Джесс Куинн: модель, потерявшая ногу, сотрудничающая с Nike и пропагандирующая бодипозитив

Человеку свойственно иногда жаловаться. Порой нам кажется, что весь мир несправедлив, что все вокруг ужасно. Однако, пусть это звучит и немного обесценивающе, но всегда есть люди, которым хуже. Но несмотря на все, они не потеряли веру во что-то лучшее. Более того, частенько они достигают немалых успехов и добиваются популярности.

Об одной из таких девушек я хотела бы рассказать. Джесс Куинн — блогер, который активно продвигает в массы идеи бодипозитива. И да, я понимаю, как это звучит, ведь многие ассоциируют данное движение с чем-то негативным: с небритыми подмышками, громкими лозунгами и не всегда адекватными поступками. Однако, кому как не Джесс знать о том, как порой сложно бывает "не таким, как всем" людям.

Особенность Джесс в том, что она лишилась ноги из-за борьбы с раком. Представляете, какой удар был это для ребенка? В немногочисленных интервью девушка откровенно говорит: да, ей было сложно. Психологически, морально. Сложно осознавать, что ты никогда не будешь такой, как окружающие себя люди.

Пометку "человек с ограниченными возможностями здоровья" Куинн получила в 9 лет, и вот с того момента она поняла — жизнь прежней не будет.

Однако, она не стала долго грустить. Наоборот, Джесс решила, что пора выходить из зоны комфорта, ставить себе такие цели, которые не дадут погрязнуть в депрессии, рутине, которая так надоедает.

Всю жизнь Куинн решила делать вызовы самой себе.

Например, одной из целью Джесс было пробежать 10 километров за один раз. И ведь это сложно сделать даже человеку здоровому! Потом Куинн решила, что профессионально займется танцами. Причем не абы какими, а выступая в телевизионном шоу. А это — большая ответственность, постоянное сравнение себя с другими и нелегкая конкуренция, которую нужно постоянно выдерживать.

Джесс — доказательство того, что можно свободно и практически без ограничений жить даже в том случае, если у вас есть какие-либо физиологические особенности. Девушка снимается в рекламе, занимается спортом, танцами, проводит время со своей семьей и любимой собакой. Она демонстрирует тот факт, что ограничения порой существуют только в нашей голове. Куинн стала моделью, появляется в рекламе одежды и косметики. И ее особенности не останавливают ее саму в достижении своих целей.

И вот такой бодипозитив, который пропагандирует Джесс, мне нравится. Он и правда о сильных духом. О тех, кого не сломить обстоятельствами.