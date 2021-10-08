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Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой

В самом сердце Голубых гор чуть более чем в трех часах езды к западу от Сиднея находятся самые большие и впечатляющие пещеры Австралии. Но, пожалуй, главной достопримечательностью внесенных в список всемирного наследия пещер Дженолан является близлежащее Голубое озеро, получившее свое название от его поразительного цвета — чарующего оттенка бирюзовой синевы. 

Этот цвет создается естественным явлением, возникающим, когда свет отражается от известняковых отложений под водой в коренной породе. 

Искусственное озеро было запружено в 1908 году, чтобы создать гидроэлектростанцию для домов в окрестностях, но его строители понятия не имели, что оно станет таким захватывающим зрелищем для тысяч посетителей каждый год.

Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой


Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой


Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой


Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой


Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой


Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой


Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой


Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой


Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой


Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой
Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой


Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой
Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой


Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой


Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой


Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой


Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой


Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой


Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой


Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой

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