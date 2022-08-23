Джесс Куинн: модель, потерявшая ногу, сотрудничающая с Nike и пропагандирующая бодипозитив

Человеку свойственно иногда жаловаться. Порой нам кажется, что весь мир несправедлив, что все вокруг ужасно. Однако, пусть это звучит и немного обесценивающе, но всегда есть люди, которым хуже. Но несмотря на все, они не потеряли веру во что-то лучшее. Более того, частенько они достигают немалых успехов и добиваются популярности.
Об одной из таких девушек я хотела бы рассказать. Джесс Куинн — блогер, который активно продвигает в массы идеи бодипозитива. И да, я понимаю, как это звучит, ведь многие ассоциируют данное движение с чем-то негативным: с небритыми подмышками, громкими лозунгами и не всегда адекватными поступками. Однако, кому как не Джесс знать о том, как порой сложно бывает "не таким, как всем" людям.
Особенность Джесс в том, что она лишилась ноги из-за борьбы с раком. Представляете, какой удар был это для ребенка? В немногочисленных интервью девушка откровенно говорит: да, ей было сложно. Психологически, морально. Сложно осознавать, что ты никогда не будешь такой, как окружающие себя люди.
Пометку "человек с ограниченными возможностями здоровья" Куинн получила в 9 лет, и вот с того момента она поняла — жизнь прежней не будет.
Однако, она не стала долго грустить. Наоборот, Джесс решила, что пора выходить из зоны комфорта, ставить себе такие цели, которые не дадут погрязнуть в депрессии, рутине, которая так надоедает.Всю жизнь Куинн решила делать вызовы самой себе.
Например, одной из целью Джесс было пробежать 10 километров за один раз. И ведь это сложно сделать даже человеку здоровому! Потом Куинн решила, что профессионально займется танцами. Причем не абы какими, а выступая в телевизионном шоу. А это — большая ответственность, постоянное сравнение себя с другими и нелегкая конкуренция, которую нужно постоянно выдерживать.
Джесс — доказательство того, что можно свободно и практически без ограничений жить даже в том случае, если у вас есть какие-либо физиологические особенности. Девушка снимается в рекламе, занимается спортом, танцами, проводит время со своей семьей и любимой собакой. Она демонстрирует тот факт, что ограничения порой существуют только в нашей голове. Куинн стала моделью, появляется в рекламе одежды и косметики. И ее особенности не останавливают ее саму в достижении своих целей.
И вот такой бодипозитив, который пропагандирует Джесс, мне нравится. Он и правда о сильных духом. О тех, кого не сломить обстоятельствами.
А вы знали об этом?
Мало кто знает, но в природе встречается крайне редкое физическое отклонение дифаллия. Врождённая аномалия развития мочеполовой системы, характеризующаяся удвоением (полным или частичным) полового члена. Как правило, второй орган удаляют сразу после рождения, но родители нашего сегодняшнего героя не рискнули сделать своему сыну столь опасную операцию и оставили все как есть.
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.
Рекомендую также прочесть:
Кто целенаправленно заставляет украинцев взорвать Запорожскую АЭС? https://otari.mirtesen.ru/blog/43135660984/
Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии