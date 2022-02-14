Муж с друзьями пьет, гуляет - что делать?

Муж приходит поздно, встречается с друзьями и совершенно забыл о семье? Такие проблемы очень часто мучают женщин. Как разобраться в причинах такого поведения и что делать, расскажет статья.

Муж гуляет с друзьями: причины

Чтобы избавиться от проблемы, следует для начала выяснить ее причины. Если муж стремится проводить много времени со своими друзьями, не стоит паниковать и тем более обвинять его или товарищей в этом. Часто причина кроется в семейных отношениях или является реакцией на происходящие изменения в укладе жизни супругов.

Защитная реакция от проблем. Чего ждет человек, приходя домой? Конечно же, отдыха, тепла и уюта. В этой тихой гавани хочется расслабиться после тяжелого дня, получить поддержку. Если же человека, приходящего домой, встречают конфликты, проблемы и агрессивное отношение, адекватной реакцией будет желание уйти, абстрагироваться. Винить в этом мужчину нет смысла, ведь у него природой, как у всех людей, заложен нормальный ответ на любого рода стресс - "бей или беги". Если дать физический отпор раздражающей ситуации нет возможности (в семье не практикуется насилие), остается удалиться подальше от объекта стресса. На помощь приходит мужская компания или компьютерные игры. Исключать личность самого мужа тоже нельзя. Иногда причиной постоянного времяпрепровождения в компании товарищей может быть некая инерция - продолжение поведения, которое было привычно до брака. Это происходит в том случае, если мужчина психологически не был готов к женитьбе или очень молод. Для него трудно переключиться с роли холостяка на примерного семьянина. Отсутствие общих интересов и тем для общения у супругов. К сожалению, такая причина достаточно распространена. Случается, что мужу и жене попросту неинтересно в компании друг друга. Например, он мало смыслит в музыке, а ей совершенно не хочется слушать о двигателях автомобиля. В этих случаях люди закономерно ищут для себя "клуб по интересам", где можно поделиться важным для себя. Семейный кризис. Никто не отменял естественных периодов в жизни каждой семьи, когда охладевают чувства, заканчивается романтика, а новый этап отношений еще не сформирован. Последствиями в этом случае часто становятся мужские увлечения, не связанные с домом и женой. Нежелание заниматься семейным бытом. Очень часто причиной конфликтов между женой и мужем может быть мужская компания, которая просто забирает мужчину из круга семьи. Многих представителей сильного пола не привлекает перспектива заниматься ремонтом, выносить мусор и пылесосить в выходные. Гораздо интереснее посвятить это время своим увлечениям. Но значит ли это, что жена должна нести на себе весь груз домашних дел? Вовсе нет. Что делать в таких случаях - читаем далее.

Зачем друзья, если есть я?

Распространенное мнение многих женщин сводится к следующему: зачем мужу проводить время с другими людьми, если жена тоже может составить компанию в каком-то занятии, поговорить или поддержать? В этом есть смысл. Особенно если женщина действительно является "универсальным солдатом", с которым можно и на рыбалку, и в боулинг, и машину починить. Но почему у человека должен быть только один друг, даже такой разноплановый?

В этом случае стоит пересмотреть собственную позицию и отношение. Так ли важно самой женщине проводить все свободное время с мужем? Есть ли у нее собственные интересы и друзья, с которыми можно встретиться? Ведь заменить весь мир мужчине, особенно если он в этом не нуждается, - это значит добавить стресса в собственную жизнь. Во-первых, это ограничивает жизненное пространство. Во-вторых, добавляет мучений, если мужчина этого не ценит.

Если муж с друзьями встречается периодически, и иных проблем в семейной жизни нет, для женщины открывается возможность заняться собой - внешностью, увлечениями, общением с подругами. Тем, что доставляет удовольствие. А приподнятым после этого настроение можно поделиться с мужчиной и только наладить с ним отношения.

Если друг важнее

Обиду женщины (и заслуженную) может вызывать явное предпочтение мужчиной своих друзей. При том что это касается не только проведения досуга, но и помощи или поддержки. К примеру, чтобы отвезти жену домой из супермаркета, его стоит уговаривать, а забрать друга из клуба - достаточно одного звонка. Негодование женщины в этом случае понятно.

