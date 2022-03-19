Удивительные факты о человеке и человечестве

Человек является самым сложным и совершенным творением природы. Многие процессы, происходящие с нами, и особенности нашего строения по-прежнему вызывают немало вопросов у ученых. Далее мы не будем искать ответы на различные загадки, а познакомимся с удивительными фактами о нас.

1.

Ученые определили что все химические вещества в теле человека можно оценить примерно в $ 160.

2.

Если бы мы могли слышать частоту меньше 20 Гц, мы бы услышали движения своих мышц.

3.

Теоретически люди могли бы жить только на сливочном масле и картофеле.

4.

Когда наш организм не получает полноценного питания, уровень тестостерона падает, в то время как уровень эстрогена остается неизменным. Это может привести к гинекомастии — увеличению груди у мужчин.

5.

В связи с тем, что фертильность падает с увеличением богатства, население Земли, скорее всего, не будет так же повышаться, как в прошлом веке. По некоторым подсчетам, оно остановится примерно на 10 миллиардах.

6.

В вакууме космоса, вы не взорветесь и не замерзнете до смерти, а скорее всего, умрете от удушья.

7.

У каждого человека уникальный узор языка, как и отпечатки пальцев.

8.

Некоторые историки считают, что люди развивали сельское хозяйство для производства алкоголя.

9.

Олигосахариды в грудном молоке предназначаются не для ребенка, а для кишечных бактерий.

10.

Люди — лучшие бегуны на длинные дистанции на нашей планете. В прошлом они охотились за добычей, доводя ее до изнеможения.

11.

Ученые заметили, что люди склонны создавать спонтанный порядок, когда они брошены на произвол судьбы (начиная от крупномасштабного общества до небольшой системы кругового движения транспорта).

12.

В штате Кентукки когда-то жила семья с синей кожей. Семейство Фугейт приобрело синий цвет кожи из-за кровосмешения и редкого генетического расстройства — метгемоглобинемии.

13.

Только у европейцев есть лактазная переносимость (переносимость молока во взрослом возрасте). У большинства других людей в той или иной степени непереносимость лактозы.

14.

Зевота заразительная не только у людей, но и у собак.

15.

У вас гораздо больше 5-ти чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус). Например, чувство равновесия и термоцепция — всего несколько из множества чувств, которые не включают в основную пятерку.

16.

Ушная сера обладает антимикробными свойствами, предотвращая скопление в ушах грибка и бактерий.

17.

Ученые не смогли найти достаточно доказательств связи ГМО (генетически модифицированных продуктов) с проблемами со здоровьем у людей.

18.

Единственный потенциальный случай передачи рака от человека к человеку произошел, когда хирург, проводивший операцию на раковом пациенте, порезал себе руку и трансплантировал» себе раковые клетки.

19.

Ваши стопы состоят из 52 костей. Это четверть всех костей в вашем теле.

20.

Человеческий палец способен ощутить предмет толщиной всего 13 нанометров. Если бы ваш палец был размером с Землю, вы бы почувствовали разницу между домом и автомобилем.

21.

Наши глаза способны заметить пламя свечи на расстоянии 50 км, при условии ясной темной ночи.

22.

Некоторые люди выступают в поддержку трансгуманизма, то есть за искоренение старения и болезней с помощью технологий, в результате чего люди станут киборгами.