Фантастическое австралийское озеро с бирюзовой водой

В самом сердце Голубых гор чуть более чем в трех часах езды к западу от Сиднея находятся самые большие и впечатляющие пещеры Австралии. Но, пожалуй, главной достопримечательностью внесенных в список всемирного наследия пещер Дженолан является близлежащее Голубое озеро, получившее свое название от его поразительного цвета — чарующего оттенка бирюзовой синевы.

Этот цвет создается естественным явлением, возникающим, когда свет отражается от известняковых отложений под водой в коренной породе.

Искусственное озеро было запружено в 1908 году, чтобы создать гидроэлектростанцию для домов в окрестностях, но его строители понятия не имели, что оно станет таким захватывающим зрелищем для тысяч посетителей каждый год.



































