Такую ситуацию стоит обговаривать. И только в доверительной атмосфере, максимально исключив из диалога все возможные обвинения в сторону супруга. Обратную реакцию также может вызвать явное противопоставление семьи как важнейшей сферы жизни и дружбы - "ненужной и бессмысленной". Скорее всего, такие слова вызовут у мужчины только протест. Диалог стоит сводить в русло собственных переживаний - показать, что такое поведение неприятно и обидно, попросить учитывать интересы семьи и планировать свое время так, чтобы не причинять ущерба ни одной из сфер жизни. Ведь иногда мужчина просто не знает о том, что таким образом обижает супругу, а намеки в виде скандалов и истерик воспринимает как проявления ее дурного характера.

Надоело видеть их у себя дома!

Не менее часто, чем отсутствие благоверного, бесят женщин такие мужские увлечения, как встречи в доме. Жену может раздражать не только присутствие посторонних ей людей, но и необходимость при этом выполнять роль хозяйки: готовить угощение, убирать дом после посиделок и прочее.

В этом случае точно не помогут упреки и претензии. Они только усугубят ситуацию и отдалят супругов. Здесь снова важен спокойный разговор: объяснить мужу, что вам иногда хочется дома отдохнуть, а это трудно в присутствии его друзей, и попробуйте найти компромисс. Например, попросите его встречаться с товарищами в других местах. А если они собираются все же в этом доме, то самим отвечать за связанные с этим бытовые функции.

Муж в компаниях злоупотребляет алкоголем

Если муж пьет с друзьями, причем систематически, нужно разбираться в причинах подобного явления:

Подозрения в алкоголизме. Многие мужчины не придают большого значения периодическим пьянкам с друзьями, не считая это проблемой. Женщине нужно понять, существует ли проблема на самом деле. Если при этом большая часть семейного бюджета расходуется на подобные гуляния, ухудшается здоровье и страдает психологический климат в семье, нужно решать проблему с зависимостью. Начать с разговора "по душам", высказать свои тревоги и узнать, почему муж делает это. Затем составить план по профессиональной реабилитации. Уход от проблем дома. Насколько комфортно общение между супругами? Как складываются отношения отца с детьми? Устранив внутрисемейные неурядицы, можно решить проблему и забыть мужские увлечения алкоголем, как страшный сон. Если посиделки в барах с друзьями являются единственной альтернативой свободному времяпрепровождению, стоит задуматься о семейном досуге. Если супруги имеют общие интересы, стоит попробовать разные способы культурного отдыха вместе, тогда времени на встречи с друзьями за пивом просто не останется.

Как проверить, изменяет ли муж?

Очень часто волнение супруги связано не только с отсутствием мужа дома, но и таящимися за этим причинами. Измена - самое распространенное подозрение.

Прежде чем искать способы, как проверить, изменяет ли муж, надо дать себе ответы на некоторые вопросы. Во-первых, есть ли тому причины (охлаждение в отношениях, конфликты)? Во-вторых, есть ли явный повод так думать? Само по себе отсутствие мужчины дома не говорит об измене. А вот, скажем, помада на рубашке - более явный признак.

В такой щекотливой ситуации очень легко запутаться. Итак, по порядку.

Есть причины измены и признаки ее? Отставить панику! Самообладание в этом деле - самое трудное, но при этом наиболее действенное правило. Принимать решения можно только с холодной головой. Прежде всего решите для себя, чего вам больше хочется: сохранить отношения или разорвать их? В зависимости от этого планируйте дальнейшие действия. Чтобы понять, изменяет ли муж, можно бесконечно долго изводить себя подозрениями, икать им подтверждения, ходить к гадалкам и т. д., вплоть до нервного истощения. А можно в открытую поговорить с ним о своих тревогах. И опять-таки, в спокойной манере. Рассказать, почему это волнует и дать возможность ему высказаться. В доверительном диалоге можно понять, врет ли человек (отводит взгляд, старается перевести тему, необоснованно обвиняет в ответ или начинает сильно нервничать). Мужу, которому нечего скрывать, в открытом общении проще объясниться и успокоить жену, если она ошибается. Или же сказать напрямую об измене. Еще один вариант для женщин, которые приняли решение не разрывать отношения. Если подозрения об измене есть, можно повернуть ситуацию в свою пользу. Попросту стать той женщиной, от которой не захочется уходить. Привести в порядок внешность и настроение - этого обычно достаточно. Принять тот факт, что во всех разладах в семье всегда виноваты оба. И начать налаживать жизнь с себя. Если же мужчина продолжает изменять, у женщины все равно останется ее прекрасный внешний вид и самонастрой, с которыми построить новые отношения - дело времени.

