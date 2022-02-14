Муж с друзьями пьет, гуляет - что делать?

Муж приходит поздно, встречается с друзьями и совершенно забыл о семье? Такие проблемы очень часто мучают женщин. Как разобраться в причинах такого поведения и что делать, расскажет статья.
Муж гуляет с друзьями: причины
Чтобы избавиться от проблемы, следует для начала выяснить ее причины. Если муж стремится проводить много времени со своими друзьями, не стоит паниковать и тем более обвинять его или товарищей в этом. Часто причина кроется в семейных отношениях или является реакцией на происходящие изменения в укладе жизни супругов.
- Защитная реакция от проблем. Чего ждет человек, приходя домой? Конечно же, отдыха, тепла и уюта. В этой тихой гавани хочется расслабиться после тяжелого дня, получить поддержку. Если же человека, приходящего домой, встречают конфликты, проблемы и агрессивное отношение, адекватной реакцией будет желание уйти, абстрагироваться. Винить в этом мужчину нет смысла, ведь у него природой, как у всех людей, заложен нормальный ответ на любого рода стресс - "бей или беги". Если дать физический отпор раздражающей ситуации нет возможности (в семье не практикуется насилие), остается удалиться подальше от объекта стресса. На помощь приходит мужская компания или компьютерные игры.
- Исключать личность самого мужа тоже нельзя. Иногда причиной постоянного времяпрепровождения в компании товарищей может быть некая инерция - продолжение поведения, которое было привычно до брака. Это происходит в том случае, если мужчина психологически не был готов к женитьбе или очень молод. Для него трудно переключиться с роли холостяка на примерного семьянина.
- Отсутствие общих интересов и тем для общения у супругов. К сожалению, такая причина достаточно распространена. Случается, что мужу и жене попросту неинтересно в компании друг друга. Например, он мало смыслит в музыке, а ей совершенно не хочется слушать о двигателях автомобиля. В этих случаях люди закономерно ищут для себя "клуб по интересам", где можно поделиться важным для себя.
- Семейный кризис. Никто не отменял естественных периодов в жизни каждой семьи, когда охладевают чувства, заканчивается романтика, а новый этап отношений еще не сформирован. Последствиями в этом случае часто становятся мужские увлечения, не связанные с домом и женой.
- Нежелание заниматься семейным бытом. Очень часто причиной конфликтов между женой и мужем может быть мужская компания, которая просто забирает мужчину из круга семьи. Многих представителей сильного пола не привлекает перспектива заниматься ремонтом, выносить мусор и пылесосить в выходные. Гораздо интереснее посвятить это время своим увлечениям. Но значит ли это, что жена должна нести на себе весь груз домашних дел? Вовсе нет. Что делать в таких случаях - читаем далее.
Зачем друзья, если есть я?
Распространенное мнение многих женщин сводится к следующему: зачем мужу проводить время с другими людьми, если жена тоже может составить компанию в каком-то занятии, поговорить или поддержать? В этом есть смысл. Особенно если женщина действительно является "универсальным солдатом", с которым можно и на рыбалку, и в боулинг, и машину починить. Но почему у человека должен быть только один друг, даже такой разноплановый?
В этом случае стоит пересмотреть собственную позицию и отношение. Так ли важно самой женщине проводить все свободное время с мужем? Есть ли у нее собственные интересы и друзья, с которыми можно встретиться? Ведь заменить весь мир мужчине, особенно если он в этом не нуждается, - это значит добавить стресса в собственную жизнь. Во-первых, это ограничивает жизненное пространство. Во-вторых, добавляет мучений, если мужчина этого не ценит.
Если муж с друзьями встречается периодически, и иных проблем в семейной жизни нет, для женщины открывается возможность заняться собой - внешностью, увлечениями, общением с подругами. Тем, что доставляет удовольствие. А приподнятым после этого настроение можно поделиться с мужчиной и только наладить с ним отношения.
Если друг важнее
Обиду женщины (и заслуженную) может вызывать явное предпочтение мужчиной своих друзей. При том что это касается не только проведения досуга, но и помощи или поддержки. К примеру, чтобы отвезти жену домой из супермаркета, его стоит уговаривать, а забрать друга из клуба - достаточно одного звонка. Негодование женщины в этом случае понятно.
