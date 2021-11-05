Кто был первым евреем в космосе и почему он не полетел раньше, чем Гагарин?

Борис Волынов является последним из ныне живущих покорителей космоса первого, гагаринского, набора (счастья ему и долгих лет жизни!). Кроме того, он первый в мире космонавт еврейской национальности, наш сегодняшний герой бывал на орбите дважды – в 1969-м и 1976-м году. С 1983-о и до своего ухода на пенсию он являлся командиром отряда, в составе которого проходила подготовка к полетам.

Иными словами, карьера этого человека удалась на славу. Но по ряду причин он мог вовсе оказаться за бортом в освоении космоса. Тем не менее, ему повезло, и он полетел. Как это вышло, я сейчас расскажу.

Борис Валентинович родился в 1934-м году в городе Иркутске в смешанном русско-еврейском браке. Но его славянский отец ушел рано и мало участвовал в жизни своего сына, а родственники из детей Сиона были обрусевшими советскими евреями. По этой причине систематического еврейского воспитания ему не дали. Как Волынов позже признавался в одном интервью, чего-то искони еврейского в его детстве было «мало, если оно вообще было».

По паспорту он вообще был русский, а потому молодого и здорового, как богатырь, летчика, без проблем в группу ВВС № 1. Так называли пилотов, которых в апреле 1960-о года собрали со всей страны, чтобы проходить усиленную подготовку в пока неизвестных целях. В тот момент высокопоставленная комиссия о его происхождении ничего не знала.

К моменту старта корабля «Восток-1» в тройке претендентов находились люди, прошедшие невероятно сложный отбор, имевшие высокие морально-волевые качества и обладавшие показательным рабоче-крестьянским происхождением. Это были Григорий Нелюбов, Герман Титов и Юрий Гагарин.

Первый поссорился с военным патрулем во время отдыха на природе, второй в итоге полетел позже, третий стал последней собакой первым человеком в космосе. Насчет Волынова, который нужным критериям соответствовал в немного меньшей степени, вскоре выяснилось, что он галахический еврей (в том смысле, в котором еврейство определяется религиозным законом). Когда перед полетом пятого «Союза» его кандидатуру по неизвестным причинам решили отвести, еврейского парня отстоял сам руководитель подготовки генерал Каманин.

Тут нужно понимать, какое это было время. В Советском Союзе детей Сиона не то, чтобы не любили. Скорее – имели политические разногласия с еврейским государством. При Сталине существовала неслабая вероятность, что Израиль станет еще одной коммунистической страной. По крайней мере, первые репатрианты и отцы-основатели взяли на вооружение левые идеи. Но по ряду причин этого не случилось, а в затяжном противостоянии с арабами СССР оказался на стороне мусульман.

Поэтому посылать еврея в космос было поступком политическим. Никто не стал бы этого делать без согласия вышестоящего начальства. Каманин, вероятнее всего, запрашивать мнения ЦК или самого генсека не стал, и Борис Волынов отправился на орбиту, так сказать, в частном порядке. По паспорту он был русский, ну, в этом качестве и полетел. По крайней мере, получить политический капитал на его происхождении никогда не пытались в советской прессе. И полетел он не по блату – не за то, что еврей. Западные СМИ о его происхождении тоже ничего не говорили.

Кстати, мне известна своеобразная легенда. Сразу говорю, что она не очень достоверна. Ходили слухи, что одним из участников первого отряда должен был стать летчик по имени Зиновий Финкельштейн. Он с отличием выдержал проверку медицинской комиссии, но был отвергнут как раз из-за неудобной фамилии.

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