Факты о солнечном затмении, которые будут интересны не только любителям астрономии

Наверняка, почти все слышали о солнечных затмениях, а и иногда лично наблюдали это явление, которое приводило в ужас людей ещё несколько столетий назад.

И хотя астрономы раскрыли тайну этого явления, существует множество интереснейших фактов о солнечных затмениях, и это факты могут удивить даже тех, кто был прилежным учеником на уроках астрономии.

1. Тень Луны

Солнечное затмение: тень Луны.

Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит перед Солнцем и бросает тень на Землю. Это связано с тем, что расстояние между Солнцем и Землей примерно в 400 раз превышает расстояние Луны от Солнца. Диаметр Солнца также примерно в 400 раз больше, чем у Луны. Благодаря подобному, Солнце и Луна имеют одинаковый размер при наблюдении с Земли. Когда Луна проходит перед Солнцем, она блокирует его свет, видимый с Земли.

2. Частичное, кольцевое и общее

Солнечное затмение: частичное, кольцевое и общее.

Существует три разных типа солнечного затмения: частичное, кольцевое и общее. Частичное солнечное затмение - это когда Луна «не идеально совпадает» с Солнцем. Кольцевое солнечное затмение - когда Луна и Солнце находятся на одной линии, но либо Луна в данный момент пребывает дальше от Земли, либо Земля находится ближе к Солнцу.

3. Звезды днём

В этой ситуации кажущийся размер Луны меньше, чем у Солнца, что приводит к появлению яркого кольца, окружающего темную Луну. Полное затмение - это когда Луна полностью закрывает Солнце.

Солнечное затмение: звезды днём.

На дневном небе появляются звезды. Поскольку затмение приводит к тому, что днем становится темнее, на небе будут видны планеты и звезды, обычно скрытые светом Солнца. В первую очередь, стоит искать Марс, Меркурий, Юпитер и Венеру.

4. Защита глаз

Солнечное затмение: защита глаз.

Нельзя смотреть на затмение без защиты глаз. Если смотреть прямо на солнце, не защитив при этом глаза, то это очень опасно. Это может даже привести к слепоте.

5. Только в новолуние

Солнечное затмение: только в новолуние.

Солнечное затмение происходит только во время новолуния. Подобное происходит потому, что Луна должна находиться между Солнцем и Землей, чтобы произошло затмение. Единственная лунная фаза, когда это происходит, это новолуние.

6. Исключение в 5°

Солнечное затмение: исключение в 5°.

Хотя затмения происходят во время новолуний, они встречаются не во время каждого новолуния. Это связано с тем, что орбита Луны наклонена на 5 градусов по отношению к орбите Земли вокруг Солнца. Затмения происходят только тогда, когда пересекаются «пути» Земли, Солнца и Луны (это пересечение называется «узлом»). Обычно Солнце находится выше или ниже «узла», поэтому и не происходит затмения.

7. Блики, тишина и падение температуры

Солнечное затмение: блики, тишина и падение температуры.

Во время затмения происходят странные вещи. По мере приближения затмения можно столкнуться со странными явлениями. К примеру, по всему горизонту можно увидеть области, более светлые, чем небо вокруг солнца, тени, которые выглядят по-другому. Также перестают щебетать птицы, и наблюдается падение температуры примерно на 1-5 градусов.

8. «Кости оракула»

Солнечное затмение: «Кости оракула».

Китай опубликовал первые известные записи солнечных затмений. Эти данные о солнечных затмениях были запечатлены на кусках кости, которые впоследствии назвали «Костями оракула». Они датируются примерно 1050 г. до н.э.

9. Нет луны - нет затмений

Солнечное затмение: нет луны - нет затмений.

Примерно через миллион лет солнечные затмения не будут заметны.Это случится потому, что Луна медленно отдаляется от Земли.

10. Везунчик Кэмпбелл

Солнечное затмение: просто красиво.

Канадский астроном и знаменитый охотник за затмениями Джон Вуд Кэмпбелл путешествовал по миру в течение 50 лет, пытаясь увидеть 12 разных затмений. И каждый раз он сталкивался с пасмурным небом.

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