критической инфраструктуры Украины.



Подобное мнение уже озвучивалось на страницах ВО в далеком 2016 году.



Все очевидно. Америка осваивает плацдарм для военных действий. Раньше американцы никогда там не были. Соответственно они оценивают боевую устойчивость и возможность использования в военных целях различные технические сооружения, их уязвимость. Вся эта информация будет учтена в планах американского генерального штаба. Это стандартная подготовка театра военных действий и его разведка.

Атака на поставки газа



Атаки на «Северный поток» имели своей целью в том числе и отрезать Россию от газового рынка Европы. Однако мощность «Северных потоков» (порядка 50 млрд кубометров в год на каждый «Поток») значительно уступает мощности сухопутной газотранспортной системы.



Чтобы довершить начатое, США необходимо исключить возможность поставки газа из России в Европу через территорию Украины.



Даже если газотранспортная инфраструктура не пострадает напрямую от наводнения, США могут вывести ее из строя другими способами, представив случившееся как результат действий России.



В этом случае Россию обвинят в беспрецедентной атаке на Европу и геноциде мирного населения Украины. Под этим предлогом направят гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения, а для их защиты – военный контингент в том или ином виде. Безопаснее всего – «войско польское». В результате подобных действий Польша сможет предъявить Украине счёт за оказанную помощь и в качестве оплаты принять Львов (а может, и другие города) в состав Польши.



Россию же после этого могут исключить из ООН ввиду «исключительных» обстоятельств.

Одновременно с этим будет утрачена возможность проведения референдумов на других территориях из-за острейшего гуманитарного кризиса – России может не удастся закрепить за собой территории левобережной Украины и использовать Днепр как естественную преграду в замороженном конфликте.



Что касается Европы – оставшись без российского газа, цены на энергоносители сделают нерентабельным производство. США смогут переманить европейских производителей на свою территорию, оставив Европу нищей и голой.



Радиоактивное загрязнение

Еще одним «поражающим фактором» подобного сценария будет возможное радиоактивное загрязнение Днепра и, возможно, части Черного моря. Связано это с тем, что в Киевском водохранилище находится около 500 млн тонн радиоактивных илистых отложений со времен катастрофы в Чернобыле.



Данный факт подразумевает два возможных сценария.



Сценарий 1. США побоятся идти на такое и попробуют запустить «эффект домино» ни с Киевской ГЭС а, например, с Кременчугской. Площадь кременчугского водохранилища превышает аналогичный параметр Киевского в два с лишним раза.



Сценарий 2. Англосаксы решат нанести региону максимально возможный урон. Естественно, что западные средства массовой информации обвинят во всем Кремль.



В любом случае, начав мобилизацию, Россия решает главную свою проблему – недостаток живой силы на фронте, что потенциально способно переломить ход происходящего. Мобилизационный потенциал Украины – оставляет желать лучшего, а значит – Западу в любом случае необходимо что-то предпринимать.



