Раскрыта правда о «высадке» американских астронавтов на Луну

По данным СМИ, роль Луны сыграла пустыня в Неваде.

Портал WikiLeaks, в последние годы попадавший в выпуски новостей в основном в связи арестом Джулиана Ассанжа, выдачи которого требуют Соединенные Штаты, снова громко заявил о себе, сообщает "ТВ Центр".

Эксклюзивные секретные материалы создали WikiLeaks славу источника неопровержимой сенсационной информации. На этот раз речь идет о документах, которые должны подтвердить давние слухи, что правительство Соединенных Штатов Америки и НАСА скрывали правду о программе "Аполлон" и о высадках на Луну:

"Эти документы раскрывают истинную причину обмана программы "Аполлон" и то, как всё это отразилось в стратегии правительства Соединённых Штатов в то время в "холодной войне".

Документы якобы были переданы Ассанжу высокопоставленным сотрудником НАСА, который устал терпеть ложь, которой Соединенные Штаты полвека кормили человечество. Видео, облетевшее всю планету, на самом деле снимали на Земле. Роль Луны сыграла пустыня в штате Невада.

И якобы часть съемок была сделана в павильоне студии, где создавал свою свою "Космическую одиссею" Стэнли Кубрик. Но знали об этом всего несколько человек. И в июле 1969-го это якобы документальное кино посмотрели более полумиллиарда человек.

Зачем такая фальсификация? Американцы просто не могли простить русским лидерства в освоении космического пространства.

Еще аргументы? Нам сообщают, что в прошлом году китайский лунный зонд не обнаружил никаких следов визита американцев на нашем спутнике. НАСА отмалчивается. Никак не комментирует очередное разоблачение. А источники сообщают, что 70 процентов американцев не верят, что их соотечественники побывали на Луне.

Нация мечтателей и фантазеров выдаст любую байку за подлинную историю. Особенно часто прозревают разного рода деятели в отставке. Так, бывший директор засекреченной программы сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах", которая работала в Пентагоне, Луис Элизондо рассказал журналистам "Вашингтон Пост", что НЛО отключали ядерные установки в США.

И если кто-то объявил, что космос таит немало загадок, на Земле найдется немало желающих поведать нам, что разгадка у них в руках, а в действительности все не так, как на самом деле.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но первыми космическую инсценировку с полетом Гагарина в космос произвели в СССР, поскольку в то время не было абсолютной уверенности в надежности ракеты, систем связи и управления, как и вообще в том, что человек может нормально существовать и работать в космосе!

Несмотря на это, амбициозный Хрущев все равно требовал от Сергея Королева, чтобы первым в космос полетел советский человек. Нужно было любой ценой опередить НАСА, что означало идти на любые жертвы – в том числе и человеческие. Стараясь внушить всему миру успешность СССР в покорении космоса, советские конструкторы были вынуждены использовать недоработанные сырые ракеты, которые из-за спешки часто взрывались, унося человеческие жизни.

Несомненно, в этом случае запускать Гагарина в космос было слишком рискованно, поскольку задача стояла вернуть его на землю живым и невредимым, чтобы зарегистрировать рекорд покорения космоса советским человеком.Вместе с тем не было забыто неудачное приземление полуживого сына легендарного авиаконструктора Владимира Ильюшина, когда он, совершив три витка вокруг земли, но утратив при этом связь с наземными службами, совершил аварийную посадку в Китае, где и был арестован.

Он остался жив, но после неудачного приземления был в довольно неприглядном состоянии с несколькими переломами, ушибами и глубокими cсадинами! Конечно, предъявлять миру чуть живого советского «первооткрывателя космоса», о полете которого заранее не было объявлено, было стыдно для лживых руководителей СССР, поэтому и возвращать его на родину никто не спешил.

Лишь через год, по секретному соглашению между странами, Ильюшина передали в СССР. Об этом ,по сути, первом полете человека в космос, довольно подробно написал в своей книге венгерский писатель Иствуд Немори.

На этом основании самым логичным решением из сложившейся ситуации стало отправить космический корабль в космос без космонавта, имитирую затем приземление на парашюте мнимого космонавта Гагарина, что фактически и было сделано!Подобное решение было продиктовано и тем, что руководству страны стали известны сведения о том, что американцы через неделю собирались послать в космос своего космонавта, поэтому времени на техническую доработку корабля не оставалось!

Именно поэтому алчный авантюрист Хрущев, чтобы не опозориться во всем мире после стольких трагических происшествий в космосе, приказал произвести имитацию полета Гагарином. Однако приземление Гагарина на парашюте нарушало требование Международной авиационной федерации (FAI), согласно которому космонавт обязательно должен был приземлиться в корабле, в противном случае полет в космос могли не засчитать.

Именно из-за этого, лживым советским функционерам опять пришлось прибегнуть к обману, нагло скрыв от FAI факт приземления Гагарина к месту падения корабля на парашюте!Именно поэтому тогдашнему президенту АН СССР Келдышу, скрепя душой, пришлось подписать и направить в МАФ официальное письмо, в котором утверждалось, что якобы Гагарин не покидал корабль до приземления.

Только после этого,а особенно после полета Ильюшина, американцы признали свое поражение в космической гонке и не стали особо разглашать имеющие у них трагические записи гибели предыдущих советских космонавтов, а также афишировать, имеющие у них материалы о мифическом полете Гагарина, поскольку сами уже готовились к грандиозной инсценировки полета на Луну, чтобы этой величайшей аферой века затмить успех советской космонавтики!Именно аналогичную авантюру с покорением Луны позже осуществили американцы, окончательно убедившись в невозможности в то время послать туда астронавтов!

Именно поэтому Владимира Ильюшина, а не Гагарина,прогрессивное человечество считает первым космонавтом, покорившим космос! Об этом однозначно свидетельствует его имя, первым зафиксированное в Книге рекордов Гиннесса – как первого космонавта планеты! Звание же Героя Советского Союза Владимир Ильюшин получил за мировой рекорд, покорив высоту 28857 метров.

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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