На иконе Целительница Пресвятая Богородица изображена стоящей во весь рост у постели больного клирика, к которому явилась Сама Матерь Божия в ответ на горячую молитву и послала знамение Своей неизреченной любви и милости: больной получил совершенное исцеление, тотчас же пошел в церковь и, встав на клирос вместе с поющими, привел в изумление всех окружающих.

1 октября (18 сентября по старому стилю) Святая Церковь почитает образ Пресвятой Богородицы, именуемый «Целительница». Уже из самого названия видно, что история этой иконы связана с чудесами исцеления от различных болезней, на протяжении веков происходивших по молитвам людей перед Её святым образом.

Святой образ Пресвятой Богородицы, именуемый «Целительница», является одной из древнейших икон Божией Матери и относится ко временам святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (4 век). Эта икона находилась в Цилканском храме в местности Карталинии.

Цилканский кафедральный храм

К сожалению, со временем древний образ был утерян. Сейчас трудно установить доподлинно, как выглядел грузинский оригинал. Вероятно, на нем была изображена Богородица, исцеляющая одного или нескольких болящих.

Так или иначе, иконы, на которых Пресвятая Дева предстоит перед взором молящихся в облике врача, склонившегося над одром больного, получили довольно широкое распространение и полюбились верующим.

В России получила известность другая икона Божией Матери «Целительница», история написания которой связана с чудесным событием, происшедшим в Москве в конце XVII столетия, и описанным в книге святителя Димитрия Ростовского «Руно Орошенное».

Один из церковнослужителей (певчий) Наварнинской церкви Викентий Бульвиненский имел благочестивую привычку при входе и выходе из церкви преклонять колена пред образом Божией Матери и произносить краткую молитву: «Радуйся, благодатная! Господь с Тобою! Блаженно чрево, носившее Христа, и сосцы, питавшие Господа Бога и Спаса нашего!» Однажды этот благочестивый клирик заболел опасной болезнью: у него начал гнить язык, и боль была настолько сильна, что он терял рассудок. Придя в себя, больной мысленно прочитал свою обыкновенную молитву к Богородице и тотчас у изголовья увидел прекрасного юношу. Это был Ангел-Хранитель. С состраданием взирая на больного, Ангел воззвал к Пресвятой Богородице, вознося Ей молитву об исцелении. Вдруг явилась Сама Матерь Божия и послала знамение Своей неизреченной милости: больной почувствовал себя совершенно здоровым, пошел в церковь и стал на клиросе вместе с поющими. Это чудо послужило поводом к написанию образа Богородицы «Целительница».

Икона изображает Божию Матерь, стоящую у постели больного клирика. На створах складня находятся изображения: на левом – Архангела Михаила, на правом – Архангела Гавриила, как бы поддерживающих икону.

Чудотворную икону поместили в Московском Алексеевском женском монастыре, находившимся тогда на месте Храма Христа Спасителя.

Алексеевский монастырь в Москве — не сохранившийся православный женский монастырь, находившийся на месте Храма Христа Спасителя

В 30-х годах XIX века в связи со строительством Храма Христа Спасителя монастырь был перемещен на Верхнюю Красносельскую улицу (Красное Село). После разорения Ново-Алексеевского монастыря большевиками в 1926 году, чудотворную икону передали в храм Воскресения Христова в Сокольниках (Кедровская церковь).

Существует много списков чудотворной иконы, обладающих такой же целитель­ной силой, как и оригинал. Например, в 1682 году по молитвам к одному из них выздоровела дочь коломенского священника, страдавшая тяжелой и неизлечимой болезнью спинного мозга. Это было большим чудом.

На некоторых списках чудотворного образа в нижней части помещен рассказ о чуде, похожий на текст, изложенный в сочинении святителя Димитрия Ростовского. На полях образа иногда присутствуют изображения святых мучеников бессребреников Космы и Дамиана, священномученика Антипы, епископа Пергамского, мучеников Кирика и Иулитты.

Чаще всего образ Пресвятой Богородицы «Целительница» встречается в больничных храмах и часовнях, богадельнях, палатах клиник. И неудивительно: ведь к кому же ещё, как не ко Христу и к Его Пречистой Матери в первую очередь обращаться верующему человеку в тяжелые минуты болезни и страданий?

