Математика коронавируса: когда выйдем на плато и когда победим?

В сети огромное количество спекуляций насчет распространения коронавирусной инфекции. В этой статье постараюсь с использованием открытых данных (только официальных) рассмотреть некоторые моменты распространения коронавируса в России и в мире, проанализировать графики, чтобы приблизительно понять, что нас ждёт дальше.
Источник: https://blog.datawrapper.de/coronaviruscharts/
На сегодня (10-11 мая) в мире заражено более 4 млн. человек, что соответствует одному заболевшему на 1000 человек. Погибло 283 тысячи человек, что соответствует 1 погибшему на 27 тысяч человек. Прирост заболевших уже практически месяц составляет 70-100 тысяч в день, смертность - 5-9 тысяч в день. Россия, кстати, рвется на второе место по общему числу одномоментно заболевших людей, уступая только США.
Источник: https://blog.datawrapper.de/coronaviruscharts/
Самому большому удару подверглась Северная Америка и Европа. В Океании распространятся вирусу сложнее и за больших расстояний, а в Азии коронавирус фактически побежден за счет организации и беспрекословного подчинения местного населения властям (чего нам явно не хватает). Интересная и немного пугающая ситуация в Африке. По некоторым оценкам умереть от коронавируса в Африке могут от 170 до 300 тыс.человек, что, положа руку на сердце и учитывая общий уровень смертности в Африке, не новинка. Другая проблема в том, что коронавирус "закрыл границы", и продовольственная безопасность целого региона под угрозой. Что это значит для остального мира: рост попыток незаконной миграции, революции и смены режимов, мягкие интервенции под прикрытием борьбы с коронавирусом, раздел полезных ископаемых и многое другое. Посмотрим.
Источник: https://blog.datawrapper.de/coronaviruscharts/
На этом графике показано время удвоения подтвержденных случаев коронавируса в мире с интервалов в 5 дней. Как видно из таблицы, в России динамика распространения коронавируса хоть и остается положительной, но всё больше откланяется от экспоненциального роста. "Вперед" идет только Бразилия и Пакистан. хотя и это может быть связано с погрешностями и неоднородностями статистики.
Источник: https://blog.datawrapper.de/coronaviruscharts/
На этом графике приведена статистика смертности от коронавируса. Как видим российская кривая смертности очень похожа на китайскую, хотя мы и значительно превосходим их по количеству заболевших. Если отталкиваться от показателей Китая, то смертность в России от коронавируса составит от 4 до 5 тысяч человек, а количество случаев заражения стабильно начнет уменьшаться в течение 20-30 дней.
На графике интересны и начальные точки: они показывают как резко начинали умирать люди: по этому показателю Россия твердый середняк.
Источник: https://blog.datawrapper.de/coronaviruscharts/
На этом графике показано количество поборовших коронавирус людей. Данные за Великобританию неверны: это государство официально не предоставляет статистику выздоровевших людей. В целом хочется отметить достаточно приятные цифры по России: люди выздоравливают чаще или вовсе болеют бессимптомно, что конечно связано и с невысоким средним возрастом зараженных.
Что такое плато коронавируса?
Вчера Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что Россия преодолела пик заражаемости коронавирусом и вышла на "плато". В начале стоит отметить, что следует различать плато для "общих зараженных" и для "критически больных зараженных". Так вот, по второму показателю Россия вышла на своеобразное плато уже как пару недель назад.
Источник: https://blog.datawrapper.de/coronaviruscharts/
Пик эпидемии - день, когда зарегистрировано максимальное количество заболевших. Плато наступает после пика - если в течение одной-двух недель роста заболеваемости не отмечается. С плато можно "сойти" - тогда количество случаев заражения начнет снижаться. На графике выше видно, Европа и США уже начинают сходить с плато. Наш график сразу над европейским (оно включает Восточную Европу и страны СНГ): основной прирост сейчас как раз дает Россия, но в мировых масштабах - это не много.
Когда победим?
Не берусь предполагать. Сроки разработки вакцины - самые разные: кто-то заявляет об их готовности к концу лета, а кто-то пессимистически отмечает, что ждать придется еще пару-тройку лет. Скорее всего, придется привыкнуть к такому образу жизни: да, мы вернемся на работу, снова будем смотреть спортивные трансляции на стадионах, ходит в кино и слушать музыку на концертах, но с применением всех предосторожности. Не знаю как Вы, а носить маску, не трогать лицо, очень тщательно мыть руки и протирать поверхности спиртом, я привык: здоровее будем! Всего хорошего!
Источник : https://vseonauke.com/2321988663812295386/
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