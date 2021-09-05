Тофалария: затерянный мир

Представителей коренной сибирской народности тофы на земле осталось около 800 человек. Когда-то они были кочевниками, а сейчас большинство тофов компактно живёт в трёх посёлках в Нижнеудинском районе Иркутской области. Этот очень красивый и обособленный горный регион называют Тофаларией. Добраться до него фактически можно лишь по воздуху.

Тофалария на карте России.

Аэропорт в райцентре Нижнеудинск сегодня единственный между Красноярском и Иркутском. Обслуживает местные авиаперевозки — для нужд геологов, лесоохраны, оленеводов, туристов и, разумеется, жителей Тофаларии.

Погрузка в Нижнеудинске. В былые времена в сёла Тофаларии по два раза в день летал Ан-2. Сегодня — только вертолёт. Раз в неделю

Река Уда (другое название Чуна) протекает по территории Иркутской области и Красноярского края. Вытекает из горного озера в Восточном Саян

Река течёт в саянской тайге. На некоторых участках отличается обрывистыми берегами.

Многие участки тайги с горными хребтами в здешних местах фактически непроходимы.

Поселок Алыгджер.

Административный центр Тофаларского муниципального образования. Расположен на правом берегу Уды в 93 километрах к юго-западу от Нижнеудинска.

Алыгджер в переводе с тофаларского языка означает «ветер».

Дует здесь он довольно сильно. И проникает всюду беспрепятственно — на зависть людям. От «большой земли» Алыгджер отрезан непроходимыми горами. Добраться в Алыгджер можно практически лишь вертолётом. Зимний вариант — по замерзшему руслу реки, но это довольно длительное (десятки часов) и небезопасное путешествие.

Здание «международного» (помимо тофов в посёлке живут русские) аэропорта Алыгджер

Тофалария расположена в горной системе Восточный Саян на юге Сибири.

Посёлок Нерха.

Население слегка превышает 200 человек. Тофаларские сёла были образованы в 20-х годах прошлого века, когда советская власть решила, что оленеводы-кочевники должны стать оседлыми жителями.

Аэропорт Нерха.

Беречь природу здесь призывают с незапамятных времён. Зимой в сёлах Тофаларии практически не остаётся мужчин — все уходят в тайгу на охоту (занимаются охотой, впрочем, и некоторые женщины). Сегодня это практически единственный источник дохода местных жителей. В Тофаларии много соболя, горностая, белки, колонка.

Летим дальше. В Верхнюю Гутару — третий посёлок Тофаларии.

Урочище Колокольня.

Урочище — это неофициальное название любого географического объекта, о котором люди «уреклись», договорились. В данном случае скалу назвали по её отдаленному сходству с рукотворным строением, колокольней.

Посёлок Верхняя Гутара.

Население около 400 человек. Посёлок был создан в 1920-е годы. Немного позднее здесь организовали колхоз «Кызыл-Тофа» («Красная Тофалария»), устроили звероферму по разведению лисиц. Ферма вскоре разорилась. Колхоз расформировали в 1967 году и включили в состав тофаларского коопзверпромхоза.

Посёлок Верхняя Гутара.

Население около 400 человек. Посёлок был создан в 1920-е годы. Немного позднее здесь организовали колхоз «Кызыл-Тофа» («Красная Тофалария»), устроили звероферму по разведению лисиц. Ферма вскоре разорилась. Колхоз расформировали в 1967 году и включили в состав тофаларского коопзверпромхоза.

Ещё один аэропорт. «Верхняя Гутара».

Территория Тофаларии сопоставима с площадью таких стран, как Израиль, Сальвадор или Словения.

Писатель Валентин Распутин когда-то назвал Тофаларию «Краем возле самого неба».

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