Вопрос в том, решится ли США на реализацию этого плана и когда? На Западе уже сегодня активно разгоняется тема применения Россией ядерногопротив «мирной страны» – такой сценарий позволил бы там усилить антироссийскую риторику еще больше, а также получить веский повод для ввода войск на Украину.Однако Кремль может и не решиться применять тактическое ядерное оружие. В этом случае «авария» на Киевской ГЭС станет для Запада настоящим подарком, ведь по своим последствиям она будет сопоставима с применением тактических ядерных зарядов по крупным населенным пунктам.В дополнение к этому она по сути разделит Украину на две части, сделав невозможным (по крайней мере, на какое-то время) логистические операции через Днепр.Могут пострадать и российские войска в Херсонско-Николаевском регионе, что также сделает невозможным для России проведение операции по «отрезанию» Украины от Черного моря путем движения в сторону Одессы.В 2015 году заграничные специалисты осуществили инженерный аудит сооружений каскада Днепрогэс.Провести подобную проверку в теории могли десятки компаний, однако по невероятному стечению обстоятельств проводили его именно американцы, и не просто американцы, а специалисты инженерного корпуса американской армии (USACE).Таким образом, именно США сегодня обладают наиболее исчерпывающей информацией по объекту. Эти данные, безусловно, позволяют планировать операции на высоком техническом уровне. Кроме того, можно с высокой степенью вероятности предполагать, что специалисты НАТО и сегодня имеют доступ к объектам критической инфраструктуры Украины.Подобное мнение уже озвучивалось на страницахАтаки на «Северный поток» имели своей целью в том числе и отрезать Россию от газового рынка Европы. Однако мощность «Северных потоков» (порядка 50 млрд кубометров в год на каждый «Поток») значительно уступает мощности сухопутной газотранспортной системы.Чтобы довершить начатое, США необходимо исключить возможность поставки газа из России в Европу через территорию Украины.Даже если газотранспортная инфраструктура не пострадает напрямую от наводнения, США могут вывести ее из строя другими способами, представив случившееся как результат действий России.В этом случае Россию обвинят в беспрецедентной атаке на Европу и геноциде мирного населения Украины. Под этим предлогом направят гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения, а для их защиты – военный контингент в том или ином виде. Безопаснее всего – «войско польское». В результате подобных действий Польша сможет предъявить Украине счёт за оказанную помощь и в качестве оплаты принять Львов (а может, и другие города) в состав Польши.Россию же после этого могут исключить из ООН ввиду «исключительных» обстоятельств.Одновременно с этим будет утрачена возможность проведения референдумов на других территориях из-за острейшего гуманитарного кризиса – России может не удастся закрепить за собой территории левобережной Украины и использовать Днепр как естественную преграду в замороженном конфликте.Что касается Европы – оставшись без российского газа, цены на энергоносители сделают нерентабельным производство. США смогут переманить европейских производителей на свою территорию, оставив Европу нищей и голой.Еще одним «поражающим фактором» подобного сценария будет возможное радиоактивное загрязнение Днепра и, возможно, части Черного моря. Связано это с тем, что в Киевском водохранилище находится около 500 млн тонн радиоактивных илистых отложений со времен катастрофы в Чернобыле.Данный факт подразумевает два возможных сценария.Сценарий 1.США побоятся идти на такое и попробуют запустить «эффект домино» ни с Киевской ГЭС а, например, с Кременчугской. Площадь кременчугского водохранилища превышает аналогичный параметр Киевского в два с лишним раза.Сценарий 2.Англосаксы решат нанести региону максимально возможный урон. Естественно, что западные средства массовой информации обвинят во всем Кремль.В любом случае, начав мобилизацию, Россия решает главную свою проблему – недостаток живой силы на фронте, что потенциально способно переломить ход происходящего. Мобилизационный потенциал Украины – оставляет желать лучшего, а значит – Западу в любом случае необходимо что-то предпринимать.Вопрос в том, решится ли США на реализацию этого плана и когда?

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А вы знали об этом?

За многовековую историю России ее пытались завоевывать не единожды. И ближе всех, наверное, к этому были монголо-татары. Но и этот период вассальной зависимости, нельзя считать полноценным завоеванием, ведь управлялась страна русскими князьями, жила по своим русским обычаям, сохраняя культуру и религию. Неудачными были попытки Наполеона и Гитлера, первый из которых, даже несмотря на то, что взял Москву, покорить Россию так и не смог.Как считают эксперты, едва ли ситуация в корне изменилась и сегодня. Колоссальная площадь, суровые условия, особенности отечественного менталитета – все это сильно усложнит жизнь потенциальным завоевателям. Как показывает история, захват столицы абсолютно ничего не дает, а сражаться с врагами с оружием в руках готовы даже женщины и дети. К тому же Россия обладает одной из самых сильных в мире армий и огромным ядерным потенциалом, который способна применить. Резюмируя, Стилуэлл делает вывод: «Русские скорее уничтожат свою страну, чем отдадут ее захватчикам».

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