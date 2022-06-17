Святой пророк Иезекииль - День памяти святого пророка Иезекииля

Имя святого Иезекииля, жившего на рубеже VII-VI веков, означает «Бог крепок» или «Господь укрепит». Это один из величайших пророков Ветхого Завета и современник Иеремии и Даниила. Пророк Иезекииль, фото которого будет представлено ниже, родился в городе Сарире, был священником, как и его отец Вузия, а также приверженцем установлениям Закона и Храма. Его родословная идет из колена Левиина. Когда ему было 25 лет, Навуходоносор впервые завоевал Иерусалим. И этого пророка, как и царя Иехонию со всем его двором, знатными вельможами и подчиненными в количестве 10 тысяч человек отправили в вавилонский плен. В это же время из Иерусалимского Храма вывезли всю драгоценную церковную утварь.

Житие пророка Иезекииля

Пророк поселился в Тель-Авиве, где протекала крупная судоходная река Ховар, которая проходила в 60 км от Вавилона. Он не был стеснен, и у него даже была жена, которая умерла через девять лет плена от язвы. Для иудеев-изгнанников дом Иезекииля стал духовным центром, куда стекались они толпами, чтобы услышать Божие откровения.

Через пять лет плена пророк Иезекииль, молившись на берегу реки, получил откровение и стал свидетелем величия Славы Господа.

Откровение

Колесница из четырех крылатых херувимов несла Бога.

Херувимы имели четыре лика: льва, орла, быка и человека. У каждого было по четыре крыла, два из которых были устремлены к верху, а два покрывали их тела. Не оборачиваясь, они шли туда, куда хотели. Когда они шли, то шум был как во время сильной грозы. А между ними было яркое свечение, подобное молнии и огню. Возле этих небесных существ было четыре колеса с ободьями, на которых были глаза. Они двигались вместе. Над ними был свод кристалла, а над сводом будто бы из сапфира престол, а на нем восседало подобие человека в пылающем металлическом огне, вокруг которого шло сияние, похожее на радугу.

Иезекииль упал лицом на землю и тут услышал глас Божий, который повелел ему встать и пойти к израильтянам, возмутившимся против Него. Потом к пророку простерлась рука со свитком, и он увидел слова: «Плач, и стон, и горе». Тогда было велено ему съесть свиток, и тогда он ощутил мед на устах своих. Святой Дух поднял его, и он услышал позади шум крыльев херувимов и глас, восхваляющий имя Господа.

Святой пророк Иезекииль

После этого он вернулся домой и был семь дней вне себя от изумления, пророк не мог даже говорить. Через срок Иезекииль опять услышал глас Господа, который обратился к нему и сказал, что поставил его стражем дома Израилева, и что теперь он должен слушать Его и через Него вразумлять его народ. Так Бог возложил на пророка ответственность за тех, к кому он был послан.

22 года был в непрестанном бдении Пророк Иезекииль, взиравший с высоты своего духовного состояния, постоянно обращенный к Богу. Словами и символическими жестами он пророчествовал и предупреждал, что Иерусалим падет окончательно, так как накажет Господь его грешный народ. Но когда это произойдет, Иезекииль будет для народа утешением и объявит о прощении и грядущем возрождении.

Пророческие состояния

После очередного видения Славы Господа пророк Иезекииль, пораженный немотой, уединился в своем доме. Взяв кирпич, он нарисовал на нем стены иерусалимские и осаду вокруг них. Потом Бог велел лежать ему сначала 390 дней на левом боку, а потом 40 дней на правом, получилось число 430 - годы египетского плена.

Иезекииль в это же время принимал пищу презренную и очень скудную, испеченную на коровьем навозе, чтобы на себе показать беззаконие Израиля, который ожидало изгнание. Он предсказывал и то, что лишь немногие из людей спасутся.

Храм Божий

В шестой год изгнания пророк Иезекииль увидел того самого огненного человека на колеснице, который взял его, перенес во внутренние ворота Храма Иерусалима и показал, как иудеи водрузили статую Астарты во времена Манасии и предавались нечестивому действию.

И Слава Бога, которая пребывала там, отправила в этот город человека, одетого в лен, чтобы тот поставил знак на теле у тех, кто плачет о совершающихся мерзостях, и чтобы бросить пригоршни угольев, взятых из под херувимских колес, и бросить на город. Когда все так и было сделано, Слава Божия, несомая крыльями херувимов, отошла от Храма и от города.

Видения

Видение закончилось, Дух возвратил его в Халдею. Святой пророк рассказал своим изгнанникам все, что он видел. Он заставил их проломать в стене дыру, так как это было предзнаменованием изгнания народа Иерусалима, а царь иудейский Седекия будет пленен прямо возле прорубленной стены города. Через время все так и сбылось. Он также предсказывал, что страна будет разорена, и что все признают истинного Бога. Потом он обличил лжепророков.

