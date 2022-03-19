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Удивительные факты о человеке и человечестве

Человек является самым сложным и совершенным творением природы. Многие процессы, происходящие с нами, и особенности нашего строения по-прежнему вызывают немало вопросов у ученых. Далее мы не будем искать ответы на различные загадки, а познакомимся с удивительными фактами о нас.

1.

Ученые определили что все химические вещества в теле человека можно оценить примерно в $ 160.

Удивительные факты о человеке и человечестве

2.

Если бы мы могли слышать частоту меньше 20 Гц, мы бы услышали движения своих мышц.

Удивительные факты о человеке и человечестве

3.

Теоретически люди могли бы жить только на сливочном масле и картофеле.

Удивительные факты о человеке и человечестве

4.

Когда наш организм не получает полноценного питания, уровень тестостерона падает, в то время как уровень эстрогена остается неизменным. Это может привести к гинекомастии — увеличению груди у мужчин.

Удивительные факты о человеке и человечестве

5.

В связи с тем, что фертильность падает с увеличением богатства, население Земли, скорее всего, не будет так же повышаться, как в прошлом веке. По некоторым подсчетам, оно остановится примерно на 10 миллиардах.

Удивительные факты о человеке и человечестве

6.

В вакууме космоса, вы не взорветесь и не замерзнете до смерти, а скорее всего, умрете от удушья.

Удивительные факты о человеке и человечестве

7.

У каждого человека уникальный узор языка, как и отпечатки пальцев.

Удивительные факты о человеке и человечестве

8.

Некоторые историки считают, что люди развивали сельское хозяйство для производства алкоголя.

Удивительные факты о человеке и человечестве

9.

Олигосахариды в грудном молоке предназначаются не для ребенка, а для кишечных бактерий.

Удивительные факты о человеке и человечестве

10.

Люди — лучшие бегуны на длинные дистанции на нашей планете. В прошлом они охотились за добычей, доводя ее до изнеможения.

Удивительные факты о человеке и человечестве

11.

Ученые заметили, что люди склонны создавать спонтанный порядок, когда они брошены на произвол судьбы (начиная от крупномасштабного общества до небольшой системы кругового движения транспорта).

Удивительные факты о человеке и человечестве

12.

В штате Кентукки когда-то жила семья с синей кожей. Семейство Фугейт приобрело синий цвет кожи из-за кровосмешения и редкого генетического расстройства — метгемоглобинемии.

Удивительные факты о человеке и человечестве

13.

Только у европейцев есть лактазная переносимость (переносимость молока во взрослом возрасте). У большинства других людей в той или иной степени непереносимость лактозы.

Удивительные факты о человеке и человечестве

14.

Зевота заразительная не только у людей, но и у собак.

Удивительные факты о человеке и человечестве

15.

У вас гораздо больше 5-ти чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус). Например, чувство равновесия и термоцепция — всего несколько из множества чувств, которые не включают в основную пятерку.

Удивительные факты о человеке и человечестве

16.

Ушная сера обладает антимикробными свойствами, предотвращая скопление в ушах грибка и бактерий.

Удивительные факты о человеке и человечестве

17.

Ученые не смогли найти достаточно доказательств связи ГМО (генетически модифицированных продуктов) с проблемами со здоровьем у людей.

Удивительные факты о человеке и человечестве

18.

Единственный потенциальный случай передачи рака от человека к человеку произошел, когда хирург, проводивший операцию на раковом пациенте, порезал себе руку и трансплантировал» себе раковые клетки.

Удивительные факты о человеке и человечестве

19.

Ваши стопы состоят из 52 костей. Это четверть всех костей в вашем теле.

Удивительные факты о человеке и человечестве

20.

Человеческий палец способен ощутить предмет толщиной всего 13 нанометров. Если бы ваш палец был размером с Землю, вы бы почувствовали разницу между домом и автомобилем.

Удивительные факты о человеке и человечестве

21.

Наши глаза способны заметить пламя свечи на расстоянии 50 км, при условии ясной темной ночи.

Удивительные факты о человеке и человечестве

22.

Некоторые люди выступают в поддержку трансгуманизма, то есть за искоренение старения и болезней с помощью технологий, в результате чего люди станут киборгами.

Удивительные факты о человеке и человечестве

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