Что может женщина?

Женщина может в подобных ситуациях многое, если не все. В любом случае начать стоит с определения проблемы и причин, по которым муж не хочет идти домой. Для этого нужно задать себе ряд вопросов:

Какие в семье отношения?

Как мы общаемся?

Есть ли у нас общие интересы?

Насколько я интересна как личность?

Что дают друзья мужу?

Почему меня это волнует?

Могу ли я помочь ему справиться с проблемами лучше, чем друзья?

Если на большинство вопросов удалось ответить, в зависимости от этого и следует планировать тактику своего поведения. Помогут в этом следующие простые рекомендации.

Искать компромисс

Если муж с друзьями проводит больше времени только потому, что не умеет распределять время, важно обсудить это с ним.

Ультиматумы, шантаж и ограничение свободы не помогут. Важно объяснить мужчине, что жена принимает его стремление проводить время с друзьями. Более того, поддерживает в этом. Но было бы еще лучше, если бы у него оставалось время и на близких. Показать, что семья нуждается в активном участии главы в ее жизни. Мужчина скорее примет эту точку зрения, если действительно почувствует свою значимость и необходимость.

Искать общие интересы и планировать семейный досуг

Опять же, это должно быть сделано мягко и без приказных интонаций по типу: "Так, мы сегодня идем на каток, и без вопросов!"

Важно научиться слышать друг друга, принять интересы каждого и сделать вывод: что из всего этого мы можем осуществлять вместе? И так ли важно жене ходить на ненавистную ей рыбалку только для того, чтобы ограничить общение мужа с друзьями?

Важным моментом в общем времяпрепровождении могут быть семейные традиции. Ритуалы, которые люди осуществляют вместе, очень сближают их. Можно выбрать определенный день недели и занятие, которое будет доставлять радость обоим.

Еще одно - как поговорить с мужем о бытовых обязанностях? Прямо и открыто. Вместо обвинений в отсутствии помощи нужно объяснить, что одной трудно справляться со всеми делами по дому. А сила и мастерство партнера очень бы пригодились. Многие психологи рекомендуют парам попросту разделить обязанности.

Подружиться с "врагом"

Мудрые женщины знают, что с соперницами важно дружить. По крайней мере, держать их на близком расстоянии. Почему бы не применить эту тактику с друзьями мужа? Вливаться в компанию стоит ненавязчиво, на основании общих интересов и с согласия супруга. Большинство мужчин очень ценит, когда их женщина хорошо ладит с товарищами. Очень важно, чтобы жена понимала, что друзья - это неотъемлемая часть жизни человека. Они не всегда "отбирают" его у семьи, но и способны давать ресурс, эмоционально подпитывать жизнь.

К тому же вполне возможно, что вдруг окажется, что эти люди - вполне приятные и интересные личности, с которыми самой захочется проводить время?

Коррекция семейного общения

С этого, пожалуй, стоит начать. Если муж с друзьями проводит львиную долю времени, нужно исключить фактор негативной атмосферы дома. Стоит критически посмотреть на себя: насколько часто происходят конфликты, с каким настроением встречают мужа, насколько часто супруги обсуждают что-то, кроме проблем.

Следует осознать, что никому не хочется приходить в дом, где всегда чем-то недовольны, постоянно показывают свою усталость, обремененность и жертвенность. Последнее очень часто проявляется во фразах вроде: "Я для тебя все, а ты..." Исключить из лексикона лучше и "ты должен". Проблемная и склочная супруга, как бы жестоко это ни звучало, не нужна. От этого сбежит любой муж: с друзьями проводить время веселее!

Конечно, никто не железный, и всем хочется выплеснуть свой негатив. Но делать это лучше не на близкого человека. Самообразование и самосовершенствование - это залог не только собственного комфорта, возможность занять свободное время, но и способ всегда оставаться для своего мужа интересной, к которой хочется приходить. Найдите себе занятие по душе, развивайтесь, совершенствуйтесь. Это работает!

И напоследок - свобода. Все знают истину, что хочется больше того, что запрещено. Именно поэтому важно научиться не связывать себя и мужчину неусыпным контролем. Свобода - это не вседозволенность. Это возможность выбирать. И, скорее всего, выбор будет в пользу того, кто предоставляет эту возможность.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2412533553853631246/

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