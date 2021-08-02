Как Жуков избежал репрессий «большого террора»

Легендарный советский полководец Георгий Константинович Жуков – всенародно признанный маршал Победы, преодолевший немало драматичных моментов на своем пути. Вместе со всей страной он

также пережил и сталинские репрессии, которые ощутимо ударили по офицерскому составу Красной армии.



О масштабе репрессий Многие исследователи писали о настоящей «чистке», которую среди командного состава РККА в 1937-1938 годах организовал лично И.В. Сталин. Накануне Великой Отечественной войны армия СССР была буквально обезглавлена: части и соединения ощущали острую нехватку руководящих кадров.

Владимир Резун – бывший сотрудник ГРУ СССР, сбежавший в Великобританию в 1978 году – является автором книги «Нокдаун 1941. Почему Сталин «проспал» удар?» (Москва, 2011 г.), которую он написал под псевдонимом Виктор Суворов в соавторстве с Марком Солониным, Дмитрием Хмельницким и другими исследователями. Эта книга интересна тем, что в ней ,как ни странно, содержится попытка как-то оправдать или, хотя бы, логически объяснить действия И.В. Сталина.

И причиной массовых репрессий в армии авторы считают необходимость замены старых партийных кадров на более молодых, грамотных, перспективных офицеров. Одновременно с этим Резун с соавторами называет чудовищной предпринятую И. В. Сталиным «чистку» в рядах высшего командного состава Красной армии.

Действительно, в 1937-1938 годах были расстреляны:

три маршала из пяти; три командарма I ранга из пяти; все десять командармов II ранга; пятьдесят командующих корпусами из 57; 154 комдива из 186; все шестнадцать комиссаров армии I и II рангов; 25 комиссаров корпусов из 26; 58 дивизионных комиссаров из 64; 401 командир полка из 456.

Репрессии коснулись и многих офицеров среднего звена. По оценкам различных исследователей, от 35 до 100 тысяч кадровых военнослужащих были разжалованы, уволены, отправлены в лагеря или расстреляны.

Большинство историков считают, что причиной такой чудовищной «чистки» в РККА, является прагматичное желание И.В. Сталина избавиться от всех, кто мог хотя бы гипотетически представлять собой угрозу существовавшему режиму. Поэтому многие исследователи задаются вопросом: как Г.К. Жукову удалось пережить Большой террор?



Нельзя сказать, что у Георгия Константиновича не было никаких проблем с сотрудниками НКВД. В первом томе своих мемуаров «Воспоминания и размышления», которые были изданы в 1969 году, маршал откровенно рассказал о массовых арестах среди руководящего состава Красной армии, произошедших в период репрессий.

В стране создалась жуткая обстановка.Никто никому не доверял, люди стали бояться друг друга, избегали встреч и каких-либо разговоров, а если нужно было – старались говорить в присутствии третьих лиц – свидетелей. Развернулась небывалая клеветническая эпидемия. Клеветали зачастую на кристально честных людей, а иногда на своих близких друзей. И все это делалось из-за страха не быть заподозренным в нелояльности.

В 1937 году были арестованы многие сослуживцы будущего маршала Победы. Среди них – командарм I ранга И.П. Уборевич, обвинявшийся по нашумевшему «делу Тухачевского», и командир корпуса Д.Ф. Сердич, с которым Г.К. Жукова связывали дружеские отношения. 22 июля 1937 года Георгия Константиновича назначили командиром 3-го кавалерийского корпуса. Но перед повышением у него состоялся неприятный разговор с членом Военного совета округа Ф.И. Голиковым, который рассказал, что на Г.К. Жукова поступил донос, подписанный комиссаром 3-го конного корпуса, Юнгом.

Он пожаловался на грубое и пренебрежительное отношение Георгия Константиновича к политработникам и сообщил, что дочь военачальника Элла якобы получила церковное крещение, что противоречит коммунистической идеологии.Однако Г.К. Жукову удалось отбиться от всех обвинений, в том числе и в дружбе с «врагами народа», но его предполагаемое повышение «повисло в воздухе».

Жуков буквально ходил по лезвию бритвы. Так, 28 января 1938 года военачальник получил выговор «за грубость, за зажим самокритики, недооценку политработы, за недостаточную борьбу с очковтирательством». Таким оказался результат партийного собрания, на котором разбирались жалобы, поступившие руководству на Георгия Константиновича. Ему пришлось извиниться перед политработниками за грубость и объяснить свою дружбу с «врагом народа» Д.Ф. Сердичем, а также признать, что однажды в его доме обедал расстрелянный И.П. Уборевич.

Большой террор не коснулся Г.К. Жукова лично. Некоторые исследователи склонны объяснять этот факт тем, что военачальник сам строчил доносы на сослуживцев, доказывая свою лояльность политическому режиму. Например, известный писатель и публицист Владимир Карпов опубликовал работу «Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира» в журнале «Знамя» (No 10 за 1989 год). В ней автор полностью процитировал донос на маршала А.И. Егорова, авторство которого приписывается Георгию Константиновичу.

Причиной лояльного отношения НКВД к Г.К. Жукову могло быть его крестьянское происхождение. Известный французский военный историк Жан Лопез и бывший дипломат Лаша Отхмезури совместно написали книгу «Жуков. Портрет на фоне эпохи». Авторы предположили, что Большой террор не коснулся Г.К. Жукова по причине его удачливости, ведь сталинские репрессии носили случайный характер и напоминали лотерею.