Такую ситуацию стоит обговаривать. И только в доверительной атмосфере, максимально исключив из диалога все возможные обвинения в сторону супруга. Обратную реакцию также может вызвать явное противопоставление семьи как важнейшей сферы жизни и дружбы - "ненужной и бессмысленной". Скорее всего, такие слова вызовут у мужчины только протест. Диалог стоит сводить в русло собственных переживаний - показать, что такое поведение неприятно и обидно, попросить учитывать интересы семьи и планировать свое время так, чтобы не причинять ущерба ни одной из сфер жизни. Ведь иногда мужчина просто не знает о том, что таким образом обижает супругу, а намеки в виде скандалов и истерик воспринимает как проявления ее дурного характера.
Надоело видеть их у себя дома!
Не менее часто, чем отсутствие благоверного, бесят женщин такие мужские увлечения, как встречи в доме. Жену может раздражать не только присутствие посторонних ей людей, но и необходимость при этом выполнять роль хозяйки: готовить угощение, убирать дом после посиделок и прочее.
В этом случае точно не помогут упреки и претензии. Они только усугубят ситуацию и отдалят супругов. Здесь снова важен спокойный разговор: объяснить мужу, что вам иногда хочется дома отдохнуть, а это трудно в присутствии его друзей, и попробуйте найти компромисс. Например, попросите его встречаться с товарищами в других местах. А если они собираются все же в этом доме, то самим отвечать за связанные с этим бытовые функции.
Муж в компаниях злоупотребляет алкоголем
Если муж пьет с друзьями, причем систематически, нужно разбираться в причинах подобного явления:
- Подозрения в алкоголизме. Многие мужчины не придают большого значения периодическим пьянкам с друзьями, не считая это проблемой. Женщине нужно понять, существует ли проблема на самом деле. Если при этом большая часть семейного бюджета расходуется на подобные гуляния, ухудшается здоровье и страдает психологический климат в семье, нужно решать проблему с зависимостью. Начать с разговора "по душам", высказать свои тревоги и узнать, почему муж делает это. Затем составить план по профессиональной реабилитации.
- Уход от проблем дома. Насколько комфортно общение между супругами? Как складываются отношения отца с детьми? Устранив внутрисемейные неурядицы, можно решить проблему и забыть мужские увлечения алкоголем, как страшный сон.
- Если посиделки в барах с друзьями являются единственной альтернативой свободному времяпрепровождению, стоит задуматься о семейном досуге. Если супруги имеют общие интересы, стоит попробовать разные способы культурного отдыха вместе, тогда времени на встречи с друзьями за пивом просто не останется.
Как проверить, изменяет ли муж?
Очень часто волнение супруги связано не только с отсутствием мужа дома, но и таящимися за этим причинами. Измена - самое распространенное подозрение.
Прежде чем искать способы, как проверить, изменяет ли муж, надо дать себе ответы на некоторые вопросы. Во-первых, есть ли тому причины (охлаждение в отношениях, конфликты)? Во-вторых, есть ли явный повод так думать? Само по себе отсутствие мужчины дома не говорит об измене. А вот, скажем, помада на рубашке - более явный признак.
В такой щекотливой ситуации очень легко запутаться. Итак, по порядку.
- Есть причины измены и признаки ее? Отставить панику! Самообладание в этом деле - самое трудное, но при этом наиболее действенное правило. Принимать решения можно только с холодной головой. Прежде всего решите для себя, чего вам больше хочется: сохранить отношения или разорвать их? В зависимости от этого планируйте дальнейшие действия.
- Чтобы понять, изменяет ли муж, можно бесконечно долго изводить себя подозрениями, икать им подтверждения, ходить к гадалкам и т. д., вплоть до нервного истощения. А можно в открытую поговорить с ним о своих тревогах. И опять-таки, в спокойной манере. Рассказать, почему это волнует и дать возможность ему высказаться. В доверительном диалоге можно понять, врет ли человек (отводит взгляд, старается перевести тему, необоснованно обвиняет в ответ или начинает сильно нервничать). Мужу, которому нечего скрывать, в открытом общении проще объясниться и успокоить жену, если она ошибается. Или же сказать напрямую об измене.
- Еще один вариант для женщин, которые приняли решение не разрывать отношения. Если подозрения об измене есть, можно повернуть ситуацию в свою пользу. Попросту стать той женщиной, от которой не захочется уходить. Привести в порядок внешность и настроение - этого обычно достаточно. Принять тот факт, что во всех разладах в семье всегда виноваты оба. И начать налаживать жизнь с себя. Если же мужчина продолжает изменять, у женщины все равно останется ее прекрасный внешний вид и самонастрой, с которыми построить новые отношения - дело времени.
