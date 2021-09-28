5 вещей, создающих отрицательную энергию в доме

Вы можете даже не знать, что в вашем доме есть предметы, которые поддерживают негатив. Это может приводить к застою, ссорам, недомоганиям, усталости и плохому настроению.

Дом — это ваше святилище и самое безопасное место. Там вам должно быть спокойно и комфортно. Это ваше место силы, радости и уюта.

Для того, чтобы жилище работало таким образом, я составила для вас краткий список таких вещей, которые могут нарушать гармонию.

Разбитые зеркала

Не храните их в доме, даже если зеркало совсем немного треснуло. Трещины, грязь, сколы и пятна на зеркалах нарушают энергообмен дома.

Я настоятельно рекомендую проверить все ваши зеркала, ведь это то, что отражает нашу реальность. Если мы хотим, чтобы она отражалась ясно и чисто, чтобы мы не чувствовали себя подавленными, очищайте зеркала и следите за их целостностью.

Если зеркало разбилось, просто выбрасывайте его.

Сломанные часы

Часы представляют течение времени, движение. Если они не работают правильно, это может вызывать недоразумения и неудачи. Остановленные часы приводят к застою и застреванию, что создает препятствия для хорошего в вашей жизни.

Убедитесь, что все часы в вашем доме работают, что батареи не разряжены, что стекла не треснуты. Купите часы, которые вам нравятся.

Беспорядок в спальне

Спальня — место, где вы отдыхаете и восстанавливаете силы. Это помещение особенно важно держать в чистоте.

В спальне всегда должно быть чистое белье. Одежда в шкафах должна быть сложена аккуратно, чтобы энергия не нарушалась.

Ухоженная и чистая спальня приносит в семью счастье и радость в отношениях. Кстати, иногда, чтобы наладить отношения, нужно сделать уборку и реорганизацию в спальне.

Захламление

Когда вы храните много вещей, которые никому не нужны, и на них скапливается пыль, вокруг этих вещей начинает расти негативная энергия.

Захламление в разы замедляет обновление энергий в доме, которое так необходимо нам для изменений в жизни.

Запахи

Все, что плохо пахнет в доме, собирает вокруг себя негатив. Дурные запахи около мусорного ведра, в ящиках, в туалете могут сильно подпортить атмосферу в доме, даже если вы их не слышите.

Поэтому ароматерапия так полезна для энергетики. Эфирные масла, свечи, окуривание травами повышает вибрации дома и очищают его от всего плохого.



Негатив множится в доме с плохими запахами, беспорядком и сломанными вещами, поэтому осмотритесь и убедитесь, что у вас в доме нет всего этого.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2312239702719072322/

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