Большой террор завершился в 1938 году, однако тучи, в очередной раз сгустившиеся над головой военачальника, развеялись с началом конфликта с японцами на Халхин-Голе. В июне 1939 года Г.К. Жуков был направлен командовать советскими войсками, участвовавшими в военных действиях на территории Монголии. Поэтому еще одной причиной неуязвимости Георгия Константиновича перед лицом Большого террора можно назвать кадровый дефицит, образовавшийся в армии после всех «чисток».

СССР нуждался в квалифицированных военных руководителях, способных успешно решать боевые задачи, и Г.К. Жукова снова не тронули. После завершения военной миссии Георгия Константиновича принял И.В. Сталин. Их первая встреча состоялась в мае 1940 года. Нет сомнений, что перспективный военачальник, имевший победный опыт, произвел благоприятное впечатление на вождя народов. Иначе не стать бы ему маршалом. Впрочем, Г.К. Жукова ожидало еще немало карьерных взлетов и падений.



Частично использован источник : https://russian7.ru/post/kak-zhukov-izbezhal-repressiy-bolsh...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Читая эту статью автора, поражаешься вандализмом и садизмом , который царил в ту пору в утопическом советском государстве! Однако еще больше меня возмущает мнение людей, которые оправдывают эту бездарную большевистскую кровавую вакханалию,приводя в качестве аргумента якобы борьбу с врагами народа!

Этих, одурманенных лживой советской пропагандой, поклонников палача народов Сталина абсолютно не интересует причина столь массового коллаборационизма советских людей, особенно во время ВОВ, и такое количество якобы врагов народа!А ведь столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .!

Порой трудно понять, как так получилось, что тиран и палач Средневековья Сталин так просто согнул в три погибели великую нацию столь многочисленных гениев ? Почему русский народ так легко превратился в духовных рабов, и в среде этих рабов Ленин и Сталин стали Богами?

Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, белорусов и представителей малых народов, как во время ВОВ!Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти в первую очередь объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.

Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима. И разве ,например,чеченцы и ингуши, как и представители многих народов, не шли на крайние меры ради независимости своей страны от сталинской диктатуры и произвола? Несомненно, во многом виноват сам сталинский преступный режим! Именно поэтому многие чеченцы и ингуши, которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество, были вынуждены противостоять сталинской диктатуре и произволу!

Разве можно оправдать чудовищное злодеяние палача народов Сталина и сталинского мясника Жукова, когда они не разрешили полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»!

Разве можно простить этим кровавым садистам изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, за которыми прячась наступали на Ленинград немцы!

Разве можно без сожаления смотреть , например, на памятную табличку«Все умерли! Осталась одна Таня!», установленную в 2005 году на фасаде одного из домов на улице Репина в Ленинграде . Этой леденящей кровь фразой завершился дневник 11-летней погибшей ленинградской девочки Тани Савичевой! Но есть и еще одно отличие улицы Репина от прочих улиц нынешнего Санкт-Петербурга – она прозвана «улицей мертвых» , поскольку на этой ,пожалуй , самой узкой улице города зимой 1941– 1942 годов был морг под открытым небом, полностью заваленный в несколько рядов трупами блокадников!

Именно гибелью десятка тысяч советских солдат Жуков стал "Маршалом Победы" !Хотя о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага.Как не парадоксально, но по разным оценкам, на одного убитого немца приходится два или три советских солдата.Кроме того,разве можно забыть «мясорубку», устроенную Жуковым в боях на Зееловских высотах, когда из-за его подлых амбиций погибли десятки тысяч советских солдат!Такое количество жертв понадобилось этому кровожадному чудовищу только ради того, чтобы опередить войска Конева и первым войти в Берлин, чтобы тем самым стать "Маршалом Победы" !

Особенно же ненавидят Жукова на Украине, где он послал на верную смерть сотни тысяч мобилизованных молодых украинцев, в очередной раз произнося знаменитый варварский девиз некоторых русских полководцев, не жалеющих своих солдат(как,например, Кутузов), — «Солдат не жалеть— бабы еще нарожают!». В этом отношении хотелось бы спросить у сердобольных сторонников сталинского мясника: « Как бы они тогда себя чувствовали бы, если ,например, их сыновья служили бы в войсках, которыми командовал маршал-мясник Жуков, абсолютно не жалевший своих солдат?»!

Вот каким был настоящий "маршал победы" Жуков, который не жалел своих бойцов, но одновременно не забывал о своем благополучии, превратившись в конце войны в обыкновенного мародера, грабителя и обыкновенного вора(после войны он украл и вывез из Германии для своей семьи целых семь вагонов с одной только мебелью и награбленного антикварного барахла)!

Трудно даже представить, что именно собирался обставлять этой мебелью "запасливый" маршал-воришка! При обыске его дачи было найдено около трех сотен шкурок различных животных, почти четыре километра тканей, множество картин, золотых колец, кулонов и часов, столовых приборов, оружие и т.д..Но что больше всего удивляет и является просто свинством, так это восемь аккордеонов (судя по всему, маршал собирался организовать личный ансамбль или, выйдя на пенсию, до конца жизни зарабатывать на хлеб, развлекая людей на улице)!

Писатель Виктор Астафьев, прошедший Отечественную войну, в 1987 году писал своему товарищу, фронтовику Вячеславу Кондратьеву: «Тот, кто до Жукова доберется, и будет истинным русским писателем… Он, он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию.

Вот с этого тяжелого обвинения надо начинать разговор о войне, тогда и будет правда, но нам до нее не дожить»!Исходя из всего вышесказанного , разве не позор , когда в центре столицы Матушки-России стоит памятник сталинскому мяснику, мародеру и обыкновенному воришке !

С уважением , Отари Хидирбегишвили !

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