Когда гнев Бога утихнет, очищенный испытаниями народ будет примирен с Богом вечным Заветом.

В предзнаменовании Нового Завета пророк предсказывает, что после примирения никто не будет отвечать за грехи предков, как это было в Ветхом Завете, но каждый будет судим таким, каким предстанет перед Богом. И если грешник будет каяться в своих грехах, отречется от них и обратиться к Богу, то будет жив и не умрет. Потому как Господь не хочет смерти грешника.

Святой пророк обещает народу иудейскому, что после срока изгнания, посланного Господом в наставление, Он обособит иудеев по отношению к другим народам и народностям.

Новые пророчества

Через 14 лет пророчества Иезекиилю снова было видение, где его перенесло в Палестину, и некий муж давал разные измерения на постройку Храма Господа. А потом он увидел этот Храм и услышал глас Господа: «Это место престола Моего…». Господь велел ему записать все его размеры, чтобы сыны Израилевы раскаялись и следовали верно по велению нового Закона и построили Храм Божий.

Он добавил, что врата Храма с восточной стороны, через которые вошла Слава Божия, должны быть закрыты на много веков до того времени, когда появится новый Давид, князь-мессия сядет в них, чтобы есть хлеб перед Богом

Видение о Храме Божием показало освобождение рода человеческого от вражией работы и устройства Церкви Христовой через Сына Божия, посланного во искупление человеческих грехов и воплотившегося через Пресвятую Деву Марию, пророком именуемую «вратами затворенными», которыми прошел только Господь.

Известно, что святой ветхозаветный пророк изгнал нечестивых людей из колена Гадова, послав на них змей. Он также предсказывал им то, что они не раскаются и поэтому не вернутся на землю их отцов. Не желая больше слушать обличительные пророчества Иезекииля, они побили его камнями.

Однажды Иезекииль обличил одного еврейского князя в идолопоклонничестве, и тогда ему пришлось претерпеть страшную казнь. Было приказано привязать тело пророка к диким коням, которые разорвали его на четыре части. Но нашлись благочестивые евреи, которые собрали куски растерзанного тела пророка и похоронили его на поле Маур в гробнице прародителей Авраама Сима и Арфаксада, близ города Богдадад.

День святого пророка: Иезекииль и память о нем

Этот древний пророк имел от Бога дар чудотворения, как и последний ветхозаветный пророк Моисей. Молясь перед Господом, однажды он разделил реку Ховара, и таким образом евреи смогли перейти на противоположную сторону, чтобы избежать преследования халдеев. А когда наступил голод, он вымолил у Бога пищу для голодающих.

День пророка Иезекииля верующие христиане отмечают 3 августа.

Святитель Димитрий Ростовский обратил внимание верующих на слова из книги пророка Иезекииля, в которой написано, что праведник, который, надеясь на свою праведность, дерзнет грешить, и умрет во грехе, будет судим за грех и подлежит наказанию. А грешник, который раскаивается в своих грехах, умрет в прощении, и ему не воспомянутся Господом грехи.

Акафист пророку Иезекиилю начинается с молитвы: «Пророче Божий Иезекииле, предзревый затворенная Духом врата и Плотоносца, во исходе сих, Единаго сказавый Бога, Того моли, молимся, да отверзет дверь милости Своей и спасет души благочестно поющих память твою».

Источник : https://religiya.temaretik.com/2501695184648275985/s

А вы знали об этом?

Из-за толерантности к христианским народам армянские князья прямо призывали Селима Грозного, правившего в 1512-1520-е годы,прийти и владеть их народом .Дело в том, что Армению тогда захватила персидская держава Сефевидов, которая унаследовала от сельджуков традицию сурового отношения к своим христианским вассалам. С другой стороны, Османская империя разработала собственную систему управления немусульманскими меньшинствами, которая была основана на правилах пророка Мухаммеда. По этой причине отношение тогдашних султанов к армянам можно назвать довольно дружественным. Уже после завоевания Константинополя в полуразрушенный город были приглашены армянские зодчие, которые помогали его восстановить. Наиболее известным среди них является Мимар Синан, знаменитый создатель Голубой мечети. Армянские ремесленники и торговцы были поселены в Стамбуле и получили там уважение и признание. При последующих правителях армянские добровольцы много и успешно воевали в османской армии, а личная охрана Селима II была сформирована именно из армянских воинов. Так что, османы относились к армянам вполне неплохо и пользовались с их стороны встречным уважением. Ситуация изменилась только в 19-м веке, когда христианские народы начали бунтовать против Османской империи и выходить из-под ее контроля. Разрешить ситуацию мирным путем не хватило политической воли и туркам пришлось решать вопрос силовым способом, и как это закончилось – все знают(геноцид армянского народа ).

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