Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой

В самом сердце Голубых гор чуть более чем в трех часах езды к западу от Сиднея находятся самые большие и впечатляющие пещеры Австралии. Но, пожалуй, главной достопримечательностью внесенных в список всемирного наследия пещер Дженолан является близлежащее Голубое озеро, получившее свое название от его поразительного цвета — чарующего оттенка бирюзовой синевы.
Этот цвет создается естественным явлением, возникающим, когда свет отражается от известняковых отложений под водой в коренной породе.
Искусственное озеро было запружено в 1908 году, чтобы создать гидроэлектростанцию для домов в окрестностях, но его строители понятия не имели, что оно станет таким захватывающим зрелищем для тысяч посетителей каждый год.
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Почему чёрный квадрат Малевича – это шедевр? https://otari.mirtesen.ru/blog/43832063794/
Единственный человек в СССР лишенный трёх звезд Героя и всех наград. Кто он? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43872387035/)
Интересные и познавательные исторические (фактыhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43020638090/)
Свежие комментарии