Как правило, во имя иконы Божией Матери «Целительница» освящали храмы при больницах, где болящие могли помолиться Пресвятой Богородице об исцелении души и тела. В частности, в Москве во имя святого образа «Целительница» были освящены один из храмов Старо-Екатерининской больницы на Мещанской улице и домовая церковь при Полицейской больнице имени Императора Александра III, устроенная знаменитым доктором Гаазом. После революции они были закрыты, а здания перестроены.

В 1992 году в честь иконы «Целительница» был освящен новый Храм иконы Божией Матери Целительница при НИИ клинической психиатрии научного центра психического здоровья РАМН на Каширском шоссе (Москва, Каширское шоссе, 34). Помещение храма было построено в начале 80-х годов XX века для нужд НИИ и устроено средствами самого института и его сотрудников. Люди в скорбных жизненных обстоятельствах приходят помолиться в этот храм перед благодатной иконой Божией Матери.

Каждый день множество больных молится Богу и Божией Матери о выздоровлении, однако болезнь оставляет далеко не всех. Как это объяснять? В чем тайна тех людей, молитвы которых были услышаны? Как человеку молиться, чтобы Бог исполнил его просьбу?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо задуматься о смысле своей жизни. Если я живу только для себя — зачем я нужен в этом мире? Если я больше забочусь о своем теле, чем о своей душе — что мне останется, когда тело откажется мне служить? Болезнь — это не только боль и проблемы, но и шанс посмотреть на себя со стороны, переоценить свои ценности, сместить акценты, по-иному расставить жизненные приоритеты.

Не секрет, что чаще всего люди обращаются к Богу тогда, когда им плохо. Но обращение это может быть разным. Зачастую человек приходит в храм, ставит свечи и считает, что теперь Бог должен исполнить все его желания. А Бог никому ничего не должен.

Вспомним чудо исцеления больного клирика, ставшее поводом к написанию иконы Божией Матери «Целительница». Прежде всего, поражает поведение болящего Викентия. В его молитве не было ни одного прошения. Клирик только лишь прославлял Бога и Деву Марию, благодарил Их и с радостью и мужеством ждал своей грядущей кончины. И исцеление этого человека, которое, вроде бы как, произошло исключительно по просьбе ангела-хранителя (ведь сам Викентий не просил о своем выздоровлении), по большому счету, было ничем иным, как ответом Богородицы на смирение болящего.

Когда нас посещает какая-то проблема или недуг, то первой реакцией чаще всего бывает именно ропот: «Господи, за что?», — спрашиваем мы у Неба. И молимся, чтобы полоса неудач скорее сменилась светлыми беспечальными днями. Викентий же явил совершенно иную поведенческую парадигму, и, даровав ему исцеление, Богородица, по сути, благословила его позицию, указав и нам некий образец поведения.

Второй, не менее примечательный момент: Дева Мария исцелила клирика не сразу, но лишь спустя некоторое время — когда он уже был при смерти. Святые отцы всегда предупреждали, что Господь лучше нас знает время, которое оптимально подходит для дарования нам любых благ. Эту прописную истину подтверждает и живой опыт Церкви, опыт простых людей, готовых сказать: «Господь все подает или не подает вовремя». Нам же остается лишь ждать. Однако ожидание это — не унылое безразличие, когда болезнь или скорбь воспринимается как печальный тупик и безнадега. Ожидание благ от Бога — это полное доверие Ему, и уверенность в том, что все подаваемое от Бога — благо. Такое ожидание и такое доверие, образец которых явил нам Викентий, и подражать которому призваны все христиане.

Вознесенное от чистого сердца любое прошение обязательно услышит Матерь Божия. И в самых тяжелых ситуациях люди обращаются к ней за помощью, как к последней надежде.

Молитва

Приими, о Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе приносимыя от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умиле­нием, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему. По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бе­сы прогоняеши, обидимыя от бед из­бавлявши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши: еще же, Гос­поже Владычице Богородице, от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Тво­им к Сыну Твоему, Христу Богу на­шему. О Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас, недостойных рабех Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и покло­няющихся со умилением Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков Аминь.

Тропарь, глас 4

Яко Пресветлая Звездо, просия Божест­венными чудесы святый Твой образ «Целительнице», подаждь убо и нам, Богородице Марие, исцеление недугов душевных и те­лесных, спасение и велию милость.

Тропарь, глас 1

Любовию, Чистая Дево, Твою свя­тую икону почитающим и Божию Тя истинную Матерь прославляющим и вер­но поклоняющимтися Целительница явися, всякое зло и болезни от сих уда­ляющая, яко Всемогущая.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим святыя иконы Твоея чудесное отображение.