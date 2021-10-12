Математика коронавируса: когда выйдем на плато и когда победим?

Источник: https://blog.datawrapper.de/coronaviruscharts/

Пик эпидемии - день, когда зарегистрировано максимальное количество заболевших. Плато наступает после пика - если в течение одной-двух недель роста заболеваемости не отмечается. С плато можно "сойти" - тогда количество случаев заражения начнет снижаться. На графике выше видно, Европа и США уже начинают сходить с плато. Наш график сразу над европейским (оно включает Восточную Европу и страны СНГ): основной прирост сейчас как раз дает Россия, но в мировых масштабах - это не много.

Когда победим?

Не берусь предполагать. Сроки разработки вакцины - самые разные: кто-то заявляет об их готовности к концу лета, а кто-то пессимистически отмечает, что ждать придется еще пару-тройку лет. Скорее всего, придется привыкнуть к такому образу жизни: да, мы вернемся на работу, снова будем смотреть спортивные трансляции на стадионах, ходит в кино и слушать музыку на концертах, но с применением всех предосторожности. Не знаю как Вы, а носить маску, не трогать лицо, очень тщательно мыть руки и протирать поверхности спиртом, я привык: здоровее будем! Всего хорошего!

Источник : https://vseonauke.com/2321988663812295386/

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