Что может женщина?
Женщина может в подобных ситуациях многое, если не все. В любом случае начать стоит с определения проблемы и причин, по которым муж не хочет идти домой. Для этого нужно задать себе ряд вопросов:
- Какие в семье отношения?
- Как мы общаемся?
- Есть ли у нас общие интересы?
- Насколько я интересна как личность?
- Что дают друзья мужу?
- Почему меня это волнует?
- Могу ли я помочь ему справиться с проблемами лучше, чем друзья?
Если на большинство вопросов удалось ответить, в зависимости от этого и следует планировать тактику своего поведения. Помогут в этом следующие простые рекомендации.
Искать компромисс
Если муж с друзьями проводит больше времени только потому, что не умеет распределять время, важно обсудить это с ним.
Ультиматумы, шантаж и ограничение свободы не помогут. Важно объяснить мужчине, что жена принимает его стремление проводить время с друзьями. Более того, поддерживает в этом. Но было бы еще лучше, если бы у него оставалось время и на близких. Показать, что семья нуждается в активном участии главы в ее жизни. Мужчина скорее примет эту точку зрения, если действительно почувствует свою значимость и необходимость.
Искать общие интересы и планировать семейный досуг
Опять же, это должно быть сделано мягко и без приказных интонаций по типу: "Так, мы сегодня идем на каток, и без вопросов!"
Важно научиться слышать друг друга, принять интересы каждого и сделать вывод: что из всего этого мы можем осуществлять вместе? И так ли важно жене ходить на ненавистную ей рыбалку только для того, чтобы ограничить общение мужа с друзьями?
Важным моментом в общем времяпрепровождении могут быть семейные традиции. Ритуалы, которые люди осуществляют вместе, очень сближают их. Можно выбрать определенный день недели и занятие, которое будет доставлять радость обоим.
Еще одно - как поговорить с мужем о бытовых обязанностях? Прямо и открыто. Вместо обвинений в отсутствии помощи нужно объяснить, что одной трудно справляться со всеми делами по дому. А сила и мастерство партнера очень бы пригодились. Многие психологи рекомендуют парам попросту разделить обязанности.
Подружиться с "врагом"
Мудрые женщины знают, что с соперницами важно дружить. По крайней мере, держать их на близком расстоянии. Почему бы не применить эту тактику с друзьями мужа? Вливаться в компанию стоит ненавязчиво, на основании общих интересов и с согласия супруга. Большинство мужчин очень ценит, когда их женщина хорошо ладит с товарищами. Очень важно, чтобы жена понимала, что друзья - это неотъемлемая часть жизни человека. Они не всегда "отбирают" его у семьи, но и способны давать ресурс, эмоционально подпитывать жизнь.
К тому же вполне возможно, что вдруг окажется, что эти люди - вполне приятные и интересные личности, с которыми самой захочется проводить время?
Коррекция семейного общения
С этого, пожалуй, стоит начать. Если муж с друзьями проводит львиную долю времени, нужно исключить фактор негативной атмосферы дома. Стоит критически посмотреть на себя: насколько часто происходят конфликты, с каким настроением встречают мужа, насколько часто супруги обсуждают что-то, кроме проблем.
Следует осознать, что никому не хочется приходить в дом, где всегда чем-то недовольны, постоянно показывают свою усталость, обремененность и жертвенность. Последнее очень часто проявляется во фразах вроде: "Я для тебя все, а ты..." Исключить из лексикона лучше и "ты должен". Проблемная и склочная супруга, как бы жестоко это ни звучало, не нужна. От этого сбежит любой муж: с друзьями проводить время веселее!
Конечно, никто не железный, и всем хочется выплеснуть свой негатив. Но делать это лучше не на близкого человека. Самообразование и самосовершенствование - это залог не только собственного комфорта, возможность занять свободное время, но и способ всегда оставаться для своего мужа интересной, к которой хочется приходить. Найдите себе занятие по душе, развивайтесь, совершенствуйтесь. Это работает!
И напоследок - свобода. Все знают истину, что хочется больше того, что запрещено. Именно поэтому важно научиться не связывать себя и мужчину неусыпным контролем. Свобода - это не вседозволенность. Это возможность выбирать. И, скорее всего, выбор будет в пользу того, кто предоставляет эту возможность.
Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2412533553853631246/
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